#ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته في السعودية و #جاده_العار في بيروت
قضايا اليوم: عودة قضية معنفة أبها إلى الواجهة في السعودية من جديد بعد "محاولة طمس الحقيقة" على حد قول المغردين، وافتتاح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا حديث المغردين العرب.
#ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته
نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث انتشر منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة صراخ سيدة قيل إنه بمنزل في أبها بمنطقة عسير وذلك بعد تعنيفها على يد زوجها، وتفاعل المغردون السعوديون مع الحالة الإنسانية من خلال هاشتاغ #انقذوا_معنفه_ابها.
ولكن القصة لم تنته عند هذا الحد وعادت إلى الترند في السعودية اليوم من خلال هاشتاغ #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته، في دلالة على اسم الزوج المعنف.
وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية.
ويأتي هذا التفاعل بعدما قالت السلطات المختصة في منطقة عسير إن المقطع مفبرك ولا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.
لكن المغردين رأوا في ذلك "طمسا للحقيقة" و"تعتيما على التعنيف".
وقالت مغردة: "الموضوع صار أكبر من إنه قضية عنف. اللي أتضح لنا إن فيه شغل عصابات بالدوائر الحكومية والفساد مستشري فيها. المسخ عنف زوجته وتوسط له ولد خالته وكيل الإمارة وتستروا على القضية وتم إخفاء الحقيقة. الواسطة عندنا فوق القانون!!"
وفي وقت سابق كان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، قد طلب من كل من لديه معلومات عن الحالة التواصل مع مركز البلاغ 1919.
ومن جهته أكد المتحدث الرسمي سعد آل ثابت أن معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها. وقد تم التعامل مع البلاغ بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على الموقع .
#جاده_العار
ومن السعودية إلى بيروت حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن افتتاح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت.
وغرد الحريري على تويتر قائلا: "بيروت تجتمع اليوم للاحتفال برفع اسم سلمان بن عبد العزيز على واجهتها البحرية. تجتمع بكل أطيافها، لتكريم قامة عربية كبيرة، وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف، وتجتمع لتكرِّم من خلاله، المملكة العربية السعودية، التي لها في تاريخ العلاقة مع بلدنا صفحات مجيدة من الخير."
ولكن هذا الخبر لم يلق استحسان جميع اللبنانيين، إذ أطلق مغردون هاشتاغ #جاده_العار الذي ظهر في أكثر من 1200 تغريدة في دلالة على رفضهم تسمية أحد شوارع بيروت بإسم الملك سلمان.
وقال مستخدم: "لا أرى إلا أطفال اليمن المحروقة معلقة فوق جاده العار ورائحة دمائهم تفوح من أجساد المجتمعين الملطخة أيديهم بهذا الدم الطاهر"
#يوفنتوس_ريال_مدريد
وأخيرا إلى دوري أبطال أوروبا حيث فاز نادي ريال مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-0 على ملعب "أليانز ستيديوم" في مدينة طورينو، وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.
وانتشر هاشتاغ #يوفنتوس_ريال_مدريد بشكل كبير في العالم العربي حاصدا أكثر من 80 ألف تغريدة، بالإضافة إلى استخدام اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أكثر من 50 ألف تغريدة.