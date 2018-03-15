موضوعات سياسية واجتماعية مختلفة استوقفت المغردين العرب اليوم، أهمها: امرأة كويتية تهدد بـ"تفجير نفسها" أمام البورصة، ومقارنة ساخرة بين "مقاطعة" قطر و"مقاطعة" بريطانيا لروسيا، واحتفال على تويتر بيوم الطفل الإماراتي للمرة الأولى.

ما قصة "امرأة البورصة" في الكويت؟

مصدر الصورة Youtube: Abdallah al Hashimi

أشعلت امرأة كويتية مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن جلست أمام مركز البورصة وهددت عبر لافتة بـ"تفجير" نفسها وكل من يقترب منها.

وتداول المغردون صورا ومقاطع مسجلة للمرأة ولافتتها التي كُتب عليها: «لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي... بادر بتصويري وانشر قصتي للعالم."

وبعد تدخل رجال الأمن والتأكد من عدم وجود أي مواد متفجرة، تبين أن هدفها كان "تفجير قضايا المرأة"، على حد تعبير صحيفة الرأي الكويتية، وفتح باب نقاش حول ضغوطات المرأة الكويتية عامة والقيود التي تتعرض لها المطلقات في البلاد بشكل خاص.

وناقش المغردون الخبر بشكل واسع، معبرين عن تعاطفهم مع المرأة "المطلّقة"، بحسب الصحف المحلية، ومشيرين إلى "معاناة السكن" للكويتيات المطلقات والأرامل ورفض بعض أصحاب العقارات التأجير لهن.

ومن جهة أخرى، طرح المغردون أسئلة حول قضايا السكن والعمل على وزيري الشؤون الاجتماعية والإسكان وحملوهما مسؤولية معاناة "امرأة البورصة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Oaldumeatha #نوره_الشمري امرأة شجاعة تحملت أن تظهر وتعبر عن مشكلتها امام الجميع وتكون صوت كل كويتية مطلقة أو ارملة مظلومة من قبل وزارة الشؤون والقائمين عليها. — عمر الدميثة (@Oaldumeatha) ١٤ مارس، ٢٠١٨

ورجحت مصادر أمنية في جرائد محلية، منها جريدتي "الأنباء" و"الرأي"، أنه سيُوَجه لها قضية البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.

#بريطانيا_تقاطع_روسيا يتصدر تويتر في الخليج

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أما في الخليج، فانشغل المغردون بالتوتر المتزايد بين روسيا وبريطانيا في إطار إعلان رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم الأربعاء طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

ودشن المستخدمون هاشتاغ #بريطانيا_تقاطع_روسيا للتعليق على الخبر والمقارنة بين موقف بريطانيا من روسيا من جهة، ومقاطعة دول خليجية بقيادة السعودية لقطر من جهة أخرى.

وانقسمت التغريدات بين الجادة والساخرة. فبينما غرد البعض بتهكم ونشر صورا ساخرة تقارن بين قطر وروسيا علق آخرون على "الخطأ" في الهاشتاغ وأكدوا على الاختلافات السياسية بين "المقاطعتين".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Kuwaity__7r #بريطانيا_تقاطع_روسيا



- لم تطرد سفير روسيا بل قللت من عدد الدبلوماسيين

- لم تطرد المقيمين والسياح الروس

- لم تمنع منتخبها من المشاركة في كأس العالم

- ماقالوا حق مستر بن يمثل عن روسيا

- ماقالوا حق مغنيين الراب يتسلطون على روسيا 😂



“ تعلموا السياسه يا بعض الناس 😉 “ — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) ١٤ مارس، ٢٠١٨

وتصدر الهاشتاغ قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية والإمارات، إذ ظهر في أكثر من 30 ألف تغريدة على مدار 12 ساعة الماضية.

عيد جديد في الإمارات: #يوم_الطفل_الاماراتي

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وننتقل إلى الإمارات، حيث تحتفل الدولة للمرة الأولى بيوم الطفل الإماراتي مما دفع المغردوم إلى تدشين هاشتاغ #يوم_الطفل_الاماراتي.

وكانت الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي، التي تترأس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد أطلقت "العيد" في نهاية العام الماضي واعتبرته "تشجيعاً للأطفال على ممارسة حقوقهم وتكريماً للأمهات."