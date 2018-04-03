تنطلق الانتخابات البرلمانية اللبنانية في السادس من مايو أيار 2018 وسيجري التنافس فيها على 128 مقعدا في مجلس النواب.

وتجري انتخابات هذا العام، وفق قانون انتخابي جديد، إذ أدخلت النسبية للمرة الأولى في النظام الانتخابي، وتأتي بعد ثلاثة تمديدات قسرية للمجلس النيابي منذ عام 2013.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حزب الله

وبمبادرة فردية أطلق شباب محافظة بعلبك الهرمل حملة #هيك_نازل_انتخب على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون من خلالها الناشطين لتصوير أنفسهم وهم يحملون صورة "شهيد" لحزب الله بيد وصورة للائحة الأمل والوفاء باليد الأخرى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Emanali6378 لم يبخلوا على وطنهم بأرواحهم

حتى ارتوت الارض من دمائهم الزكية

كي يبقى وطنهم شامخاً

لايدنسه عدو غاشم

صونا لتلك الدماء الطاهرة

ووفاء لأرواح الشهداء💛

في مدينة بعلبك - الهرمل

مشاركةً مع شباب بعلبك الهرمل

ندعوكم إلى المشاركة في هاشتاق#هيك_نازل_انتخب

الساعة الثامنة بتوقيت بيروت pic.twitter.com/N4Dk1prj0M — Mirvat omar (@Emanali6378) ٢ أبريل، ٢٠١٨

وانتشرت الحملة بشكل كبير على فيسبوك وتويتر، وحصد الهاشتاغ أكثر من خمسة آلأف تغريدة عبر خلالها المستخدمون عن دعمهم وتأييدهم للائحة الأمل والوفاء المدعومة من "حزب الله" و"حركة أمل" و"الحزب السوري القومي الإجتماعي".

وللشعارات الانتخابية اللبنانية نكتها الخاصة، وبعد إطلاق "حزب الله" شعار "نحمي ونبني"، اختار "تيار المستقبل" التابع لرئيس الحكومة سعد الحريري شعار "نحنا الخرزة الزرقا".

واعتمدت "حركة أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري شعار "صوتَك أمل"، بينما اختار حزب "الكتائب" التابع لسامي الجميل شعاري "عنا الحل" و"نبض"، واختار "حزب سبعة" شعار "ابتسامة وطن"، فيما حزب "القوات اللبنانية" التابع لسمير جعجع اعتمد في إعلاناته شعار "صار بدا"، و"التيار الوطني الحر" اعتمد "التيار القوي للبنان القوي".

وفيما يلي جدول يوضح عدد التغريدات ومدى تفاعل مستخدمي موقع تويتر مع هاشتاغات المختلفة التي تستخدمها الأحزاب اللبنانية مقارنة مع هاشتاغ شباب محافظة بعلبك الهرمل.