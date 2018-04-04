ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته في السعودية و #جاده_العار في بيروت

قضايا اليوم: عودة قضية معنفة أبها إلى الواجهة في السعودية من جديد بعد "محاولة طمس الحقيقة" على حد قول المغردين، وافتتاح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا حديث المغردين العرب.

#ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته

مصدر الصورة Getty Images Image caption العنف ضد المرأة

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث انتشر منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة صراخ سيدة قيل إنه بمنزل في أبها بمنطقة عسير وذلك بعد تعنيفها على يد زوجها، وتفاعل المغردون السعوديون مع الحالة الإنسانية من خلال هاشتاغ #انقذوا_معنفه_ابها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @qxii9_ صراخك المتبوع بكلمة خلاص لم يكن موجهاً لمن يعذبك فقط بل كان موجهاً للمجتمع بكافة أطيافة ، صراخ في وجه القسوة والوحشية يناشد ما تبقى فينا من رحمة بأن نفعل شيء ، أي شيء يوقف هذه الوحوش البشرية .#انقذوا_معنفه_ابها — sara‏⁹⁷ (@qxii9_) ٣ أبريل، ٢٠١٨

ولكن القصة لم تنته عند هذا الحد وعادت إلى الترند في السعودية اليوم من خلال هاشتاغ #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته، في دلالة على اسم الزوج المعنف.

وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية.

ويأتي هذا التفاعل بعدما قالت السلطات المختصة في منطقة عسير إن المقطع مفبرك ولا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

لكن المغردين رأوا في ذلك "طمسا للحقيقة" و"تعتيما على التعنيف".

وقالت مغردة: "الموضوع صار أكبر من إنه قضية عنف. اللي أتضح لنا إن فيه شغل عصابات بالدوائر الحكومية والفساد مستشري فيها. المسخ عنف زوجته وتوسط له ولد خالته وكيل الإمارة وتستروا على القضية وتم إخفاء الحقيقة. الواسطة عندنا فوق القانون!!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @quo9_ #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته

الموضوع صار أكبر من إنه قضية عنف. اللي أتضح لنا إن فيه شغل عصابات بالدوائر الحكومية والفساد مستشري فيها. المسخ عنف زوجته و توسط له ولد خالته وكيل الإمارة و تستروا على القضية و تم إخفاء الحقيقة. الواسطة عندنا فوق القانون!! pic.twitter.com/AaTSR51uTt — Ivana (@quo9_) ٤ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amalrsm #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته

المصيبة يتزوج و يطلق كبيع و شراء و عليه سوابق تعنيف زوجات سابقات، حتى إحدى طليقاته رافعة عليه قضية و واضح إنه بكل مرة يتسترون عليه بنفس الطريقة..

طاح هالمرة و الفضل لصاحبة المقطع و البنات اللي سردوا سوابقه و بينوا إن المسؤول السفلة ولد خالته ❤. — أمل (@Amalrsm) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وفي وقت سابق كان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، قد طلب من كل من لديه معلومات عن الحالة التواصل مع مركز البلاغ 1919.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kabalkhail22 تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ويتم التحقق من ماتم تداوله. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) ٢ أبريل، ٢٠١٨

ومن جهته أكد المتحدث الرسمي سعد آل ثابت أن معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها. وقد تم التعامل مع البلاغ بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على الموقع .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @emartasir المتحدث الرسمي سعد آل ثابت :

_ معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف

من قبل زوجها .

_ تم التعامل مع البلاغ بشكل رسمي

ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على

الموقع .https://t.co/LzIzucoOMG pic.twitter.com/e3ZStzjzoG — إمارة منطقة عسير (@emartasir) ٢ أبريل، ٢٠١٨

#جاده_العار

ومن السعودية إلى بيروت حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن افتتاح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت.

وغرد الحريري على تويتر قائلا: "بيروت تجتمع اليوم للاحتفال برفع اسم سلمان بن عبد العزيز على واجهتها البحرية. تجتمع بكل أطيافها، لتكريم قامة عربية كبيرة، وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف، وتجتمع لتكرِّم من خلاله، المملكة العربية السعودية، التي لها في تاريخ العلاقة مع بلدنا صفحات مجيدة من الخير."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saadhariri بيروت تجتمع اليوم للاحتفال برفع اسم سلمان بن عبد العزيز @KingSalman على واجهتها البحرية. تجتمع بكل أطيافها، لتكريم قامة عربية كبيرة، وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف، وتجتمع لتكرِّم من خلاله، #المملكة_العربية_السعودية ، التي لها في تاريخ العلاقة مع بلدنا صفحات مجيدة من الخير — Saad Hariri (@saadhariri) ٣ أبريل، ٢٠١٨

ولكن هذا الخبر لم يلق استحسان جميع اللبنانيين، إذ أطلق مغردون هاشتاغ #جاده_العار الذي ظهر في أكثر من 1200 تغريدة في دلالة على رفضهم تسمية أحد شوارع بيروت بإسم الملك سلمان.

وقال مستخدم: "لا أرى إلا أطفال اليمن المحروقة معلقة فوق جاده العار ورائحة دمائهم تفوح من أجساد المجتمعين الملطخة أيديهم بهذا الدم الطاهر"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rit9565656566 لا ارى إلا أطفال اليمن المحروقة معلقة فوق #جاده_العار ورائحة دمائهم تفوح من أجساد المجتمعين الملطخة أيديهم بهذا الدم الطاهر ... — Rita L B (@Rit9565656566) ٣ أبريل، ٢٠١٨

#يوفنتوس_ريال_مدريد

وأخيرا إلى دوري أبطال أوروبا حيث فاز نادي ريال مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-0 على ملعب "أليانز ستيديوم" في مدينة طورينو، وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.

وانتشر هاشتاغ #يوفنتوس_ريال_مدريد بشكل كبير في العالم العربي حاصدا أكثر من 80 ألف تغريدة، بالإضافة إلى استخدام اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أكثر من 50 ألف تغريدة.