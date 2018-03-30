كويتيون: #انقذوا_البدون

قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ انقذوا_البدون في الكويت، والمغردون السعوديون يناقشون مشروعا للطاقة الشمسية جديد عبر هاشتاغ #النفط_السعودي_الجديد.

#انقذوا_البدون

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نبدأ اليوم تقريرنا من الكويت حيث ناقش مغردون وضع البدون في البلد عبر هاشتاغ #انقذوا_البدون

والبدون هم المواطنون غير المجنسين وينتشرون في عدد من دول الخليج منها الكويت والبحرين والسعودية.

ويناقش المغردون بين الحين والآخر وضع البدون الذي يصفونه بالسيء، في محاولة منهم لإلقاء الضوء على معاناتهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rsbehbehani وضع مأساوي فلا هم "مواطنون" تعترف بهم الحكومة على هذا الأساس و لا برلمان يمارس الضغط من أجلهم لانهم خارج "لعبة الأصوات الانتخابية" و لا هم حتى "وافدون" تمارس حكوماتهم الضغط من الخارج من أجلهم فأضحوا عزّل تماما أمام اضطهاد السلطة تارة و عنصرية الرعيّة تارة أخرى. #انقذوا_البدون — رائد بهبهاني (@rsbehbehani) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haalarbash_ كل انسان عنده اختيارات وقرارات في حياته كإنسان يقدر يختار ويتخذ منها ، الا "الكويتيين البدون" مسلوبين كل الاختيارات والقرارات والحقوق الانسانية. الله يكون في عونكم ويعطيكم مرادكم.. #انقذوا_البدون — حسن ع. الأربش (@haalarbash_) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

وورد على الهاشتاغ أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#النفط_السعودي_الجديد

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وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #النفط_السعودي_الجديد قدم خلاله المغردون آرائهم في المشروع الجديد للطاقة الشمسية الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية أخيرا.

ونشر حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر صورة لولي العهد محمد بن سلمان وهو يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك لإنشاء خطة #الطاقة_الشمسية_2030 التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية كما جاء في التغريدة.

وعبر الهاشتاغ أشاد المغردون بالمشروع الجديد ناعتين إياه بمشروع النفط السعودي الجديد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AwwadSAlawwad #مشروع_الطاقة_الشمسية الذي يقوده سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله، سيحول المملكة من عاصمة للنفط إلى عاصمة للطاقة العالمية، وهو ترجمة للإرادة السعودية الجادة نحو التطوير وبناء الاستثمارات النوعية، التي تنعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وتحقق أهداف الرؤية الطموحة. pic.twitter.com/y5N6KZu8pq — عواد بن صالح العواد (@AwwadSAlawwad) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

بينما كان لآخرين رأي مخالف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ibn_qatar_1965 #مشروع_الطاقة_الشمسية

لا تجيدون سوى الكلام وتضخيم المشاريع وعمل دعاية لإسكات الشعب

ماهي المشاريع التي استفاد منها المواطن السعودي؟

مشاريعكم كلها عبارة عن بنج مخدر للشعب

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المواطن السعودي يقول : أكل العيش مر

وأبن سلمان يقول : الوصول للعرش أمر

وأيش مصبرك ع المر غير اللي أمر منه — بن جبر - كعبة المضيوم (@Ibn_qatar_1965) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

وورد على الهاشتاغ نحو خمسة آلاف تغريدة.