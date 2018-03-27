مغردون سعوديون: #بوتين_يكرش_تميم و #الشهيد_المصري_عبدالمطلب
قضايا اليوم: زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووفاة رجل مصري بعد سقوط شظايا صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية فجر الاثنين، وأستراليا تنضم إلى الولايات المتحدة ودول غربية عدة بعد طرد دبلوماسيين روس من أراضيها.
#بوتين_يكرش_تميم
نبدأ بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا والتي كان لها وقع على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #بوتين_يكرش_تميم في إشارة إلى الطريقة التي استقبل بها الرئيس الروسي ضيفه القطري مقارنة باستقبال الملك السعودي سلمان.
وتصدر #بوتين_يكرش_تميم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 24 ألف تغريدة، تناقل خلالها المغردون صورا لزيارة تميم وأخرى لزيارة الملك سلمان الأخيرة إلى موسكو.
وكان للقطريين كلمتهم من خلال الهاشتاغ اذ غردت إحداهن قائلة: "لو يوم من الأيام رجعت علاقه السعودية وقطر اللي يسبون تميم كيف بيكون وضعكم أخاف ترجعون تمجدونه وتلقون القصائد والشعر والشيلات وقتها وش اسميكم منافقين، مطبلين فمن الأفضل عدم التطرق للسب وتقليل الشأن لأن حتى الملك سلمان ما يرضى ان شعبه يكون وقح لا اله الا الله"
#الشهيد_المصري_عبدالمطلب
ونبقى في السعودية حيث برز هاشتاغ #الشهيد_المصري_عبدالمطلب في قائمة أكثر الهاشتاغات إنتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 17 ألف تغريدة عبر خلالها المغردون عن حزنهم لفقدان عبد المطلب وتعازيهم لجمهورية مصر العربية.
وكان عبد المطلب، المقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، قد أصيب بعد سقوط شظايا صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على المملكة فجر الإثنين.
طرد دبلوماسيين روس
أعلنت أستراليا طرد دبلوماسيين اثنين روس لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة ودول غربية عدة أعلنت طرد عشرات من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.
وكان لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي العرب قولهم في هذا المجال بعد أن تداول المستخدمون كلمة روسيا أكثر من 27 ألف مرة في تغريدات تنوعت بين مؤيد لروسيا ومعارض لها.
وغرد أحدهم: "عرب المنابر تلهوا بحالة طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب وروسيا تذبح السوريين في الغوطة الشرقية."
ليرد آخر: "طرد الدبلوماسيين هو ضغط معنوي، سترد روسيا بطرد نفس العدد وترد لهم ضغطهم المعنوي بضغط معنوي أيضا".