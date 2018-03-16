صورة طفلة في حقيبة أبيها تصبح "وجه الغوطة" على تويتر عالميا
موضوعات وهاشتاغات عديدة استوقفت المغردين العرب اليوم، منها صورة لطفلة في "حقيبة سفر" أثناء الفرار من الغوطة، وجدل في عمان حول نسبة الوافدين العالية في مجالي الصيدلة والطب، والإماراتيون "أسعد شعب" في العالم العربي.
من هي "الطفلة في الحقيبة"؟
استوقفت صورة طفلة نائمة في حقيبة أبيها أثناء الفرار من الغوطة الشرقية مستخدمي التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا.
وانتشرت الصورة، التي التقطها مصور لوكالة رويترز، بشكل واسع على تويتر إذ ظهرت في أكثر من 10 آلاف تغريدة بلغات متعددة على مدار 24 ساعة الماضية.
ورأى البعض في الصورة "وجه الغوطة" بينما قارنها آخرون بلقطات فوتوغرافية أخرى استوقفت المغردين عالميا، منها صورة الطفل الكردي الغريق "إيلان" على الشاطئ أثناء ما سمي بـ"أزمة النازحين".
ومن جهة أخرى، اعترض آخرون على التركيز على صورة واحدة لتمثيل قضية الغوطة والحروب عامة، فطرح أحد المغردين سؤالا: "يا ترى ما فيش صورة مثل هذم لطفل أو طفلة من عفرين؟"
وجاءت الصورة أثناء بدء آلاف المدنيين الفرار من الغوطة الشرقية مع تقدم القوات الحكومية نحو المناطق المحاصرة.
العمانيون بطالبون بـ#مماطله_توظيف_الصيادله
وفي عمان، أطلق المغردون حملة عبر هاشتاغ #مماطله_توظيف_الصيادله احتجاجا على "نسبة الوافدين الكبيرة" في الوظائف الطبية والصيدلية، على حد تعبيرهم.
ويأتي ذلك بعد نقاش طويل على مواقع التواصل في البلد حول نسبة البطالة العالية وعودة هاشتاغ #عمانيون_بلا_وظايف إلى الساحة أكثر من عشرين مرة منذ بداية العام.
وطالب المستخدمون بإعطاء الأولوية للأطباء والصيادلة العمانيين في التوظيف من جهة، و"الإحلال وتعمين وظيفة الصيدلي" من جهة أخرى - وهو الأمر الذي وُصفه المغردين بـ"الحل الوحيد للمشكلة."
وظهر هاشتاغ #مماطله_توظيف_الصيادله في أكثر من 11 ألف تغريدة على مدار الأيام القليلة الماضية.
وعبر بعض طلاب الصيدلة عن استيائهم من الانتظار لأشهر وأعوام عديدة للحصول على فرصة عمل في مجال اختصاصهم.
الإمارات: أسعد بلد عربي
وبعد صدور التقرير السنوي للأمم المتحدة للسعادة يوم الخميس، دشن الإماراتيون هاشتاغ #الاماراتيون_أسعد_شعب_عربي بعد أن جاءت الدولة في المركز 20 في القائمة.
وغرد الإماراتيون بفخر عن احتلالهم مرتبة متقدمة في اللائحة، مشيرين إلى أن "العمل الجدي" و"الأخلاق الراقية" و"القيادة الاستراتيجية" من ضمن أسباب وصولهم إلى تلك المرتبة، بحسب تقديرهم.
واحتلت فنلندا هذا العام المركز الأول كأسعد مكان على الأرض بينما تذيلت اليمن وسوريا ذيل قائمة الدول العربية.
وظهر هاشتاغ #الاماراتيون_أسعد_شعب_عربي في نحو 11 ألف تغريدة.