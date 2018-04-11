لهجة جديدة بين ترامب وأمير قطر و"هزيمة تاريخية" في دوري الأبطال
موضوعات عديدة سيطرت على مواقع التواصل في العالم العربي أبرزها: لقاء بين ترامب وأمير قطر، وهزيمة تاريخية لبرشلونة في دوري الأبطال، و"سيلفي" الحريري مع ولي العهد السعودي.
لهجة جديدة بين ترامب وأمير قطر
ما يزال اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسيطر على لوائح الهاشتاغات الأكثر تداولا عربيا وعالميا.
فبعد لقائه في البيت الأبيض مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اهتم المغردون في دول الخليج بـ"اللهجة الجديدة" بين الرئيسين، على حد تعبيرهم.
واتجهت الأنظار نحو تعليقات ترامب عن "شعبية" الأمير القطري "الكبيرة" في المنطقة من جهة، وإصرار الرئيس الأمريكي على أن قطر أصبحت من الدول "الداعمة لمحاربة الإرهاب" من جهة أخرى.
وكان الرئيس الأمريكي قد اتهم قطر في أواخر العام الماضي بتمويل الإرهاب وأكد على دعمه للدول المقاطعة لها، وهو الأمر الذي دفع المغردين لوصف اللقاء بأنه "تغير جذري" في العلاقة بين الدولتين.
"هزيمة تاريخية" في دوري الأبطال
وفي الرياضة، استوقفت "المواجهة التاريخية" بين فريقي روما وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المغردين عالميا، بعد أن تأهل فريق روما على حساب برشلونة إلى الدور قبل النهائي من البطولة للمرة الأولى منذ عام 1984.
وغرد المستخدمون العرب عن "الهزيمة التاريخية" للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما تداولوا مقاطع فيديو للأهداف الإيطالية الثلاث وتسجيلات صوتية للمعلقين الإيطاليين وصراخهم بفرح وتعجب أثناء المباراة.
وتساوى عدد الأهداف التي استقبلتها شباك مرمى برشلونة في ليلة واحدة مع مجموع ما استقبلته في المباريات العشر السابقة في دوري الأبطال.
وظهر هاشتاغ #روما_برشلونه في أكثر من مليون ونصف تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر بذلك قائمة تويتر العالمية.
"سيلفي" الحريري يشعل تويتر اللبناني
وفي لبنان، اهتم المغردون بصورتي "سيلفي" لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وولي عهد السعودي محمد بن سلمان، نُشرتا على حساب الحريري الخاص على تويتر.
وانقسم المستخدمون بين من رأى في الصورتين "عمقا لعلاقة جديدة" و"كسرا للبروتكول" على حد تعبيرهم، ومن غرد بتهكم قائلا إن الصورتين عبارة عن "اعتذار لاحتجاز الحريري في السعودية".
وجاء ذلك في إشارة إلى ما سمي بـ "أزمة الحريري" في نهاية العام الماضي، حين أعلن الحريري استقالته المفاجئة من الرياض قبل التراجع عنها لاحقا.