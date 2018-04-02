قضايا اليوم: إنتشار مقطع فيديو يوثق لحظة صراخ سيدة تتعرض للعنف على يد زوجها في المملكة العربية السعودية، واستمرار العمليات العسكرية في سيناء قد يؤدي إلى ضياع مستقبل طلابها، واكبر اكتشاف في تاريخ البحرين.

#انقذوا_معنفه_ابها

مصدر الصورة Getty Images Image caption المرأة المعنفة قد لا تجد دعما أو حماية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة صراخ سيدة قيل إنه بمنزل في أبها بمنطقة عسير وذلك بعد تعنيفها على يد زوجها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bmbm5454 #انقذوا_معنفه_ابها

" الرسول عليه السلام في اخر وصيته لأمته قال : إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن الا كريم وما أهانهن إلا لئيم "

انقذوا المرأة المعنفة في ابها في حي الهيام من معنفها زوجها وصلوها لحقوق الانسان pic.twitter.com/LpVQ16HKmW — عبدالله (@bmbm5454) ١ أبريل، ٢٠١٨

ودشن ناشطون سعوديون هاشتاغ #انقذوا_معنفه_ابها وصلت عدد تغريداته إلى أكثر من 90 ألف تغريدة ليحتل بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في المملكة، كما طالب المستخدمون الجهات المختصة بضرورة التوصل إلى مصدر الصراخ وإنقاذ السيدة المعنفة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rashedq8ty صراخك المتبوع بكلمة خلاص لم يكن موجهاً لمن يعذبك فقط بل كان موجهاً للمجتمع بكافة أطيافة ، صراخ في وجه القسوة والوحشية يناشد ما تبقى فينا من رحمة بأن نفعل شيء ، أي شيء يوقف هذه الوحوش البشرية .#انقذوا_معنفه_ابها — مُتمرّد (@rashedq8ty) ١ أبريل، ٢٠١٨

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، في تغريدة على صفحته على تويتر "أرجو ممن لديه معلومات عن الحالة التواصل مع مركز البلاغ 1919. #انقذوا_معنفه_ابها".

وفي تغريدة أخرى له قال أبا الخيل: "تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ويتم التحقق من ماتم تداوله".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @kabalkhail22 تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ويتم التحقق من ماتم تداوله. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#طلاب_سيناء_حقهم_فين

إنتشر في مصر هاشتاغ #طلاب_سيناء_حقهم_فين حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة ليحتل مركزا متقدما على لائحة الترند في مصر.

وندد المغردون من استمرار العمليات العسكرية في سيناء، وأعربوا عن قلقهم من ضياع مستقبل طلاب هذه المنطقة جراء الحرب الدائرة هناك. وقال أحدهم "كل شوية يشغلو لنا الاسطوانة .. إنتو شباب مصر لازم تستحملو الظروف اللي بتمر بيها بلدكم والتحديات"، مانتو برضو مؤسسات مصر اللي لازم تتكاتف وتقف مع بعض كجامعات خاصة وتشيلو الليلة عشان خاطر البلد وشباب مصر!!، والا كل حاجة ع دماغنا وخلاص ؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedSharshera د.حسن راتب بدل ما يتبرع بـ 4 مليون جنيه لأعلي قرية تصويتاً يشوف مستقبل الطلبة بتوعه الأول وينقلهم أي جامعة يقضو فيها التيرم بتاعهم علي أكمل وجه وبدون تأخير سنين زياده وضياع مستقبلهم ! #طلاب_سيناء_حقهم_فين pic.twitter.com/aw56kggsBT — شَـرْشِـيْرَةْ (@AhmedSharshera) ١ أبريل، ٢٠١٨

وقال آخر: "الخطوة الجاية لجامعة سينا هو التوجه للقضاء ورفع قضية علي الجامعه. أو التواصل مع النواب لإستجواب وزير التعليم العالي في البرلمان. وصلنا لنقطة نهاية النهاية خلاص" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sameh_Alnemr #طلاب_سيناء_حقهم_فين

الخطوه الجاية لجامعة سينا هو التوجه للقضاء ورفع قضية علي الجامعه .

أو التواصل مع النواب لإستجواب وزير التعليم العالي في البرلمان .



وصلنا لنقطة نهاية النهاية خلاص . — Sameh Al-Nemr (@Sameh_Alnemr) ١ أبريل، ٢٠١٨

#اكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين عن التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ المملكة. وهو مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البلاد، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز العميق.

وانتشر على مواقع التوصل الاجتماعي وفي عدد من الدول الخليجية هاشتاغ #اكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين، عبر خلالها المستخدمون عن فرحهم وفخرهم بهذا الاكتشاف.

وقال حسام الصالح، نائب المدير العام للتطوير والتخطيط بالهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية على حسابه على تويتر "الف مبروك للأشقاء في مملكه البحرين. السعوديه والبحرين جسد واحد".