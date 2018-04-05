#شو_قالوا عن القمة الثلاثية و قاتل_القريات
قضايا اليوم: قمة ثلاثية في أنقرة لبحث حل سياسي في سوريا، وجريمة قتل في منطقة الجوف بمحافظة القريات في السعودية، وفي لبنان ماذا قال السياسيون للشعب، ومباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت ليفربول مع مانشيستر سيتي و برشلونة مع روما الإيطالي.
قمة أنقرة
نبدأ من قمة أنقرة التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس الإيراني حسن روحاني لبحث الوضع في سوريا.
وتهدف القمة إلى مواصلة البحث عن تسوية للخلافات بين الأطراف المتصارعة، بعد مفاوضات ومباحثات لم تنهِ أي منها الحرب بسبب عدم التزام الأطراف بالبنود المتفق عليها.
وكان لهذه القمة صداها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وظهرت كل من تركيا وإيران وروسيا في أكثر من 65 ألف تغريدة تفاوتت بين مؤيد ومعارض لهذه القمة.
وكتب عبد الباري عطوان "قِمَّة بوتين أردوغان روحاني الثُّلاثيّة في أنقَرة تُحدِّد ملامح سورية الجَديدة وتُنهِي حلم الأكراد وتقطع علاقَة تركيا بحِلف "النِّاتو".. بيانٌ خِتاميٌّ رَسَمَ خَريطَة طَريق .. واجتماعات ثُنائِيّة مُغلقة ترتب أوضاع المنطقة .. وتقديم مَوعِد صفقة صواريخ "إس 400" لتُركيا يَشِي بالكَثير".
قاتل_القريات
وفي السعودية انتشر هاشتاغ #قاتل_القريات على تويتر حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة ليكون من ضمن الهاشتاغات الأكثر انتشارا في المملكة.
ويتحدث الهاشتاغ عن جريمة قتل قام بها مواطن سعودي في منطقة الجوف - محافظة القريات، إذ أقدم على قتل زوجته على حد قول مستخدمي مواقع التواصل.
وتأتي هذه الجريمة تزامنا مع قضية "معنفة أبها" التي ما زال صداها عاليا في السعودية، فبعد هاشتاغ #انقذوا_معنفه_ابها وهاشتاغ #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته ظهر اليوم هاشتاغ #نريد_ان_نسمع_الضحيه_المعنفه.
وبالعودة إلى جريمة القريات، لم يتسن لبي بي سي الحصول على معلومات رسمية وتفاصيل حول القضية سوى ما تناقلته مواقع التواصل.
#شو_قالوا
وفي لبنان أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #شو_قالوا في إشارة إلى "الساسة اللبنانيين الذين يقولون ما لا يفعلون، ويخضعون لمن لا يحترمون، ويصادقون من لا يأتمنون، ويتملقون لمن لا يحبون" على حد قولهم.
وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة ليتصدر قائمة الترند في لبنان.
ونفث المغردون عن غضبهم من خلال تغريدات طالت السياسيين اللبنانيين والسياسة اللبنانية.
فقال مستخدم: "قيل لإعرابي ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده، قيل فما الذل؟ قال وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يُؤذن له #شو_قالوا".
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
وأخيرا إلى اليوم الثاني من مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيت اكتسح ليفربول ضيفه مانشيستر سيتي بثلاثية نظيفة، وبرشلونة الإسباني ضيفه روما الإيطالي بأربعة أهداف لهدف واحد.
وكانت المباريات حديث المغردين العرب حيث حصد هشتاغ #ليفربول_السيتي حوالي 30 ألف تغريدة وهاشتاغ #برشلونه_روما أكثر من 16 ألف تغريدة، عبر خلالها المستخدمون عن رأيهم بالنتائج وآداء كل فريق.
وظهر اسم محمد محمد صلاح في أكثر من 30 ألف تغريدة على تويتر، منها من تحدث عن الهدف الذي سجله نجم ليفربول، والبعض الآخر تحدث عن الإصابة التي تعرض لها.