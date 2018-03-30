كويتيون: #انقذوا_البدون
قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ انقذوا_البدون في الكويت، والمغردون السعوديون يناقشون مشروعا للطاقة الشمسية جديد عبر هاشتاغ #النفط_السعودي_الجديد.
#انقذوا_البدون
نبدأ اليوم تقريرنا من الكويت حيث ناقش مغردون وضع البدون في البلد عبر هاشتاغ #انقذوا_البدون
والبدون هم المواطنون غير المجنسين وينتشرون في عدد من دول الخليج منها الكويت والبحرين والسعودية.
ويناقش المغردون بين الحين والآخر وضع البدون الذي يصفونه بالسيء، في محاولة منهم لإلقاء الضوء على معاناتهم.
وورد على الهاشتاغ أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
#النفط_السعودي_الجديد
وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #النفط_السعودي_الجديد قدم خلاله المغردون آرائهم في المشروع الجديد للطاقة الشمسية الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية أخيرا.
ونشر حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر صورة لولي العهد محمد بن سلمان وهو يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك لإنشاء خطة #الطاقة_الشمسية_2030 التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية كما جاء في التغريدة.
وعبر الهاشتاغ أشاد المغردون بالمشروع الجديد ناعتين إياه بمشروع النفط السعودي الجديد.
بينما كان لآخرين رأي مخالف.
وورد على الهاشتاغ نحو خمسة آلاف تغريدة.