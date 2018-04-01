على الهواء مباشرة في السعودية ... أبلغوه بوفاة والده

أثارت قناة سعودية ضجة واسعة بعدما بثت مشهد إعلان وفاة على الهواء مباشرة.

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وأظهرت كاميرا أحد برامج قناة بداية السعودية، لحظة انهيار أحد المتسابقين عندما أعلمه المقدم بوفاة والده على الهواء.

تسبب الفيديو في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون هذا التصرف بالمتاجرة بالمشاعر الإنسانية، وأطلقوا هاشتاغ #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين طالبوا من خلاله بعاقبة المذيع ومعدي البرنامج.

من جهتها، أعلنت قناة بداية إيقاف عدد من موظفيها بعد الحادثة، مشيرة إلى أن ما حدث "كان اجتهاداً شخصياً من معدي البرنامج".

وأعاد الفيديو الحديث حول المتاجرة بآلام الناس على وسائل الإعلام، فطالب مغردون بتفعيل مقص الرقيب وبوضع حد لما سموه بتسليع المشاعر.

وغرد كساب العتيبي:"أتمنى محاسبة هذه القناة كونها أثبتت سُخفها وامتهانها لمشاعر الناس في سبيل البحث عن الشهرة والأضواء. أي بشرٍ هم؟. أساليب رخيصة."

وعلى نفس المنوال، غرد عياد الزهراني :" بصراحة ما حدث هو تجرّد من الانسانية .. رحم الله والد المتسابق وغفر له .. وأتمنى من الجميع عدم نشر المقطع .. لنرتقي."

أما المغرد محمد التوم فدافع عن القناة قائلا:" بدايه_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين بالنهاية يعتبر خطأ فردي غير مسؤول .. ولاننسى إيجابيات قناة #بداية."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 #بدايه_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين

موت الاب من اعظم المصائب!

مجرد ما تتخيل ان ابوك يموت، ينهز كيانك!

كيف لو صار الأمر حقيقة؟

اعوذ بالله، وصلنا مرحلة من تبلد الاحساس والسعي وراء المادة وهوس الشهرة لدرجة المتاجرة بمشاعر انسان مات والده!

>استغلال وفاة اب لزيادة المشاهدات انحطاط وبشاعة👎 — Ibrahim Al-Muneef (@altamimi14) ٣١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WaleedDhafeeri بداية تكررت هفواتها وسقطاتها ..!

آخرها الرقص على جراح الآخرين والسعي لكسب مشاهدات دون مراعاة لمشاعر هذا الشاب!



أتساءل دائماً :

هل لديها حصانة لايمكن معاقبتها !؟



#بدايه_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) ٣١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ro_hh11 #بدايه_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين

نحن كشعب لسنا مغفلين وعقولنا تيرللي نعي ونفقه ماتقدمه هذه البدايه من استعراضات مخله لا نهاية لها إن لم يتم أيقافها بشكل نهائي .. اليوم مقطع أفجعنا كشعب واثر على مشاعرنا فكيف لأهل هذه الأسرة أن تتحمل مشاهدة هذا المقطع للمدى البعيد؟ — تركي بن مشعل . (@Ro_hh11) ٣١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tbld1919 ياجماعة الخير مافينا أحد معصوم من الخطأ، والقناة أدركت خطاها وحذفت الفيديو، لكن بعضكم جالس ينشر الفيديو وبعضكم يلعن ويسب "لاتعالج الخطأ بخطأ" والأهم من كل شيء هو دعواتكم لأخونا ابراهيم العواد بأن الله يجبر قلبه ويرحم والده ويغفرله .

#بدايه_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين #حياتك56 — سعيد الشهراني (@tbld1919) ٣١ مارس، ٢٠١٨

وقد ظهر الهاشتاغ في أكثر من 60 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة.