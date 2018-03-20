تنديد عبر تويتر بعمليات نهب في عفرين
قضايا اليوم: انتشار صور لعمليات نهب في عفرين يقابله تنديد من كافة الأطياف السياسية السورية، وردود فعل على إهانة الرئيس الفسطيني محمود عباس للسفير الأمريكي بإسرائيل، واهتمام بيوم السعادة العالمي حول العالم.
تنديد بعمليات نهب في عفرين
نبدأ اليوم تقريرنا من سوريا حيث سيطرت قوات المعارضة المدعومة من تركيا على مدينة عفرين شمالي البلاد.
وتداول مستخدمون سوريون وعرب وأكراد صورا تظهر قيام عناصر من قوات المعارضة بعمليات نهب في مركز مدينة عفرين بعد إحكام السيطرة عليها.
وتوالت الانتقادات على تلك العناصر من جميع أطياف السلك السياسي والعسكري السوري داخل البلاد وخارجها.
وغرد محمد علوش كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية لاستانا واصفا ما حدث بأنه "سقطة أخلاقية".
بينما نشر حساب "غصن الزيتون"، وهو الاسم الذي أطلقته تركيا على عمليتها العسكرية في عفرين، بيانا منسوبا إلى الجيش السوري الحر يشير إلى ملاحقة فصائل مشاركة في العملية لمن وصفوهم بالخارجين عن القانون الذين قاموا بعمليات النهب.
بينما تداول مستخدمون صورا لعبارات كتبت على محال مغلقة مثل: "سامحونا" و "الثورة مو هيك" كتبها عناصر من الجيش الحر كما تشير التغريدة.
محمود عباس
وفي الأردن انتشر هاشتاغ "عباس" في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويأتي انتشار الهاشتاغ بعد أن نعت عباس السفير الأمريكي في إسرائيل بـ"ابن الكلب."
وظهر اسم عباس في أكثر من 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
"يوم السعادة العالمي"
وننتقل إلى هاشتاغ ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الثلاثاء باللغتين العربية والإنجليزية وهو "يوم السعادة العالمي" الذي يحل كل عام في العشرين من مارس/اذار.
وظهر الهاشتاغان العربي والإنجليزي في نحو 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.