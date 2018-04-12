كيف نعى المغردون العرب ضحايا الكارثة الجوية في الجزائر؟

استوقفت موضوعات متنوعة المغردين في العالم العربي، أهمها خبر مقتل 257 شخصا بعد تحطم طائرة عسكرية في الجزائر، وضربة جزاء كريستيانو رونالدو ضد يوفنتوس، وهاشتاغ جديد في الخليج يؤكد على التضامن بين قطر والسعودية.

بعد الكارثة الجوية في الجزائر: #الطايره_العسكريه

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نعى مغردو شمال إفريقيا ضحايا الكارثة الجوية في الجزائر أمس، التي أدت إلى مقتل 257 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها من قاعدة بوفاريك الجوية.

وسيطر الخبر على فيسبوك وتويتر في المغرب العربي، ليتصدر هاشتاغ #الطايره_العسكريه لوائح الأوسمة الأكثر تداولا في تونس والجزائر والمغرب.

وواجه المغردون الكارثة بتداول صور للضحايا ومقاطع مسجلة لمقابلات مع عائلاتهم، أبرزها مقابلة مع خطيبة أحد الضحايا وقولها أنه شعر بأنه لن يعود من الرحلة.

وعلت الأصوات التونسية على الهاشتاغ مؤكدة على تضامن الشعب التونسي مع الجزائريين في ظل الكارثة.

وتداول المغردون بشكل واسع صورة جمعت بين علمي تونس والجزائر في إشارة إلى التكافل الكامل بين الدولتين.

ضربة جزاء رونالدو تنقذ ريال مدريد

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وعالمياً، استوقفت ضربة جزاء كريستيانو رونالدو المغردين على تويتر، التي خلّصت فريق ريال مدريد من انتفاضة يوفنتوس الإيطالي وأدت إلى تأهله إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 97 بعد أن احتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ركلة جزاء إثر التحام مهدي بن عطية مع لوكاس فاسكويز داخل منطقة الجزاء.

ورغم خسارة الفريق الإسباني بملعبه بثلاثة أهداف مقابل واحد، تفوق ريال مدريد في النتيجة الإجمالية بعد تغلبه على الإيطاليين في المباراة السابقة في يوفنتوس.

وتصدر هاشتاغ Juve باللغة الإنجليزية قائمة تويتر العالمية والعربية، إذ ظهر في أكثر من مليون تغريدة على مدار 12 ساعة الماضية.

وتأتي المباراة في أعقاب المواجهة الدرامية بين فريقي روما وبرشلونة يوم الثلاثاء، وتأهل الفريق الإيطالي بعد فوزه إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 1984.

في الخليج: #السعوديه_قطر_شعب_واحد

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وفي ظهور مفاجئ على لائحة الأوسمة الخليجية، اتخذ هاشتاغ #السعوديه_قطر_شعب_واحد مرتبة متقدمة، وذلك بعد عشرات الهاشتاغات المهاجمة بين الدولتين إزاء الأزمة الخليجية.

وحمّل المغردون ما وصفوه بـ"الذباب الالكتروني" مسؤولية إثارة الفتن بين الدولتين، وهو مصطلح يشير إلى حرب التغريدات بين دول الخليج، أسلحتها الحسابات على تويتر وساحتها منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المستخدمون على التضامن الخليجي بالرغم من الخلافات السياسية والهجومات على تويتر، فكتب أحد المغردين القطريين: اننا نعلم علم اليقين ان الذين يهاجمون قطر بأسماء سعودية هم ليسوا بسعوديين.