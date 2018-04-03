شباب محافظة بعلبك الهرمل في لبنان يطلقون حملة #هيك_نازل_انتخب "حزب الله"
تنطلق الانتخابات البرلمانية اللبنانية في السادس من مايو أيار 2018 وسيجري التنافس فيها على 128 مقعدا في مجلس النواب.
وتجري انتخابات هذا العام، وفق قانون انتخابي جديد، إذ أدخلت النسبية للمرة الأولى في النظام الانتخابي، وتأتي بعد ثلاثة تمديدات قسرية للمجلس النيابي منذ عام 2013.
وبمبادرة فردية أطلق شباب محافظة بعلبك الهرمل حملة #هيك_نازل_انتخب على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون من خلالها الناشطين لتصوير أنفسهم وهم يحملون صورة "شهيد" لحزب الله بيد وصورة للائحة الأمل والوفاء باليد الأخرى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشرت الحملة بشكل كبير على فيسبوك وتويتر، وحصد الهاشتاغ أكثر من خمسة آلأف تغريدة عبر خلالها المستخدمون عن دعمهم وتأييدهم للائحة الأمل والوفاء المدعومة من "حزب الله" و"حركة أمل" و"الحزب السوري القومي الإجتماعي".
وللشعارات الانتخابية اللبنانية نكتها الخاصة، وبعد إطلاق "حزب الله" شعار "نحمي ونبني"، اختار "تيار المستقبل" التابع لرئيس الحكومة سعد الحريري شعار "نحنا الخرزة الزرقا".
واعتمدت "حركة أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري شعار "صوتَك أمل"، بينما اختار حزب "الكتائب" التابع لسامي الجميل شعاري "عنا الحل" و"نبض"، واختار "حزب سبعة" شعار "ابتسامة وطن"، فيما حزب "القوات اللبنانية" التابع لسمير جعجع اعتمد في إعلاناته شعار "صار بدا"، و"التيار الوطني الحر" اعتمد "التيار القوي للبنان القوي".
وفيما يلي جدول يوضح عدد التغريدات ومدى تفاعل مستخدمي موقع تويتر مع هاشتاغات المختلفة التي تستخدمها الأحزاب اللبنانية مقارنة مع هاشتاغ شباب محافظة بعلبك الهرمل.