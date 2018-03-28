وليد الشريف يشغل مصر و #السفور_ليس_انحلال_اخلاقي في الكويت
قضايا اليوم: وليد الشريف حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وجدل حول حجاب المرأة في الكويت، وخسارة مدوية للمنتخب السعودي أمام المنتخب البلجيكي في إطار التحضير لكأس العالم 2018.
وليد الشريف
نبدأ من مصر حيث أصبح "وليد الشريف" حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واهتمام النشطاء بقصته على تويتر فاق اهتمامهم بالانتخابات الرئاسية المصرية.
وبدأت القصة عندما قرر المواطن المصري محمد الشريف ممازحة أخيه وليد بنشر لافتة كتب عليها "عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف.. يؤيدون ويبايعون بكل الحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".
وانتشرت اللافتة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهر اسم "وليد الشريف" في أكثر من 25 ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة أكثر الوسوم تداولا على تويتر في مصر.
وأصبح الخبر وجبة دسمة لمحبي الكوميديا والتعليقات الساخرة، وأطلقوا حملات ساخرة لمعرفة "من هو وليد" وماذا فعل لعائلته لكى يصفوه بالعاق.
لكن بعض الصفحات أدركت أن الصورة مفبركة، مثل حساب "ده بجد".
وهذا ما دفع محمد إلى توضيح ما حصل على صفحته على فيسبوك قائلا :" أنا لما عملت الصورة دي كنت بهزر مع أخويا مش أكتر ومكنتش أعرف إنها هتنتشر بالغباء دا وتوصل إنها تبقى الترند الأول في مصر"
#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي
انتشر في الكويتهاشتاغ #السفور_ليس_انحلال_اخلاقي وحصد أكثر من أربعة آلاف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت.
وكانت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية وراء إطلاق هذا الهاشتاغ بعد تغريدة تحتوي على صورة نص من خطبة جاء فيها : "الدعوة إلى حرية المرأة هي في حقيقة الأمر دعوة إلى إنسلاخها من الأعراف والعفة والحياء إلى الانحلال والتبرج والسفور".
وردت وزارة الأوقاف على صفحتها على تويتر بتغريدة جاء فيها : "ليس في الخطبة اتهام غير المتحجبة بأنها من أهل الانحلال"، وأرفقت التغريدة برابط توضيح ما حصل لوكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي.
وتفاوتت آراء المغردين بين مؤيد للخطبة ومعارض لها.
#السعوديه_بلجيكا
وأخيرا إلى السعودية حيث خسر المنتخب السعودي من نظيره البلجيكي برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين استعدادًا لكأس العالم.
وانتشر هاشتاغ #السعوديه_بلجيكا في المملكة حاصدا أكثر من 76 ألف تغريدة متصدرا بذلك قائمة الترند في السعودية.
وعبر من خلاله المستخدمون عن غضبهم إزاء "الأداء السيء" الذي قدمه منتخب بلادهم أمام المنتخب البلجيكي.
فكتب مستخدم: "أداء المنتخب هزيل للغاية لا دفاع و لا هجوم و لا وسط و لا جمل تكتيكية، دفاع مفكك للغاية ، و وسط غير موجود نهائيا ، و هجوم عقيم و مدرب جديد في وقت ضيق للغاية و تفريط بالمدرب الاساسي السابق وتخطيط سيء من ادارة المنتخب و اعداد متخبط"