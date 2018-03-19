محمد_بن_سلمان عن ترامب والقدس: "أنا بطبعي دائما إيجابي"

موضوعات سياسية واجتماعية مختلفة استوقفت المغردين العرب اليوم، أهمها مقابلة محمد بن سلمان التي أشعلت تويتر عالميا، والسباق بين رونالدو وصلاح للحذاء الذهبي، و#غازل_حسب_اختصاصك يتصدر تويتر.

مقابلة محمد بن سلمان تشعل تويتر

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أشعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تويتر عالميا بعد ظهوره على القناة سي بي إس الامريكية في أول مقابلة لولي عهد سعودي على إذاعة أمريكية منذ عام 2005.

وتصدر هاشتاغ #ولي_العهد_علي_قناه_CBS قائمة تويتر العالمية، إذ ظهر اسم ولي العهد في أكثر من 100 ألف تغريدة باللغتين العربية والانجليزية في الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وانقسم المغردون انقساما شاسعا في قراءتهم للمقابلة.

فمن جهة، علت أصوات المغردين السعوديين الذين رأوا في المقابلة ظهور "فخر" و"قائد" السعودية، على حد تعبيرهم.

وتداول السعوديون مقاطع مسجلة لأجوبته حول قضية حقوق المرأة السعودية وإصراره على أن "لا شيء يوقفه إلا الموت فقط"، وهي أجوبة وصفوها بالانفتاح والتطور.

ومن جهة أخرى، انتقد آخرون إجابة محمد بن سلمان على سؤال حول إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وقوله: "لا نحاول التركيز على أي شيء قد يثير التوتر، أنا بطبعي دائما إيجابي."

ورأى منتقدوه في المقابلة "تخلياً عن المبادئ لإرضاء الغرب" بسبب تركيزه على ملف حقوق المرأة من جهة، وغياب أي تعليق عن الأزمة الخليجية والأزمات في المنطقة من جهة أخرى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abqatar لقاء #ولي_العهد_علي_قناه_CBS كان موجهاً للغرب خصوصاً، فقد انهمك في التأكيد على عزمه نسف الثوابت والقيم التي بُني عليها المجتمع في #السعودية إرضاءً للغرب، ولم يتحدث عن المشاكل الحقيقية التي يواجهها المواطن السعودي البسيط من بطالة وفقر وتهميش وكبت و يأس — عبدالله الوذين (@abqatar) ١٩ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh #محمد_بن_سلمان



يخلع العباءة السوداء من المرأة السعودية



سيحكم لخمسين عاما ولن يوقفه إلا الموت



رجل ثري ينفق ٤٨٪ من ثروته على نفسه — أسامة جاويش (@osgaweesh) ١٩ مارس، ٢٠١٨

أما في الغرب، فالتفتت الأنظار على تويتر نحو المذيعة وأسئلتها "الخفيفة"، واصفين المقابلة بأنها كانت "ترويجا واضحا" للسعودية، متسائلين عن غياب الأسئلة حول تورط السعودية في أزمات دولية.

السباق بين رونالدو وصلاح

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وفي الأخبار الرياضية، انشغل المغردون بـ"مطاردة" اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للاعب المصري محمد صلاح بعد انضمامه إلى سباق الحذاء الذهبي.

وجاء ذلك بعد تسجيل رونالدو رباعية يوم أمس في شباك جيرونا، مما رفع رصيد أهدافه في الدوري الإسباني إلى 22 هدف.

وتداول المستخدمون صورا ومقاطع فيديو لـ" الهاتريك" رونالدو، مؤكدين على دعمهم للاعب بالرغم مما وُصف على مواقع التواصل بـ"أسوأ موسم للاعب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_Keano16 رونالدو لو يبيع كور الهاتريك الي عنده بيجيب قيمة سمولينق — Booooooo (@_Keano16) ١٨ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ITALY_00 قبل 4 أشهر فقط كان كارهيه يستفزونه ويستنقصون منه بأنه يملك هدفين فقط في الليغا .. واليوم هو أحد المرشحين للقب الهداف في الليغا !

ملاحظة / هذا هو أحد أسوء مواسمه ..

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كريستيانو رونالدو يسكن في عقولهم

أكثر مما يسكن كارهيه في بيوتهم — مجرد رأي (@ITALY_00) ١٨ مارس، ٢٠١٨

ويتصدر محمد صلاح سباق الحذاء الذهبي برصيد 28 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليلاحقه اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز 25 هدف حتى الآن.

#غازل_حسب_اختصاصك يتصدر تويتر

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ولم يخل الهاشتاغ الجديد #غازل_حسب_اختصاصك، الذي تصدر تويتر في الأردن والجزائر ودول الخليج، عن حس الدعابة.

فغرد المستخدمون بسخرية، متداولين صور وتغريدات مضحكة تجمع بين اختصاصاتهم الجامعية والمهنية والحب.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 80 ألف تغريدة في الاربع والعشرين ساعة الماضية.