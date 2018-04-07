سر اختفاء إمام الحرم المكي من تويتر و "ذبح" في مدرسة بمصر
المواضيع الاجتماعية تستأثر باهتمام المغردين العرب، ففي السعودية قصص العنف الأسري تشعل تويتر وغضب بسبب مشهد "ذبح" في مدرسة بمصر، إضافة إلى اختفاء حساب إمام الحرم المكي.
ما سر اختفاء إمام الحرم المكي من تويتر؟
اختفى حساب إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم من تويتر يوم الجمعة دون إشعار مسبق.
وعند زيارة حسابه الرسمي على تويتر تظهر رسالة "إن هذه الصفحة غير موجودة.
وسرعان ما دشن مغردون هاشتاغ #إيقاف_حساب_الشيخ_سعود_الشريم، أسهبوا من خلاله في تحليل الأسباب التي قد تقف وراء اختفاء حساب الشريم.
وحصد الهاشتاغ اكثر من 14 ألف تغريدة.
ولم يتبين بعد سبب توقف الحساب الذي يفوق عدد متابعيه المليوني شخص، إلا أن مغردين رجحوا أن الشريم هو الذي أغلق الحساب بنفسه، معللين ذلك بأن إدارة الحرمين لا تسمح بتدشين حسابات على مواقع التواصل.
ومن جهة أخرى، عزا مغردون أسباب غلق الحساب إلى ما قالوا إنها انتقادات وجهها الشريم للتغيرات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية.
ذبح في مدرسة بمصر
اهتز موقع فيسبوك في مصر بمقطع مصور لمشهد "ذبح في مدرسة "خلال احتفال نظمته مدرسة في محافظة الدقهلية، بمناسبة يوم اليتيم.
وتخلل الاحتفال فقرة لساحر قدم مشهد ذبح تمثيلي، إذ ظهر وهو يمسك بـ "سكين" ويضعها على رقبة أحد الحاضرين، ليقطعها.
فجر المقطع موجة غضب عارمة على مواقع التوصل الاجتماعي، حيث ندد مغردون بتقديم مثل هذا المشهد " الدموي" و اعتبروه ترويجا لثقافة العنف.
ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية، فتح تحقيق في الواقعة، واستبعاد مدير المدرسة
#انقذوا_اريج_القحطاني
انتشر في السعودية فيديو لفتاة تشتكي من تعنيف والدها المدمن على المخدرات وتناشد السلطات بحل مشكلتها وإنقاذها.
وقالت الفتاة إن والدها يضربها ويجبرها وإخوتها الصغار على التسول ويمنعهم من العلاج والمال.
وبدورهم، تفاعل مغردون مع المقطع من خلال تدشين #انقذوا_اريج_القحطاني وطالبوا بالتحقق من فيديو الفتاة ومساعدتها وإخوتها.