قضايا اليوم: نفي خبر وفاة الأمير متعب بن عبد الله آل سعود، وإعلان عدد من إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة يوم "الخميس" بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتهاء الانتخابات المصرية وبدء فرز الأصوات.

#وفاه_متعب_بن_عبدالله

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأمير متعب بن عبد الله آل سعود

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث انتشر عبر مواقع التواصل خبر غير موثوق عن وفاة الأمير متعب بن عبد الله آل سعود.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mwatinNews عاجل



الديوان الملكي: وفاة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز الـ66 عاماً

عبدالله البرقاوي – الرياض : أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأمير متعب بن عبدالله #وفاة_متعب_بن_عبدالله pic.twitter.com/UKyCaEoIHJ — المواطن (@mwatinNews) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

ونفى الإعلامي السعودي عبدالله البرقاوي ذلك الخبر وأكد عبر حسابه على تويتر أن ما يتم تداوله هو إشاعة وتم استغلال اسمه لترويجها، موضحاً أن مصدر هذه الشائعات والأخبار المزيفة مواقع خارجية.

وجاء في التغريدة: "للإحاطة: هناك شائعة بدأت في التداول عن الأمير متعب بن عبدالله .. الشائعة تم استغلال اسمي لترويجها، مصدر هذه الشائعات والأخبار المزيفة مواقع خارجية. الأخبار الرسمية تعلن عبر وكالة الأنباء السعودية، وأنا مسؤول فقط عن الأخبار والمعلومات التي أنشرها في حسابي أو في موقع سبق".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @albargawy للإحاطة :

هناك شائعة بدأت في التداول عن الامير متعب بن عبدالله .. الشائعة تم استغلال اسمي لترويجها .

مصدر هذه الشائعات والأخبار المزيفة مواقع خارجية .

الاخبار الرسمية تعلن عبر وكالة الانباء السعودية ، وانا مسؤول فقط عن الاخبار والمعلومات التي انشرها في حسابي او في موقع #سبق . — عبدالله البرقاوي (@albargawy) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

وعلق السعوديون على هاشتاغ #وفاه_متعب_بن_عبدالله بالتعبير عن حبهم للأمير والدعوة له بطول العمر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @almzini2177 #وفاه_متعب_بن_عبدالله..لمن أنشاء الهشتاق أتق الله بنفسك واللي ماتحبه لنفسك لاتتمناه لغيرك ترى الجزاء من جنس العمل..سمو الأمير متعب بن عبد الله له أبناء وبنات وله محبين لاتنشر إشاعات تضر في نفسياتهم المسلم أخو المسلم والمسلم مسلم المسلمون من لسانه ويده.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. — almzini2177 (@almzini2177) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

#تعليق_الدراسة

أعلنت إدارات تعليمية في شمال المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة يوم "الخميس" بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان نزيه الحيزان‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الباحث في علوم الطقس والفلك قد غرد على صفحته: "تبوك والجوف والحدود الشمالية، أعتقد سيصدر قرار #تعليق_الدراسة خلال ساعة من الان نظراً لبداية نشاط الرياح في تبوك الأن وستزداد وتيرتها الساعات القادمة. الجوف والحدود الشمالية ستنشط بشكل ملحوظ ساعات ما بعد الفجر وستكون نشطة جداَ بعد الساعة الثامنة صباح غدٍ الخميس".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nazeeh_alhaizan تبوك والجوف والحدود الشمالية

أعتقد سيصدر قرار #تعليق_الدراسة خلال ساعة من الان نظراً لبداية نشاط الرياح في تبوك الأن وستزداد وتيرتها الساعات القادمة

الجوف والحدود الشمالية ستنشط بشكل ملحوظ ساعات ما بعد الفجر وستكون نشطة جداَ بعد الساعة الثامنة صباح غدٍ الخميس — نـزيـه الـحـيـزان (@nazeeh_alhaizan) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

وانتشر هاشتاغ #تعليق_الدراسه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة على موقع تويتر ليتصدر بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية.

بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة في مصر

وأخيرا إلى مصر حيث بدأت عمليات فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة في مصر التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وتناقل المصريون عددا من الهاشتاغات قبل وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، ومنها #مصر_تنتخب_الرييس #السيسي #الانتخابات_الرئاسية #انتخابات_الرئاسة #الاصوات_الباطله و #المؤشرات_الأولية وتجاوز عدد التغريدات التي ظهرت فيها تلك الهاشتاغات 10 آلاف تغريدة.