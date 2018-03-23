مغردون يسردون أسباب نيتهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية

قضايا اليوم: انتشار لهاشتاغ #ليه_هاتقاطع_الانتخابات في مصر، واهتمام بتطورات محاكمة عهد التميمي في الأردن، ومغردون سعوديون يعبرون عن حبهم للشاورمة عبر هاشتاغ #اليوم_العالمي_لشاورما.

#ليه_هاتقاطع_الانتخابات

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نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا هاشتاغ حمل عنوان #ليه_هاتقاطع_الانتخابات.

وورد على الهاشتاغ نحو خمسة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

واستخدم المغردون الهاشتاغ لسرد اسباب مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh #ليه_هاتقاطع_الانتخابات لأنه

مفيش انتخابات

مفيش سياسة

مفيش معارضة

مفيش مرشحين

مفيش منافسين

مفيش ناخبين

ولأنه فيه دم وانقلاب وسجون وقمع — أسامة جاويش (@osgaweesh) ٢٢ مارس، ٢٠١٨

يبنما تناول اخرون القضية بسخرية.

بينما أكد آخرون على أهمية المشاركة في الانتخابات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DodyTheFirst2nd #ليه_هاتقاطع_الانتخابات

الظهير الشعبي لبلدك هو الجبهة الداخلية،

عشان كدة كانت مناشدة الرئيس للنزول للانتخابات،

لأن كل مازاد العدد زادت نسبة الناس اللي بتحترم الدولة وقوانينها -بغض النظر عن النتيجة- ودة بيقيمه الخارج، واي قصور بيستغل في الضغط علي صانع القرار المصري ضد مصلحتك انت. — DodyShawky (@DodyTheFirst2nd) ٢٢ مارس، ٢٠١٨

#عهد_التميمي

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وننتقل إلى الأردن حيث ظهر في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا هاشتاغ حمل اسم المراهقة الفلسطينية عهد التميمي والتي حكم عليها أمس بالسجن ثمانية أشهر وذلك بعد انتشار فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تصفع جنديين إسرائيليين.

وورد على هاشتاغ #عهد_التميمي نحو سبعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونشر مغردون صورا لعهد وهي في المحكمة الإسرائيلية مرفقين بها عبارات تضامنية.

#اليوم_العالمي_لشاورما

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وفي السعودية تداول المغردون هاشتاغ #اليوم_العالمي_لشاورما بكل واسع ليظهر في أكثر من عشرين الف تغريدة.

واستخدم المغردون الهاشتاغ ليعبروا عن حبهم للشاورمة ناشرين صورا للأكلة العربية المشهورة.