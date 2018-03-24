رحلت #ريم_بنا: المغردون ينعون "رمز وصوت النضال الفلسطيني"

موضوعات متنوعة استوقفت المغردين العرب اليوم، أبرزها: رحيل الفنانة الفلسطينية ربم بنا بعد صراع طويل مع مرض السرطان، واهتمام عربي واسع بالمواجهة بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، وهاشتاغ #ساعة_الأرض يذكر المغردين بإطفاء الأنوار.

وداعاً ريم: رحيل "صوت فلسطين"

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بعد صراع دام تسع سنوات مع مرض السرطان، رحلت الفنانة والمناضلة الفلسطينية ريم بنا صباح اليوم عن عمر يناهز 52 عاما.

وصدم الخبر المغردين في كل أنحاء العالم العربي، إذ تداول معجبيها وزملائها في المهنة اسمها أكثر من 5 ألف مرة في الاثنتي عشر ساعة الماضية و تصدر تويتر عالميا.

وجاء الخبر بعد أن نشرت عائلتها بيانا منذ أيام عن تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات في مدينة الناصرة.

وتداول المستخدمون آخر ما كتبته الفنانة لأولادها عبر حسابها الخاص على فيسبوك، وقالت لهم: "لا تخافوا .. هذا الجسد كقميص رثّ .. لا يدوم ..."

وعبر المغردون عن شكرهم لما قدمته الفنانة للقضية الفلسطينية وصفوها بـ"رمز" و"صوت النضال الفلسطيني"، وتداولوا كلمات من أشهر أغانيها.

وكانت ريم بنا قد اختيرت شخصية فلسطين الثقافية للعام 2016 تقديرا للإرث الفني الكبير الذي خلفته، كما أعلت في العام نفسه توقفها عن الغناء.

رونالدو يتفوق على صلاح في المواجهة بين مصر والبرتغال

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أما في مصر، فانشغل المغردون بالمواجهة التي كان ينتظرها محبو كرة القدم بين اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

وقاد رونالدو فريقه إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأشار المغردون إلى أن رونالدو لم يسجل هدفيه إلا بعد خروج صلاح من المباراة، مؤكدين على فخرهم بأداء اللاعب والمنتخب المصري في المواجهة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Blackops4s #مصر_البرتغال



مدحت شلبي الدقيقة 89: مين قال انها مباراة ودية، شوف غل كريستيانو تعرف انها مش ودية



مدحت شلبي الدقيقة 94: في الاول والاخر هي مباراة ودية لا تقدم ولا تأخر



ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — ايدوف #القدس_عربية (@Blackops4s) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

وتصدر هاشتاغ #مصر_البرتغال لائحة تويتر في مصر وعمان والامارات، وظهر في أكثر من 50 ألف تغريدة منذ بداية المباراة مساء أمس.

ويتسابق اللاعبان واللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة "الحذاء الذهبي" للعام 2018، في حين يتصدر صلاح لائحة الأهداف بينما يتقدم رونالدو نحو المقدمة.

#ساعة_الارض: إطفاء الأنوار لمدة ساعة

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ويتجهز مغردون حول العالم للإحتفال بـ"ساعة الأرض" التي تُحييها مدن العالم من الساعة 8:30 حتى 9.30 مساء (كل حسب توقيته المحلي) اليوم من خلال إطفاء الأنوار والمعدات الكهربائية.

وتأتي المناسبة السنوية لرفع وعي الأفراد والمجتمعات بمشكلة التغير المناخي وحثهم على اتخاذ إجراءات كفيلة بالتصدي لها.

وتداول مغردون في دول عربية أبرزها سلطنة عُمان والامارات هاشتاغ #ساعه_الارض لنشر تغريدات توعية والتشجيع على المشاركة في المبادرة، ليظهر الهاشتاغ في أكثر من 90الف تغريدةباللغتين الانجليزية والعربية.