مغردون يسردون أسباب نيتهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية
قضايا اليوم: انتشار لهاشتاغ #ليه_هاتقاطع_الانتخابات في مصر، واهتمام بتطورات محاكمة عهد التميمي في الأردن، ومغردون سعوديون يعبرون عن حبهم للشاورمة عبر هاشتاغ #اليوم_العالمي_لشاورما.
#ليه_هاتقاطع_الانتخابات
نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا هاشتاغ حمل عنوان #ليه_هاتقاطع_الانتخابات.
وورد على الهاشتاغ نحو خمسة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
واستخدم المغردون الهاشتاغ لسرد اسباب مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يبنما تناول اخرون القضية بسخرية.
بينما أكد آخرون على أهمية المشاركة في الانتخابات.
#عهد_التميمي
وننتقل إلى الأردن حيث ظهر في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا هاشتاغ حمل اسم المراهقة الفلسطينية عهد التميمي والتي حكم عليها أمس بالسجن ثمانية أشهر وذلك بعد انتشار فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تصفع جنديين إسرائيليين.
وورد على هاشتاغ #عهد_التميمي نحو سبعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ونشر مغردون صورا لعهد وهي في المحكمة الإسرائيلية مرفقين بها عبارات تضامنية.
#اليوم_العالمي_لشاورما
وفي السعودية تداول المغردون هاشتاغ #اليوم_العالمي_لشاورما بكل واسع ليظهر في أكثر من عشرين الف تغريدة.
واستخدم المغردون الهاشتاغ ليعبروا عن حبهم للشاورمة ناشرين صورا للأكلة العربية المشهورة.