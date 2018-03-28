وليد الشريف يشغل مصر و #السفور_ليس_انحلال_اخلاقي في الكويت

قضايا اليوم: وليد الشريف حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وجدل حول حجاب المرأة في الكويت، وخسارة مدوية للمنتخب السعودي أمام المنتخب البلجيكي في إطار التحضير لكأس العالم 2018.

وليد الشريف

مصدر الصورة youtube - احساس Image caption اللافتة التي انتشرت على مواقع التواصل في مصر

نبدأ من مصر حيث أصبح "وليد الشريف" حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واهتمام النشطاء بقصته على تويتر فاق اهتمامهم بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وبدأت القصة عندما قرر المواطن المصري محمد الشريف ممازحة أخيه وليد بنشر لافتة كتب عليها "عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف.. يؤيدون ويبايعون بكل الحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LibyanBentBladi عمرك سمعت بأسرة في اي دولة ديمقراطية متحضرة تصف ابنها انه عاق كونه خالف اختيارهم لمرشح الرئاسة في انتخابات المفروض انها تكفل حرية الاختيار نظريا للمواطن؟؟

أتمنى من وليد الشريف ان يحتفظ بهذه الصورة للتاريخ.. في يوم من الأيام ستكون مصدر فخر pic.twitter.com/b624b3kDOX — Asma (@LibyanBentBladi) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

وانتشرت اللافتة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهر اسم "وليد الشريف" في أكثر من 25 ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة أكثر الوسوم تداولا على تويتر في مصر.

وأصبح الخبر وجبة دسمة لمحبي الكوميديا والتعليقات الساخرة، وأطلقوا حملات ساخرة لمعرفة "من هو وليد" وماذا فعل لعائلته لكى يصفوه بالعاق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Al_Hawary74 لما تشوف بوست لمحمد الشريف اخو العاق وليد الشريف بيقول فيه انه كان بيهزر مع اخوه وفبركله صورة اليافطة pic.twitter.com/7EZuPHmRQA — Amr Al-Hawary (@Al_Hawary74) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

لكن بعض الصفحات أدركت أن الصورة مفبركة، مثل حساب "ده بجد".

وهذا ما دفع محمد إلى توضيح ما حصل على صفحته على فيسبوك قائلا :" أنا لما عملت الصورة دي كنت بهزر مع أخويا مش أكتر ومكنتش أعرف إنها هتنتشر بالغباء دا وتوصل إنها تبقى الترند الأول في مصر"

#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي

انتشر في الكويتهاشتاغ #السفور_ليس_انحلال_اخلاقي وحصد أكثر من أربعة آلاف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت.

وكانت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية وراء إطلاق هذا الهاشتاغ بعد تغريدة تحتوي على صورة نص من خطبة جاء فيها : "الدعوة إلى حرية المرأة هي في حقيقة الأمر دعوة إلى إنسلاخها من الأعراف والعفة والحياء إلى الانحلال والتبرج والسفور".

وردت وزارة الأوقاف على صفحتها على تويتر بتغريدة جاء فيها : "ليس في الخطبة اتهام غير المتحجبة بأنها من أهل الانحلال"، وأرفقت التغريدة برابط توضيح ما حصل لوكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي.

وتفاوتت آراء المغردين بين مؤيد للخطبة ومعارض لها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrEothaimeen الاخلاق ليس لها علاقة بالملبس والمظهر الخارجي. طبيعة ونوع اللباس الشخصي قضية تخص المرأة وحدها، ولا يحق لأي سلطة حكومية، او أي سلطة اجتماعية، التدخل فيها.



نحن مع وقف دعوات "التخلف" التي تعدُّ الحرية الفردية للمرأة مدخلاً للفساد الأخلاقي؟#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي — د. اقبال العثيمين (@DrEothaimeen) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ShaikhaBinjasim هناك أشخاص يعتقدون أن من حرية الراي أَن تأتي خطبة الجمعة بهذا الشكل التهجمي والاتهامي. وهذا خطأ:



١-حرية الراي مكفولة للأشخاص.

٢- وزارة الأوقاف ليست شخص بل جهة حكومية.

٣- على وزارة الأوقاف أن تفرق بين توزيع الاتهامات وبين عرض راي شرعي مشفوعا بالأدلة . #السفور_ليس_انحلال_اخلاقي — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrDaghashAlajmi حينما يستنكر الليبراليون الخطبة التي تحذر من الإلحاد ماذا يعني هذا ؟

الجواب بكل سهولة : الإلحاد ربيب الليبرالية ،

ومع تسلطهم على عامة وسائل الإعلام

إلا أنهم يريدون تقييد الخطيب ثم يتكلمون عن الحرية !!

وذلك حتى لا يبقى منبر يفضحهم ويكشف حقيقتهم ...#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي — الدكتور دغش العجمي (@DrDaghashAlajmi) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

#السعوديه_بلجيكا

وأخيرا إلى السعودية حيث خسر المنتخب السعودي من نظيره البلجيكي برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين استعدادًا لكأس العالم.

وانتشر هاشتاغ #السعوديه_بلجيكا في المملكة حاصدا أكثر من 76 ألف تغريدة متصدرا بذلك قائمة الترند في السعودية.

وعبر من خلاله المستخدمون عن غضبهم إزاء "الأداء السيء" الذي قدمه منتخب بلادهم أمام المنتخب البلجيكي.

فكتب مستخدم: "أداء المنتخب هزيل للغاية لا دفاع و لا هجوم و لا وسط و لا جمل تكتيكية، دفاع مفكك للغاية ، و وسط غير موجود نهائيا ، و هجوم عقيم و مدرب جديد في وقت ضيق للغاية و تفريط بالمدرب الاساسي السابق وتخطيط سيء من ادارة المنتخب و اعداد متخبط"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salahh1416 #السعوديه_بلجيكا

اداء المنتخب هزيل للغاية

لا دفاع و لا هجوم و لا وسط و لا جمل تكتيكية

دفاع مفكك للغاية ، و وسط غير موجود نهائيا ، و هجوم عقيم

و مدرب جديد في وقت ضيق للغاية و تفريط بالمدرب الاساسي السابق

و تخطيط سيء من ادارة المنتخب و اعداد متخبط — صلاح محمد (@salahh1416) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abobasilghamdi عندما تُدار رياضتنا من شخص واحد هو من يتعاقد ويؤجل مباريات ويصدر القرارات ويُقيل المدربين ويختار لاعبي المنتخب ويرسل لاعبين الى اندية اوروبية ويكونون اضحوكة للمدربين واللاعبين فحتماً ستكون هذه هي النتائج .!!؟؟

يجب أن يُنظر لرياضتنا قبل أن نكون اضحوكة المونديال



#السعوديه_بلجيكا — أبو باسل💙500K (@abobasilghamdi) ٢٧ مارس، ٢٠١٨