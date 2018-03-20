تنديد عبر تويتر بعمليات نهب في عفرين

قضايا اليوم: انتشار صور لعمليات نهب في عفرين يقابله تنديد من كافة الأطياف السياسية السورية، وردود فعل على إهانة الرئيس الفسطيني محمود عباس للسفير الأمريكي بإسرائيل، واهتمام بيوم السعادة العالمي حول العالم.

تنديد بعمليات نهب في عفرين

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحد الصور التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي

نبدأ اليوم تقريرنا من سوريا حيث سيطرت قوات المعارضة المدعومة من تركيا على مدينة عفرين شمالي البلاد.

وتداول مستخدمون سوريون وعرب وأكراد صورا تظهر قيام عناصر من قوات المعارضة بعمليات نهب في مركز مدينة عفرين بعد إحكام السيطرة عليها.

وتوالت الانتقادات على تلك العناصر من جميع أطياف السلك السياسي والعسكري السوري داخل البلاد وخارجها.

وغرد محمد علوش كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية لاستانا واصفا ما حدث بأنه "سقطة أخلاقية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohammed_Aloush ما حدث من النهب والسرقة للممتلكات الخاصة والعامة في عفرين جريمة وسقوط أخلاقي لمن قام به

ومعاذ الله أن نقبل بالظلم والفساد ويجب الضرب بقوة على يد كل من شارك في هذا الفساد الذي أساء للثورة وللسوريين ومحاكمتهم ومعاقبتهم فورا وإرجاع الحقوق إلى أصحابها والاعتذار منهم وتعويضهم عن الضرر — محمد مصطفى علوش (@Mohammed_Aloush) ١٩ مارس، ٢٠١٨

بينما نشر حساب "غصن الزيتون"، وهو الاسم الذي أطلقته تركيا على عمليتها العسكرية في عفرين، بيانا منسوبا إلى الجيش السوري الحر يشير إلى ملاحقة فصائل مشاركة في العملية لمن وصفوهم بالخارجين عن القانون الذين قاموا بعمليات النهب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zeytindali_sy قامت القيادة العامة للجيش السوري الحر بنشر مجموعات خاصة لملاحقة الخارجين عن القانون والذين سولت لهم أنفسهم سرقة الممتلكات المدنية في عفرين واشتبكت قواتنا معهم وألقي القبض على عدد منهم فيما نشرت وحدات خاصة للتفتيش ووضعت الحواجز على مخارج المدينة للتدقيق ومنع خروج المسروقات. pic.twitter.com/PC2kfjpAqA — عملية غصن الزيتون Zeytin Dalı Harekatı (@zeytindali_sy) ١٩ مارس، ٢٠١٨

بينما تداول مستخدمون صورا لعبارات كتبت على محال مغلقة مثل: "سامحونا" و "الثورة مو هيك" كتبها عناصر من الجيش الحر كما تشير التغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TM_SYR1 1️⃣ بعد سرقة أرزاق أهلنا في عفرين من قبل "الجيش الحر" على مرأى ومسمع العالم كله حيث شهدت #عفرين همجية حتى في طريقة السرقة لم أرى لها مثيلاً ،جاء بعض منهم "الثوار" لينصحهم وليحاول إصلاح ماأفسدوا فكتب على أبواب المحلات “ ثورتنا مو هيك " و " أموال مدنيين لاتسرق ياحرّ" . يتبع... pic.twitter.com/j3TtJVaOVk — TM (@TM_SYR1) ١٩ مارس، ٢٠١٨

محمود عباس

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وفي الأردن انتشر هاشتاغ "عباس" في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويأتي انتشار الهاشتاغ بعد أن نعت عباس السفير الأمريكي في إسرائيل بـ"ابن الكلب."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @UNBREAKABLE_MBK وصف "الرئيس" الفلسطيني محمود #عباس السفير الأمريكي في إسرائيل ب "ابن الكلب" .. والسؤال هنا سيكون لماذا ؟؟؟ هل بسبب "وطنية" عباس اللامتناهية ورفضه الكامل لصفقة القرن ؟؟؟ "LOL" أم بسبب احتمال فقدانه وعائلته الكريمة للامتيازات اللامتناهية التي يمكن أن تزول إذا وجدت دولة فلسطينية ؟؟؟ pic.twitter.com/PfE4X5YiKL — EL-MEHDI / المهدي (@UNBREAKABLE_MBK) ٢٠ مارس، ٢٠١٨

وظهر اسم عباس في أكثر من 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

"يوم السعادة العالمي"

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وننتقل إلى هاشتاغ ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الثلاثاء باللغتين العربية والإنجليزية وهو "يوم السعادة العالمي" الذي يحل كل عام في العشرين من مارس/اذار.

وظهر الهاشتاغان العربي والإنجليزي في نحو 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tssf99 #يوم_السعاده_العالمي



كيف تعرف أنك سعيدا؟ 🤗



عندما تشعر بمزيد من السلام والهدوء الداخلي.

عندما تجد صحتك في تحسن مستمر .

عندما تنظر لأحداث الماضي وتشعر بأنه لم يعد لها تأثير عليك.

عندما يمكن للاشياء الصغيرة أن تجعلك سعيدا .

الابتعاد عن الأشخاص الذين يمثلون خطورة على صحتك. — المسافر الذكي (@tssf99) ٢٠ مارس، ٢٠١٨