قضايا اليوم: زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووفاة رجل مصري بعد سقوط شظايا صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية فجر الاثنين، وأستراليا تنضم إلى الولايات المتحدة ودول غربية عدة بعد طرد دبلوماسيين روس من أراضيها.

#بوتين_يكرش_تميم

مصدر الصورة Getty Images Image caption أمير قطر بزيارته إلى روسيا

نبدأ بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا والتي كان لها وقع على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #بوتين_يكرش_تميم في إشارة إلى الطريقة التي استقبل بها الرئيس الروسي ضيفه القطري مقارنة باستقبال الملك السعودي سلمان.

وتصدر #بوتين_يكرش_تميم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 24 ألف تغريدة، تناقل خلالها المغردون صورا لزيارة تميم وأخرى لزيارة الملك سلمان الأخيرة إلى موسكو.

وكان للقطريين كلمتهم من خلال الهاشتاغ اذ غردت إحداهن قائلة: "لو يوم من الأيام رجعت علاقه السعودية وقطر اللي يسبون تميم كيف بيكون وضعكم أخاف ترجعون تمجدونه وتلقون القصائد والشعر والشيلات وقتها وش اسميكم منافقين، مطبلين فمن الأفضل عدم التطرق للسب وتقليل الشأن لأن حتى الملك سلمان ما يرضى ان شعبه يكون وقح لا اله الا الله"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @afh_sh #بوتين_يكرش_تميم

لو يوم من الايام رجعت علاقه السعودية وقطر

اللي يسبون تميم كيف بيكون وضعكم

اخاف ترجعون تمجدونه وتلقون القصايد والشعر والشيلات

وقتها وش اسميكم

منافقين+مطبلين

فمن الافضل عدم التطرق ل السب وتقليل الشأن لأن حتى الملك سلمان م يرضى ان شعبه يكون وقح

لا اله الا الله — بنت علي (@afh_sh) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

#الشهيد_المصري_عبدالمطلب

ونبقى في السعودية حيث برز هاشتاغ #الشهيد_المصري_عبدالمطلب في قائمة أكثر الهاشتاغات إنتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 17 ألف تغريدة عبر خلالها المغردون عن حزنهم لفقدان عبد المطلب وتعازيهم لجمهورية مصر العربية.

وكان عبد المطلب، المقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، قد أصيب بعد سقوط شظايا صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على المملكة فجر الإثنين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hammad2090 ماذا بينك وبين الله ياعبد المطلب ليختارك من بين الملايين لتحمل اعلي وسام في الدنيا وهي الشهاده ويدعو لك ملايين البشر من بعد ما كنت لا يعرفك احد اصبحت حديث الجميع اللهم احفظ المملكه وإجعلنا فداء ودرع لأرضها 🇪🇬🇸🇦#الشهيد_المصري_عبدالمطلب pic.twitter.com/9r9n2bzMAY — Hammad (@hammad2090) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @eslamMGalal حصل معاي موقف النهارده كان مفاجاه بالنسبه لي بغض النظر عن السياسه بس فعلا الشعب السعودي ده شعب طيب وجميل وانا في المقهي وقفني بعض الشباب بيعزيني في استشهاد الرجل المصري وانا في المقهي بعض الشباب بيعزو المصرين فعلا احنا شعب واحد ووطن واحد #الشهيد_المصري_عبدالمطلب pic.twitter.com/pqWPralXFg — ESLAM GALAL EL-Deen (@eslamMGalal) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

طرد دبلوماسيين روس

أعلنت أستراليا طرد دبلوماسيين اثنين روس لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة ودول غربية عدة أعلنت طرد عشرات من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amfwrr أتحاد أغلبية الدول الغربية مع بريطانيا ضد روسيا

14 دولة من أوروبا والان استراليا تنضم لهم خلال مدة زمنية قصيرة ملفته للأنظار . تركو خلافاتهم

دلالة على المصالح المشتركة بينهم و قوة بريطانيا بتحالفاتها ..

هذا درس للجميع لم يخدث بعد الحرب العالمية الثانية



https://t.co/CzdXOoJVle — الفارس (@amfwrr) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

وكان لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي العرب قولهم في هذا المجال بعد أن تداول المستخدمون كلمة روسيا أكثر من 27 ألف مرة في تغريدات تنوعت بين مؤيد لروسيا ومعارض لها.

وغرد أحدهم: "عرب المنابر تلهوا بحالة طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب وروسيا تذبح السوريين في الغوطة الشرقية."

ليرد آخر: "طرد الدبلوماسيين هو ضغط معنوي، سترد روسيا بطرد نفس العدد وترد لهم ضغطهم المعنوي بضغط معنوي أيضا".