غضب عبر تويتر بعد تغريدة من قطري يهين فيها السعوديات والإماراتيات
قضايا اليوم: رئيس مجلس نادي الريان الرياضي القطري يصف النساء السعوديات والإماراتيات بـ "البقر"، وتفاعل مع تغريدة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحدث فيها عن مشروع قرار لتجنيس ابناء اللبنانيات، وتعليق من سياسي مغربي عن علاقة "رونالدو" بارتفاع الولادات خارج الزواج في المغرب.
#سعود_ال_ثاني_يقذف_الخليجيات
نبدأ اليوم تقريرنا من الخليج حيث اثير جدل بعد تغريدة للقطري سعود بن خالد آل ثاني وهو رئيس مجلس إدارة نادي الريان الرياضي وصف فيها النساء الإمارتيات والسعوديات بـ"البقر".
وأثارت التغريدة سخط المغردين السعوديين والإماراتيين، ودشنوا هاشتاغ حمل عنوان #سعود_ال_ثاني_يقذف_الخليجيات.
وورد على الهاشتاغ نحو ثلاثين ألف تغريدة على مدار أربع وعشرين ساعة الماضية.
تجنيس أبناء اللبنانيات
وننتقل إلى لبنان إذ اهتم المغردون بتغريدة لوزير الخارجية جبران باسيل تحدث فيها تقدمه بمشروع قانون يسمج بتجنيس أبناء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين باستثناء دول الجوار.
وانقسمت ردود الفعل على تغريدة جبران، إذ رفض عدد من المغردين توطين أبناء اللبنانيات المتزوجات من اجانب، وكتبت إحدى المستخدمات: " قديش عم يخسر لبنان لبنانيات كرمال هالمشروع المجحف؟ ليش الاجنبية المتزوجة من لبناني وكان لها أولاد من زواج سابق من اجنبي بيحقلها تعطي الجنسية اللبنانية لأولادها الأجانب؟".
بينما علق آخرون على استثناء دول الجوار، وكتب أحدهم: "اذا شخص أمّو لبنانية بحقّلو بالجنسية اللبنانية و بدون استثناء. ما فيك تقول مساواة وتزيد حدّا كلمة "باستثناء" لأن حكماً بتكون شلت المعنى من كلمة مساواة."
رونالدو وارتفاع الولادات خارج الزواج في المغرب
في المغرب أثارث تعليقات من سياسي مغربي نشرها على صفحته على فيسبوك جدلا بعد أن ربط بين "حب المغاربة" للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وارتفاع الولادات خارج الزواج.
وكتب علي العسري وهو المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب كما نقلت صحف محلية: " "اللاعب البرتغالي رونالدو، معشوق الشباب المغربي، يقول إن 2017 كانت أفضل سنة بالنسبة له، لما حققه من بطولات وألقاب، ولكونه رُزق بثلاثة أبناء، واحد من صديقته السابقة، وتوأم من شابة أخرى، فكيف إذن نستغرب ولادة أكثر من 50 ألف طفل في بلدنا خارج علاقة الزواج."
ورفض عدد من المستخدمين تعليقات العسري.