اذا_وقعت_الحرب: كيف رد المغردون العرب على "تهديدات" ترامب؟

موضوعات سياسية واجتماعية استوقفت المغردين العرب اليوم، أبرزها تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وتوعده بـ"ثمن باهظ" بعد أحداث سوريا، ونقاش سياسي في لبنان عبر #اذا_وقعت_الحرب، واحتفال في الخليج بـ #اليوم_العالمي_للعيون_الحلوه.

"تهديدات" ترامب تشعل تويتر عربيا

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اهتم المغردون عربيا وعالميا بتصريحات ترامب حول التطورات الأخيرة في سوريا، وتوعده بـ"ثمن باهظ" لما يشتبه بأنه هجوم كيميائي في دوما.

وغرد المستخدون عبر هاشتاغات عديدة، منها #ترامب و#دوما و#السكوت_عن_سوريا_جريمة التي ظهرت في أكثر من 60 ألف تغريدة على مدار ٢٤ ساعة الماضية.

واختلف المغردون العرب في قراءتهم للتصريحات الأمريكية.

فبينما رأى البعض فيها إعادة تدوير لعبارات تصدر عن الولايات المتحدة بعد كل تصعيد في سوريا، اعتبرها آخرون انعكاسا للموقف الأمريكي الصارم واللهجة الأمريكية الحادة في عهد ترامب.

ومن جهة أخرى، شكك مغردون في استعداد ترامب "الصادق" للتدخل في سوريا، كما شكك آخرون في مصداقية الهجوم الكيميائي، واصفينه بأنه "مسرحية ركيكة".

لبنانيون يغردون عبر #اذا_وقعت_الحرب

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وفي لبنان، دار النقاش عبر مواقع التواصل حول ما وصفه المغردون بالتوتر السياسي الدولي ومدى انعكاسه على الإقليم السياسي في الدولة.

وناقش المغردون نظرياتهم وتوقعاتهم عن "الخطوة المقبلة" في المنطقة عبر هاشتاغ #اذا_وقعت_الحرب الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في لبنان.

وانقسمت الآراء بين من توقع انعكاسا سلبيا للتصعيد في سوريا على الدولة المجاورة، ومن تخوف من أي مواجهة بين أمريكا وروسيا في ظل التوتر بين ممثلي الدولتين في اجتماع مجلس الأمن يوم الاثنين.

وغرد البعض بسخرية، فاستخدموا عبارة "الخرزة الزرقاء" من حملة تيار المستقبل الانتخابية للقول إن "الخرزة ستحميهم"، وتداولوا قول أمين عام حزب الله حسن نصر الله من العام الماضي بأنه "لا يخشى الحرب بل يشتاق لها".

احتفال خليجي بـ #اليوم_العالمي_للعيون_الحلوه

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أما في الخليج، فتصدر هاشتاغ #اليوم_العالمي_للعيون_الحلوه لوائح الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية وقطر والإمارات والبحرين، بظهوره في أكثر من 80 ألف تغريدة.

واحتفل المغردون بالمناسبة، التي أُطلقت للمرة الأولى عبر الهاشتاغ الجديد، بتداول صور لعيونهم أو عيون ممثلين عرب وأجانب.

وكانت من أكثر الشخصيات تداولا الممثل التركي "كيفانتش تاتليتوغ" الذي لعب دور "مهند" في مسلسل "نور" التركي، وولي عهد السعودي محمد بن سلمان .