على الهواء مباشرة في السعودية ... أبلغوه بوفاة والده
أثارت قناة سعودية ضجة واسعة بعدما بثت مشهد إعلان وفاة على الهواء مباشرة.
وأظهرت كاميرا أحد برامج قناة بداية السعودية، لحظة انهيار أحد المتسابقين عندما أعلمه المقدم بوفاة والده على الهواء.
تسبب الفيديو في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون هذا التصرف بالمتاجرة بالمشاعر الإنسانية، وأطلقوا هاشتاغ #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين طالبوا من خلاله بعاقبة المذيع ومعدي البرنامج.
من جهتها، أعلنت قناة بداية إيقاف عدد من موظفيها بعد الحادثة، مشيرة إلى أن ما حدث "كان اجتهاداً شخصياً من معدي البرنامج".
وأعاد الفيديو الحديث حول المتاجرة بآلام الناس على وسائل الإعلام، فطالب مغردون بتفعيل مقص الرقيب وبوضع حد لما سموه بتسليع المشاعر.
وغرد كساب العتيبي:"أتمنى محاسبة هذه القناة كونها أثبتت سُخفها وامتهانها لمشاعر الناس في سبيل البحث عن الشهرة والأضواء. أي بشرٍ هم؟. أساليب رخيصة."
وعلى نفس المنوال، غرد عياد الزهراني :" بصراحة ما حدث هو تجرّد من الانسانية .. رحم الله والد المتسابق وغفر له .. وأتمنى من الجميع عدم نشر المقطع .. لنرتقي."
أما المغرد محمد التوم فدافع عن القناة قائلا:" بدايه_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين بالنهاية يعتبر خطأ فردي غير مسؤول .. ولاننسى إيجابيات قناة #بداية."
وقد ظهر الهاشتاغ في أكثر من 60 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة.