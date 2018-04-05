شو_قالوا عن القمة الثلاثية و قاتل_القريات

قضايا اليوم: قمة ثلاثية في أنقرة لبحث حل سياسي في سوريا، وجريمة قتل في منطقة الجوف بمحافظة القريات في السعودية، وفي لبنان ماذا قال السياسيون للشعب، ومباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت ليفربول مع مانشيستر سيتي و برشلونة مع روما الإيطالي.

قمة أنقرة

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس الإيراني حسن روحاني في قمة أنقرة

نبدأ من قمة أنقرة التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس الإيراني حسن روحاني لبحث الوضع في سوريا.

وتهدف القمة إلى مواصلة البحث عن تسوية للخلافات بين الأطراف المتصارعة، بعد مفاوضات ومباحثات لم تنهِ أي منها الحرب بسبب عدم التزام الأطراف بالبنود المتفق عليها.

وكان لهذه القمة صداها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وظهرت كل من تركيا وإيران وروسيا في أكثر من 65 ألف تغريدة تفاوتت بين مؤيد ومعارض لهذه القمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @allser7 دعمت تركيا ثورتنا دعمآ لم تدعمه دولة في العالم ..وناكره جاحد!

أمّا أن يتم بيعنا وبيع دمائنا وشهدائنا على حساب التقرب إلى الشياطين كالعدو الروسي والرافضي بسبب مايٌسمّى ضغوط!

فعلى تركيا أن تتوقف على المتاجرة بنا وبفصائلنا..وتتركنا وشأننا فنشكرَ لها سعيها..لعلَّ الله يجعل لنا مخرجا. pic.twitter.com/xDNcun9qsR — أبو حيدرة القلموني (@allser7) ٤ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ebnqataralmulla يلتقي في العاصمة التركية #أنقرة القوى الاقليمية تركيا وروسيا وايران لحل الازمة السورية وهذه القوى فرضت نفسها على الساحة رغم اختلافهم وبالامس تبرئ #ترامب عن القوى المختلفة في سوريا وذلك بسبب ضعف الاداء السعودي مع الجيش الحر وربط الوجود الامريكي هناك بما يدفع لها من السعودية ... pic.twitter.com/yCPFbw6ZxS — ابن قطر (@ebnqataralmulla) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وكتب عبد الباري عطوان "قِمَّة بوتين أردوغان روحاني الثُّلاثيّة في أنقَرة تُحدِّد ملامح سورية الجَديدة وتُنهِي حلم الأكراد وتقطع علاقَة تركيا بحِلف "النِّاتو".. بيانٌ خِتاميٌّ رَسَمَ خَريطَة طَريق .. واجتماعات ثُنائِيّة مُغلقة ترتب أوضاع المنطقة .. وتقديم مَوعِد صفقة صواريخ "إس 400" لتُركيا يَشِي بالكَثير".

قاتل_القريات

وفي السعودية انتشر هاشتاغ #قاتل_القريات على تويتر حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة ليكون من ضمن الهاشتاغات الأكثر انتشارا في المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nikkaal والآن مع جريمة أخرى في منطقة الجوف - محافظة القريات، حيث أقدم المجرم #قاتل_القريات خالد علي جروح، يوم أمس الأربعاء، على قتل زوجته العنود، ويشتبه في طريقة القتل أنها كانت خنقاً حتى الموت أو دفعاً، مع العلم أنه كان يعنفها باستمرار وتروح بيت أهلها بس أهلها يرجعونها له عشان عيالهم 🤗 — نِكّـال 🚬 (@Nikkaal) ٤ أبريل، ٢٠١٨

ويتحدث الهاشتاغ عن جريمة قتل قام بها مواطن سعودي في منطقة الجوف - محافظة القريات، إذ أقدم على قتل زوجته على حد قول مستخدمي مواقع التواصل.

وتأتي هذه الجريمة تزامنا مع قضية "معنفة أبها" التي ما زال صداها عاليا في السعودية، فبعد هاشتاغ #انقذوا_معنفه_ابها وهاشتاغ #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته ظهر اليوم هاشتاغ #نريد_ان_نسمع_الضحيه_المعنفه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MeshariGhamdi #قاتل_القريات



لا احد يقول التعنيف توه انتشر ومؤامره من جهه معينه، هو موجود من اول ولكن توه خرج من اطار الصمت، الشجاعه في التصريح عن التعنيف صار موجود، ولن يتوقف هذا النزيف حتى تتغير القوانين. — مشاري الغامدي (@MeshariGhamdi) ٥ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @namtalsalf #قاتل_القريات



لكل ليبرالي ونسوية وكل عدو لشرع الله



النساء لا نرضى عليهن

وتعنيفها او قتلها قضية ليست سهله

والفاعل سيأخذ جزاءه [القصاص]



لكنكم تستغلون الحوادث

لتطعنوا في شرع الله

وتمرروا مشروعكم لإفساد المجتمع — ابن وائل العنزي (@namtalsalf) ٥ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Haunted2012 القنوات الإعلامية تستضيف ذكر بعد..آخر!

والمرأة..صاحبة الشأن بلا صوت ولا وجود!

وكأن منصة الحديث هي أصلا بهدف تبرئة المتهم لا أكثر!

إن كان كذلك..فأين هو المعنف الحقيقي! (خاصة أن الفيديو حقيقي ولم يثبت أنه مفبرك)#نريد_ان_نسمع_الضحيه_المعنفه — رغد العبدالعزيز (@Haunted2012) ٤ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WaleedDhafeeri "خلاص ، خلاااص ، خلااااااص "

عبارات الألم والقهر انطلقت من أعماق تلك المُعنّفة ، فحاول بعض المُجرمين التستر على المُعنِّف ..!! أنا أثق بإنصاف الملك وولي عهده الأمين بأنهم سيضربُون بحكمهم كل حقير ووضيع يستقوي على ضرب النساء !!#نريد_ان_نسمع_الضحيه_المعنفه pic.twitter.com/sy8NkjSdyp — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وبالعودة إلى جريمة القريات، لم يتسن لبي بي سي الحصول على معلومات رسمية وتفاصيل حول القضية سوى ما تناقلته مواقع التواصل.

#شو_قالوا

وفي لبنان أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #شو_قالوا في إشارة إلى "الساسة اللبنانيين الذين يقولون ما لا يفعلون، ويخضعون لمن لا يحترمون، ويصادقون من لا يأتمنون، ويتملقون لمن لا يحبون" على حد قولهم.

وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة ليتصدر قائمة الترند في لبنان.

ونفث المغردون عن غضبهم من خلال تغريدات طالت السياسيين اللبنانيين والسياسة اللبنانية.

فقال مستخدم: "قيل لإعرابي ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده، قيل فما الذل؟ قال وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يُؤذن له #شو_قالوا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmadbenajlan قيل لإعرابي ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده

قيل فما الذل؟

قال وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يُؤذن له.#شو_قالوا — احمد بن الحسن النعمي (@ahmadbenajlan) ٤ أبريل، ٢٠١٨

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأخيرا إلى اليوم الثاني من مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيت اكتسح ليفربول ضيفه مانشيستر سيتي بثلاثية نظيفة، وبرشلونة الإسباني ضيفه روما الإيطالي بأربعة أهداف لهدف واحد.

وكانت المباريات حديث المغردين العرب حيث حصد هشتاغ #ليفربول_السيتي حوالي 30 ألف تغريدة وهاشتاغ #برشلونه_روما أكثر من 16 ألف تغريدة، عبر خلالها المستخدمون عن رأيهم بالنتائج وآداء كل فريق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CR_1412 يورغان كلوب "بروفيسور تكتيك" من الدرجة الأولى ..

أن تشاهد مدربًا بقيمة بيب يعاني أمام مدرب أسلحته أقل في الوسط والدفاع

من التي يملك بيب ..

فاعلم أنك تتحدث عن أدهى مدرب ألماني .



#ليفربول_السيتي pic.twitter.com/qpwL0OmSlV — عزّيز الشهري (@CR_1412) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وظهر اسم محمد محمد صلاح في أكثر من 30 ألف تغريدة على تويتر، منها من تحدث عن الهدف الذي سجله نجم ليفربول، والبعض الآخر تحدث عن الإصابة التي تعرض لها.