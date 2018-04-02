مغردون: #انقذوا_معنفه_ابها في السعودية و #اكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين
قضايا اليوم: إنتشار مقطع فيديو يوثق لحظة صراخ سيدة تتعرض للعنف على يد زوجها في المملكة العربية السعودية، واستمرار العمليات العسكرية في سيناء قد يؤدي إلى ضياع مستقبل طلابها، واكبر اكتشاف في تاريخ البحرين.
#انقذوا_معنفه_ابها
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة صراخ سيدة قيل إنه بمنزل في أبها بمنطقة عسير وذلك بعد تعنيفها على يد زوجها.
ودشن ناشطون سعوديون هاشتاغ #انقذوا_معنفه_ابها وصلت عدد تغريداته إلى أكثر من 90 ألف تغريدة ليحتل بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في المملكة، كما طالب المستخدمون الجهات المختصة بضرورة التوصل إلى مصدر الصراخ وإنقاذ السيدة المعنفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، في تغريدة على صفحته على تويتر "أرجو ممن لديه معلومات عن الحالة التواصل مع مركز البلاغ 1919. #انقذوا_معنفه_ابها".
وفي تغريدة أخرى له قال أبا الخيل: "تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ويتم التحقق من ماتم تداوله".
#طلاب_سيناء_حقهم_فين
إنتشر في مصر هاشتاغ #طلاب_سيناء_حقهم_فين حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة ليحتل مركزا متقدما على لائحة الترند في مصر.
وندد المغردون من استمرار العمليات العسكرية في سيناء، وأعربوا عن قلقهم من ضياع مستقبل طلاب هذه المنطقة جراء الحرب الدائرة هناك. وقال أحدهم "كل شوية يشغلو لنا الاسطوانة .. إنتو شباب مصر لازم تستحملو الظروف اللي بتمر بيها بلدكم والتحديات"، مانتو برضو مؤسسات مصر اللي لازم تتكاتف وتقف مع بعض كجامعات خاصة وتشيلو الليلة عشان خاطر البلد وشباب مصر!!، والا كل حاجة ع دماغنا وخلاص ؟"
وقال آخر: "الخطوة الجاية لجامعة سينا هو التوجه للقضاء ورفع قضية علي الجامعه. أو التواصل مع النواب لإستجواب وزير التعليم العالي في البرلمان. وصلنا لنقطة نهاية النهاية خلاص" .
#اكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين
أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين عن التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ المملكة. وهو مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البلاد، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز العميق.
وانتشر على مواقع التوصل الاجتماعي وفي عدد من الدول الخليجية هاشتاغ #اكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين، عبر خلالها المستخدمون عن فرحهم وفخرهم بهذا الاكتشاف.
وقال حسام الصالح، نائب المدير العام للتطوير والتخطيط بالهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية على حسابه على تويتر "الف مبروك للأشقاء في مملكه البحرين. السعوديه والبحرين جسد واحد".