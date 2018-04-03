محمد_بن_سلمان_مع_الاتلانتك :"حق الإسرائيليين في امتلاك أرضهم الخاصة"

قضايا اليوم: مقابلة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية تشعل العالم العربي والغربي، وانقسام في الشارع المصري بعد الإعلان عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، ووفاة الأديب والروائي المصري أحمد خالد توفيق.

#محمد_بن_سلمان_مع_الاتلانتك

مصدر الصورة Getty Images Image caption ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

إنتشر في السسعودية هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_مع_الاتلانتك وذلك بعد مقابلة أجرتها مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد خلالها أن من حق الإسرائيليين امتلاك أرضهم الخاصة، مضيفا "أن إيران، الإخوان المسلمون، الجماعات الإرهابية" يمثلون محور الشر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JeffreyGoldberg When I asked the Saudi crown prince if the Jews have a right to a nation-state of their own in their ancestral homeland, he said: “I believe that each people, anywhere, has a right to live in their peaceful nation." https://t.co/4xLJYPqmUf — Jeffrey Goldberg (@JeffreyGoldberg) ٢ أبريل، ٢٠١٨

ووصلت عدد المشاركات بهذا الهاشتاغ إلى أكثر من 28 ألف تغريدة، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة. وتفاوتت الآراء بين مؤيد ومعارض لما جاء على لسان ولي العهد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Al__qm2014 أتمنى أن يتم التطبيع بأسرع وقت وفتح سفارة بالرياض والتبادل الاقتصادي معهم لايوجد سبب للعداء لقضية ليست قضيتنا وأصحاب القضية لايريدونها أن تنتهي من أجل الحصول على المعونات والمزايدة على القضية لابد من سياسة المعاملة بالمثل انتهى زمن المجاملات .#محمد_بن_سلمان_مع_الاتلانتك — Mohammed al-Qahtani (@Al__qm2014) ٣ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KhaledM_60 هل لليهود الحق في خيبر يا محمد؟ ماذا تعرف عن تاريخ فلسطين ومحاولات الأنظمة العربية على مر تاريخ القرن العشرين بالتنازل والتفاوض مع الصهاينة؟ #محمد_بن_سلمان_مع_الاتلانتك — Khaled (@KhaledM_60) ٣ أبريل، ٢٠١٨

وقال أحد المغردين " الوحيد الذي حمل لواء مواجهة مثلث الشر محمد بن سلمان، لم يهادن ولم يجامل ولم ينتظر ومهما طالت المعركة الخير لا بد أن يهزم الشر".

ورد حزب الأمة الإسلامي السعودي على صفحته على تويتر بالقول "تصريحات #محمد_بن_سلمان_مع_الأتلانتك لم تأت بجديد. مزيد من الخيانة والسقوط وبيع لقضية المسلمين الأولى فلسطين كما باعها جده عبد العزيز من قبل وبداية تطبيع علني مع الاسرائيليين".

عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، عن فوز عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية وبنسبة وصلت إلى 97.8 % من عدد أصوات المنتخبين.

وما إن أعلنت النتائج حتى أطلق رواد مواقع التواصل وسم #كدابين تعبيرا عن رفضهم لنتائج انتخابات اعتبروها مسرحية هزلية، وتصدر وسم #كدابين موقع تويتر حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة غضب أطلقها المصريون نظرا لما تم رصده من انتهاكات وتجاوزات قبل بدء الانتخابات وبعدها على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hazem__Azim #كدابين

مبروك ياريس . ياترى ايه شعورك بعد ما اقصيت المنافسين سجنت اتنين وهددت واحد . ايوة انت عارف مش من وراك . سخرت كل مؤسسات الدولة تحت جزمتك تنحاز لك وتحشد لك وانت عارف. وجابولك محلل كومبارس لزوم اللقطة والمنظر. انت راضي عن نفسك وسعيد ؟ انت بتضحك على نفسك ولا على مين ؟ pic.twitter.com/2D1AK2xB2W — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) ٢ أبريل، ٢٠١٨

وقال الصحفي والكاتب أسعد طه " كان الأولى أن تعلن هذه النتائج في الأول من إبريل #كدابين"

ولكن الانقسام في الشارع المصري كان واضحا على مواقع التوصل حيث أطلق محبو الرئيس المنتخب عدة هاشتاغات تأيدا له، وكان منها #مبروك_للسيسي_ولمصر و #مصر_بتفرح وهاشتاغ #السيسي والتي وصل عدد المشاركات بها إلى أكثر من 30 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @maryam1001 شعب مصر يواصل نجاحاته المبهرة في مواجهة التحديات من أجل تأمين أمنه واستقراره

شعب مصر يتجاوز العراقيل بقوة وحزم وصبر وتكاتف وتلاحم ووطنية احترف مفاهيمها واعتنق مبادئها.#مصر_بتفرح — مريم الكعبي (@maryam1001) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#احمد_خالد_توفيق

ونبقى في مصر حيث توفي الأديب والروائي أحمد خالد توفيق مساء أمس عن عمر يناهز 55 عاما.

وأكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن حبهم وحزنهم لفقدان "قيمة لن تتكرر" كما وصفوه، وذلك من خلال هاشتاغ #احمد_خالد_توفيق الذي انتشر بشكل كبير في مصر حاصدا أكثر من 10 الآف تغريدة.