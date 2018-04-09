قاعده_عسكريه_سعوديه_في_سلوي وقصف قاعدة تيفور الجوية تشعل تويتر

قضايا اليوم: تعرض قاعدة تيفور الجوية السورية لقصف بصواريخ يرجح أنها أمريكية، وتفاصيل جديدة لمشروع قناة سلوى البحرية الذي تدرسه السعودية والذي يحول قطر إلى جزيرة، والحرب الدائرة في الغوطة الشرقية لدمشق والحديث عن وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية.

قصف قاعدة تيفور الجوية

مصدر الصورة GOOGLE/DIGITALGLOBE Image caption صورة عبر الاقمار الاصطناعية لقاعدة التيفور الجوية 2018

نبدأ من سوريا حيث أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية تعرض قاعدة تيفور الجوية لقصف بصواريخ، يرجح أنها أمريكية.ومن جانبها نفت الولايات المتحدة مسؤوليتها، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها لا تنفذ قصفا جويا في سوريا، "في الوقت الراهن"، ما يمثل نفيا رسميا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية السورية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HadiAlabdallah تلفزيون النظام السوري يتحدث عن قصف استهدف مطار التيفور العسكري قرب #حمص بالصواريخ أدى لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الأسد والميليشيات الموالية له.. والبنتاغون الأمريكي ينفي أن تكون واشنطن قد نفذّت أي ضربات جوية في #سوريا لكنها تواصل متابعة الوضع عن كثب! — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) ٩ أبريل، ٢٠١٨

وفي وقت لاحق اتهمت سوريا إسرائيل بالوقوف وراء قصف القاعدة الجوية العسكرية قرب مدينة حمص وسط البلاد.

وما إن تم الإعلان عن قصف القاعدة العسكرية حتى انتشر الخبر بشكل كبير على مواقع التوصل، وظهر إسم مطار التيفور العسكري في أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة في الساعات القليلة الماضية، جاء في أحدها "الضربات الصاروخية الأمريكية بدأت الآن بقصف مطار التيفور العسكري بصواريخ كروز" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BassamJaara الضربات الصاروخية الامريكية بدأت الآن بقصف مطار التيفور العسكري بصواريخ كروز — بسام جعارة (@BassamJaara) ٩ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @boazoooz55 #النظام_السوري يعلن ان صواريخ استهدفت مطار التيفور العسكري في حمص ويؤكد سقوط قتلى وجرحى .. و #البنتاغون ومسؤول امريكي رفيع ينفون شن ضربات جويه امريكيه أو من التحالف الدولي على سوريا



- لم يبقى إلا اسرائيل هي من شنت غارات

- أو أنها مسرحيه من النظام السوري ولا يوجد ضربات — Ḇo3źooź UAE 🇦🇪🇸🇦 (@boazoooz55) ٩ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amer_hallal لا فرق بين أمريكا وفرنسا وإسرائيل والسعودية ومن قصف سوريا كلهما لفردة حذاء واحد وعنوان الإرهاب العالمي وقصف مطار التيفور العسكري جاء رداً على هزيمة لقطائهم الاخير في الغوطه الشرقية و دوما مهم فعلتم ستبقى سوريا الاسد ماضية في حربها على الارهاب.!#ابكوا_بترتاحوا 😎 — عامر حلاّل 🇱🇧 (@amer_hallal) ٩ أبريل، ٢٠١٨

#قاعده_عسكريه_سعوديه_في_سلوي

ومن سوريا إلى السعودية حيث كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن تفاصيل جديدة لمشروع قناة سلوى البحرية الذي تدرسه المملكة، ومن المخطط أن يفصل قطر عن شبه الجزيرة العربية ويحولها إلى جزيرة. وأضافت "سبق" أنه من المقرر أن يمول المشروع جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، فيما ستتولى شركات مصرية مهام حفر القناة المائية.

وبحسب الخبراء أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلاً، بقدر ما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.

وبعد انتشار هذه المعلومات أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #قاعده_عسكريه_سعوديه_في_سلوي والذي حصد أكثر من 13 ألف تغريدة عبر خلالها المستخدمون السعوديون عن تأييدهم لهذه الخطوة.

واعتبر آخرون أن المشروع قد يعيدنا إلى الجاهلية فقال "الخليج العربي من مشروع توحيد العملة ومشروع قطار الخليج وإزالة المراكز الحدوديه إلى حصار وقواعد عسكريه ضد بعض وحرمان العوائل من بعضهم ، فعلا الأمم تتطور واحنا الله يبتلينا بعقول فارغه تريد ان تعيدنا للجاهلية"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Kuwaity__7r الخليج العربي من مشروع توحيد العمله ومشروع قطار الخليج وإزالة المراكز الحدوديه إلى حصار وقواعد عسكريه ضد بعض وحرمان العوائل من بعضهم ، فعلا الأمم تتطور واحنا الله يبتلينا بعقول فارغه تريد ان تعيدنا للجاهليه #قاعده_عسكريه_سعوديه_في_سلوي pic.twitter.com/iSNZb6fAzN — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) ٨ أبريل، ٢٠١٨

#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي

ونبقى في سوريا حيث مازالت أصداء ما وصف بهجوم الأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت عدد التغريدات المشاركة بهاشتاغ #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي إلى أكثر من مئة ألف تغريدة، و #دوما إلى أكثر من 50 ألف تغريدة.

وانقسمت التغريدات بين من طالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا لإنقاذ الشعب السوري، ومن شكك في ما حدث واعتبر الفيديوهات المنتشرة عبر الهاشتاغ بأنها "فبركاتٍ جديدة" للتعتيم على انتصار القوات السورية في الغوطة الشرقي .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @youssef_hussen قهر لا يوصف من قصف المجرم بشار الأسد للأطفال و المدنيين المسالمين في دوما ..

قهر لا يوصف أكبر من حكام العرب اللي بدل ما يتحاموا ببعض لمواجهة أعدائنا .. تسابقوا لنيل رضا مجرمين زي بوتين وترامب !!

#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي — Joe (@youssef_hussen) ٨ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hajis9 اللهم ..

أنت حسبهم، ووليهم، ولا حول ولا قوة لهم إلا بك !

مظلومون فانتصر لهم، مضطهدون فقو ضعفهم، مقتولون ظلما فاقتل من قتلهم ...#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي — عبد اللطيف هاجس (@hajis9) ٨ أبريل، ٢٠١٨