لهجة جديدة بين ترامب وأمير قطر و"هزيمة تاريخية" في دوري الأبطال

موضوعات عديدة سيطرت على مواقع التواصل في العالم العربي أبرزها: لقاء بين ترامب وأمير قطر، وهزيمة تاريخية لبرشلونة في دوري الأبطال، و"سيلفي" الحريري مع ولي العهد السعودي.

لهجة جديدة بين ترامب وأمير قطر

مصدر الصورة Getty Images

ما يزال اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسيطر على لوائح الهاشتاغات الأكثر تداولا عربيا وعالميا.

فبعد لقائه في البيت الأبيض مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اهتم المغردون في دول الخليج بـ"اللهجة الجديدة" بين الرئيسين، على حد تعبيرهم.

واتجهت الأنظار نحو تعليقات ترامب عن "شعبية" الأمير القطري "الكبيرة" في المنطقة من جهة، وإصرار الرئيس الأمريكي على أن قطر أصبحت من الدول "الداعمة لمحاربة الإرهاب" من جهة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي قد اتهم قطر في أواخر العام الماضي بتمويل الإرهاب وأكد على دعمه للدول المقاطعة لها، وهو الأمر الذي دفع المغردين لوصف اللقاء بأنه "تغير جذري" في العلاقة بين الدولتين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BoArhama ترامب : تأكدنا بشكل كامل ان تمويل الارهاب توقف لدى حلفائنا (الامارات و السعودية و قطر)



تميم بن حمد : سأكون واضح في هذا الامر .. لم و لن نقوم يوماً بالتعاون مع من يمولون الارهاب و سنتعاون مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الارهاب في المنطقة



الله يعزك ولا يعز عليك يا بوحمد 🇶🇦 pic.twitter.com/DmiyMGRf5C — محمد الكواري (@BoArhama) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

"هزيمة تاريخية" في دوري الأبطال

مصدر الصورة Getty Images

وفي الرياضة، استوقفت "المواجهة التاريخية" بين فريقي روما وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المغردين عالميا، بعد أن تأهل فريق روما على حساب برشلونة إلى الدور قبل النهائي من البطولة للمرة الأولى منذ عام 1984.

وغرد المستخدمون العرب عن "الهزيمة التاريخية" للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما تداولوا مقاطع فيديو للأهداف الإيطالية الثلاث وتسجيلات صوتية للمعلقين الإيطاليين وصراخهم بفرح وتعجب أثناء المباراة.

وتساوى عدد الأهداف التي استقبلتها شباك مرمى برشلونة في ليلة واحدة مع مجموع ما استقبلته في المباريات العشر السابقة في دوري الأبطال.

وظهر هاشتاغ #روما_برشلونه في أكثر من مليون ونصف تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر بذلك قائمة تويتر العالمية.

"سيلفي" الحريري يشعل تويتر اللبناني

مصدر الصورة Twitter/@SaadHariri

وفي لبنان، اهتم المغردون بصورتي "سيلفي" لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وولي عهد السعودي محمد بن سلمان، نُشرتا على حساب الحريري الخاص على تويتر.

وانقسم المستخدمون بين من رأى في الصورتين "عمقا لعلاقة جديدة" و"كسرا للبروتكول" على حد تعبيرهم، ومن غرد بتهكم قائلا إن الصورتين عبارة عن "اعتذار لاحتجاز الحريري في السعودية".

وجاء ذلك في إشارة إلى ما سمي بـ "أزمة الحريري" في نهاية العام الماضي، حين أعلن الحريري استقالته المفاجئة من الرياض قبل التراجع عنها لاحقا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BazziNYU Selfie diplomacy — Lebanese PM Saad Hariri is trying hard to prove that he's over being held captive by Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman https://t.co/i2Pdc6XgpA — Mohamad Bazzi (@BazziNYU) ١٠ أبريل، ٢٠١٨