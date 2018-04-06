مشروع سعودي لـ"عزل قطر جغرافيا" يشعل تويتر عالميا

موضوعات سياسية واجتماعية استوقفت المغردين العرب اليوم، أبرزها مشروع في السعودية لـ"عزل قطر جغرافيا" وحملة في الخليج تدافع عن حق المعلمين في الإجازة، وأصوات مصرية تطالب بكافة حقوق الشباب السياسية والإجتماعية.

ما المشروع السعودي لـ"عزل قطر جغرافيا"؟

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سيطرت عبارة "قناة سلوى البحرية" على مواقع التواصل في الخليج بعد إعلان صحيفة "سبق" السعودية عن مشروع سعودي قالت إنه يهدف إلى "عزل قطر جغرافيا" عن المنطقة بحسب الصحيفة.

هذا وأشارت عدة صحف سعودية إلى أن "مشروعا سياحيا" لشق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، سيمتد من منطقة سلوى إلى خور العديد، بغرض الإسهام في "التنشيط السياحي" بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

وأثار المشروع جدلا ساخنا على تويتر، إذ رأى المغردون القطريون فيه تصعيدا غير مسبوق للأزمة الخليجية ووصفوا الخطوة بأنها تظهر "أسلوب الترهيب" السعودي.

ومن جهة أخرى، انقسمت التغريدات من الدول المقاطعة لقطر بين الساخرة والجادة، إذ رأى البعض في الخطوة "حماية لحدود المملكة" بينما غرد آخرون بتهكم عن "تَحوّل قطر لجزيرة معزولة" على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhanemAlmasarir لو بيد ال سعود مسح قطر من الخريطة لفعلوا

فقلوبهم مليئة بالحقد والكره ويتعمدون إذلال وسحق كل من لا يوافقهم



مشروع #قناه_سلوي_البحريه هرطقة وإسلوب ترهيب الغرض منه سلمونا مفاتيح بلدكم



الموافقة النهائية على مشروع مثل هذا في واشنطن

اما الرياض ففيها التلاعب بالصور ورفع الهاشتاقات — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٥ أبريل، ٢٠١٨

وأكدت صحيفة "سبق" السعودية على أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له ليكتمل خلال سنة واحدة فقط.

هل يستحق المعلمون السعوديون "إجازة"؟

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وفي السعودية، دشن المغردون هاشتاغ #المعلمون_لايستحقون_الاجازه رداً على تصريحات وزير التعليم السعودي د. أحمد عيسى بأن "إجازة ثلاثة أو أربعة أشهر هي أكثر ما يستحق المعلمون."

وفتحت التصريحات باب جدل في المملكة إذ أطلق المغردون حملة على تويتر تدافع عن "الدور الفعال" الذي يلعبه المعلمون في الدولة وجهودهم المبذلة في عملهم.

وتداول المغردون صورًا ومقاطع فيديو لمعلمين سعوديين أظهروا "الإخلاص" لمهنتهم وتلاميذهم، بينما رأى آخرون في التصريحات "صرفا للانتباه" عن ما اعتبروها "تحديات ومشاكل" في قطاع التعليم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jthhEut4xAYjP0M حتى هذا ما يستحق ؟ #المعلمون_لايستحقون_الاجازه



هذا المعلم من الشرقية درس تلاميذه شهرين متابعين لغتي و أوقف تدريس جميع المواد حتى

أتقنوا مهارات القراءة والكتابة خلال الشهرين بعدها اكمل تدريس بقية المواد

وقد رشح لجائزة التميز بس هو رفض .

"منقول" pic.twitter.com/2KuWP0XC1O — أ (@jthhEut4xAYjP0M) ٦ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ghada_AlAli اجلس مع بناتي طول اليوم بعد الدوام اهتم فيهم واركض وراهم واحس مع كل هذا بأن طاقتي استهلكت هذا وهم بنتين كيف مع 40 طالبة كل 45 دقيقة 6 او 7 حصص باليوم !!!



يستحقون اجازة ومكافأه بعد 👏🏻🌹#المعلمون_لايستحقون_الاجازه — غادة العلي (@Ghada_AlAli) ٦ أبريل، ٢٠١٨

وسيطر الخبر على تويتر في السعودية، إذ ظهر في أكثر من 150 ألف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.

الشباب في مصر: #احنا_كشباب_من_حقنا

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وننتقل إلى مصر حيث علت أصوات الشباب على مواقع التواصل في حملة تطالب بكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية عبر هاشتاغ #احنا_كشباب_من_حقنا.

وتأتي الحملة على خلفية الانتخابات الرئاسية المصرية وما وصفه بعض المحللين بـ"المشاركة الضئيلة" للشباب المصريين فيها.

واتسع النقاش ليشمل مغردين من دول عربية أخرى، منها السودان وتونس والمغرب، كما تصدر لائحة تويتر المصرية بالظهور في أكثر من 20 ألف تغريدة.

وناقش المغردون على الهاشتاغ رغبتهم في التمرد على العادات والتقاليد من جهة، وكيفية إيجاد السعادة في دولهم العربية من جهة أخرى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MFelouach #احنا_كشباب_من_حقنا

نعيش حياتنا دون مسؤوليات وهم وغم الحروب السياسية

ندرس في مجالات نحن من اخترناها وليس المجتمع من فرضها علينا

نعيش عمرنا بكل تفاصيله ويغمر الحماس قلوبنا



💜🖤 — Miss Right Kim (@MFelouach) ٦ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @El2ahwaa #احنا_كشباب_من_حقنا للاسف مبقاش لينا حلم بقي بيكبدوا فينا وفي طموحنا اي حد ليه صوت فاسد وخاين وبيضر البلد ..ونسيوة ان الشباب هما اللي وصلوهم للكرسي — #القهوه (@El2ahwaa) ٥ أبريل، ٢٠١٨