السعودية "تتصدى"، ومصر تنتخب

قضايا اليوم: مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج ومصر تشتعل بعد تصدي منظومة الدفاع السعودية لسبعة صواريخ أطلقت من اليمن تجاه أراضيها، والمصريون يتجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم، وانقسام الآراء عبر تويتر بين المشاركين بالانتخابات والمقاطعين لها.

السعودية "تتصدى" لصواريخ الحوثي

مصدر الصورة Twitter Image caption لقطة من مقطع فيديو تداوله المغردون يظهر احدى شظايا صاروخ وقعت بداخل الأراضي السعودية بعد التصدي للصاروخ من قبل منظومة الدفاع السعودية. ولم يتسنى لبي بي سي التأكد من صحة الفيديو.

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية، إذ تصدت منظومة الدفاع السعودية لسبعة صواريخ أطلقت من اليمن.

وأدى اعتراض الصواريخ إلى تناثر شظايا على بعض المناطق السكنية، ونجم عن ذلك مقتل مقيم مصري واحد وإصابة اثنين آخرين بالاضافة لأضرار مادية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية إثر ما حدث، كما جاءت ردود فعل واسعة على مقتل المواطن المصري في السعودية، وظهر هاشتاغ #الشهيد_المصري_عبدالمطلب في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الاثنين وورد عليه أكثر من تسعة آلاف تغريدة.

ونشر المغردون السعوديون والإماراتيون عبارات تضامنية مع المواطن المصري، واصفين إياه بالشهيد.

كما ظهر عدد من الهاشتاغات التي تحدثت عن إطلاق الصواريخ عبرها تداول المستخدمون مقاطع فيديو تظهر سقوط شظايا ولكن لم يتسنى لبي بي سي التأكد من صحتها.

وكان أكثر الهاشتاغات رواجا هما هاشتاغ #هنا_الرياض و#صوت_انفجار_بالرياض ورد عليهما أكثر من 200 الف تغريدة.

وقلل عدد من المواطنين من شأن الصواريخ التي تم إطلاقها بنبرة من السخرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulrahman اللهم لك الحمد والمنة والفضل .. نسمع صوت صواريخ دفاعنا الجوي الفذ وهي تصد صواريخ ايران الحوثي ونقول فالله خيرٌ حافظًا وحياتنا تسير بشكل طبيعي .. أنا في عشاء مع أصدقاء سمعنا صوت صواريخ الباتريوت المتلاحقة فقال أحدنا :-صواريخ باتريوت وعندما اختفت الأصوات تحول النقاش لأمر آخر — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٥ مارس، ٢٠١٨

المصريون يدلون بأصواتهم

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وونتقل إلى مصر حيث تجري الانتخابات الرئاسية.

وظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر هاشتاغ يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات حمل عنوان #نازلين_نكمل_المشوار ورد عليه أكثر من سبعة آلاف تغريدة.

وعبر الهاشتاغ تداول المغردون صورا لتظهر توجه المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MonaElTonsy1 الدول المتربصة بمصر تتمنى نسبة نزول ضئيلة للجان غدا

لتشكك فى شرعية الانتخابات وحب المصريين للسيسى

ونسيوا ان الشعب المصرى اصيل ونازل يرد الجميل

لشهدائنا ولاولادنا ف سينا ولرئيسنا الهمام#نازلين_نكمل_المشوار — Flower Show (@MonaElTonsy1) ٢٥ مارس، ٢٠١٨

بينما ظهر هاشتاغ آخر يدعو إلى مقاطعة الانتخابات حمل عنوان #صوتك_مالوش_لازمه ورد عليه اكثر من ستة آلاف تغريدة.