غضب عبر تويتر بعد تغريدة من قطري يهين فيها السعوديات والإماراتيات

قضايا اليوم: رئيس مجلس نادي الريان الرياضي القطري يصف النساء السعوديات والإماراتيات بـ "البقر"، وتفاعل مع تغريدة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحدث فيها عن مشروع قرار لتجنيس ابناء اللبنانيات، وتعليق من سياسي مغربي عن علاقة "رونالدو" بارتفاع الولادات خارج الزواج في المغرب.

#سعود_ال_ثاني_يقذف_الخليجيات

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نبدأ اليوم تقريرنا من الخليج حيث اثير جدل بعد تغريدة للقطري سعود بن خالد آل ثاني وهو رئيس مجلس إدارة نادي الريان الرياضي وصف فيها النساء الإمارتيات والسعوديات بـ"البقر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saoud_k_althani أفضل * سلالات البقر *....

بنات زايد وبنات سلمان ...

" وأوصخها "بنات عيسى ...

* بقر حلوب * كميات تجارية ... — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) ٢١ مارس، ٢٠١٨

وأثارت التغريدة سخط المغردين السعوديين والإماراتيين، ودشنوا هاشتاغ حمل عنوان #سعود_ال_ثاني_يقذف_الخليجيات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 #سعود_ال_ثاني_يقذف_الخليجيات

لم أتخيل أبدًا أن تصل الوضاعة بهذا الخسيس للتطاول على أعراض بنات السعودية والإمارات والبحرين العفيفات. والمذكور لا يمثل إطلاقًا أهلنا في قطر العزيزة ولا أسرة ال ثاني الكريمة. أكرمهم الله عنه. فهو من المخرجات الطبيعية لتنظيم الحمدين وشيخهم عزمي بشارة. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @808Faisal بنات سلمان يعني بنات الوطن جميعهم ، هذا النكرة سعود ال ثاني لم يستثني أحد من بنات السعودية وكذلك بنات البحرين و الإمارات و ان شاء الله قريبا ستدفع ثمن قذفهم غالي ..#سعود_ال_ثاني_يقذف_الخليجيات — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) ٢١ مارس، ٢٠١٨

وورد على الهاشتاغ نحو ثلاثين ألف تغريدة على مدار أربع وعشرين ساعة الماضية.

تجنيس أبناء اللبنانيات

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وننتقل إلى لبنان إذ اهتم المغردون بتغريدة لوزير الخارجية جبران باسيل تحدث فيها تقدمه بمشروع قانون يسمج بتجنيس أبناء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين باستثناء دول الجوار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Gebran_Bassil #باسيل: اتقدم كوزير خارجية ومنتشرين بمشروع قانون لتعديل القانون الصادر عم ١٩٢٥ لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني ومساواة الرجل بها باستثناء دول الجوار للبنان لمنع التوطين وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٢١ مارس، ٢٠١٨

وانقسمت ردود الفعل على تغريدة جبران، إذ رفض عدد من المغردين توطين أبناء اللبنانيات المتزوجات من اجانب، وكتبت إحدى المستخدمات: " قديش عم يخسر لبنان لبنانيات كرمال هالمشروع المجحف؟ ليش الاجنبية المتزوجة من لبناني وكان لها أولاد من زواج سابق من اجنبي بيحقلها تعطي الجنسية اللبنانية لأولادها الأجانب؟".

بينما علق آخرون على استثناء دول الجوار، وكتب أحدهم: "اذا شخص أمّو لبنانية بحقّلو بالجنسية اللبنانية و بدون استثناء. ما فيك تقول مساواة وتزيد حدّا كلمة "باستثناء" لأن حكماً بتكون شلت المعنى من كلمة مساواة."

رونالدو وارتفاع الولادات خارج الزواج في المغرب

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في المغرب أثارث تعليقات من سياسي مغربي نشرها على صفحته على فيسبوك جدلا بعد أن ربط بين "حب المغاربة" للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وارتفاع الولادات خارج الزواج.

وكتب علي العسري وهو المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب كما نقلت صحف محلية: " "اللاعب البرتغالي رونالدو، معشوق الشباب المغربي، يقول إن 2017 كانت أفضل سنة بالنسبة له، لما حققه من بطولات وألقاب، ولكونه رُزق بثلاثة أبناء، واحد من صديقته السابقة، وتوأم من شابة أخرى، فكيف إذن نستغرب ولادة أكثر من 50 ألف طفل في بلدنا خارج علاقة الزواج."

ورفض عدد من المستخدمين تعليقات العسري.