حجابي_به_تحلو_حياتي: لافتة تثير جدلا بالكويت

قضايا اليوم: لافتة في الكويت كتب عليها "حجابي به تحلو حياتي" تثير جدلا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمام بجمعة #حرق_العلم في غزة.

#حجابي_به_تحلو_حياتي

مصدر الصورة Twitter Image caption اللافتة التي رفعت في شارع بمحافظة الجهراء بالكويت، كما نقلت صحف محلية

نبدأ اليوم تقريرنا من الكويت حيث أثارت لافتة كتب عليها "حجابي به تحلو حياتي" جدلا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت العبارة التي نشرت على اللافتة في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت وورد عليها أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار الأيام الثلاث الماضية.

وقال صلاح أبا الخيل مدير الإعلام الديني بوزارة الأوقاف الكويتية وهي المسؤولة عن حملة "حجابي به تحلو حياتي لصحيفة الخليج أونلاين: "الحملة جاءت "توافقاً مع سياسة الوزارة واستراتيجيّتها الرامية إلى تعزيز كل ما من شأنه ترسيخ القيم الأخلاقية والعادات الكويتية الأصيلة".

وانقسمت آراء المغردين تجاه المبادرة التي قامت بها وزارة الأوقاف، وذلك بعد أن غردت النائبة البرلمانية صفاء الهاشم لتعلن عن رفضها للافتة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @safaalhashem حملة إعلانات غريبة!!!! دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية لاتقبل مثل هذه الإعلانات!!

حملة لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة هى مانحتاجة!!!

للتو خاطبت وزير الأوقاف لإيقاف هذه الحملة والإعلانات المشبوهة.. ووعد بإزالتها فوراً. pic.twitter.com/DPmX15MQZM — safa Alhashem (@safaalhashem) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وأيد عدد كبير من المغردين المبادرة الحكومية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AroubAlRifai الكويت دولة مسلمة لديها وزارة اوقاف وشؤون اسلامية. تقوم الوزارة بعملها من الاموال العامة، فترعى الصلاة (كالمساجد) والحج (تراقب الحملات) وتحث ع الصيام والزكاة والحجاب(كحملات التوعية) وترعى القرآن (تحفيظ ودراسات). لماذا يغضبون حين تمارس الوزارة صلب عملها؟



#حجابي_به_تحلو_حياتي — د. عروب الرفاعي (@AroubAlRifai) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alarbeedfaraj البعض صرح بأنه يضغط على الوزير العفاسي من أجل وقف حملة حجابي وأنا أقول للحكومة الأولى وقف إعلانات الشوارع الأّ أخلاقية ، وأشدد عليه بعدم الإستماع لمن يريد التضييق على تلك الحملة بل ونطالب بحملات تزرع الأخلاق وتنبذ الرذيلة والتفسخ #حجابي_به_تحلو_حياتي pic.twitter.com/NSNRu3q9ql — فراج زبن العربيد (@alarbeedfaraj) ١١ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alnassar_kw سبحان الله ما أعظم هذا الدين كلما حورب اشتد وقوى .. هاجَموا الحجاب مجانين الليبرال فانتشرت الحملة وتأثر الكثير من النساء من غير المحجبات #حجابي_به_تحلو_حياتي



وهذه نبذة نسأل الله لنا ولهن ولجميع المسلمين الهداية 👇🏼 pic.twitter.com/vfHyUHdGBS — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

بينما كتب آخر: "يا معشر الذكور هذا القرار يخص المرأة وحدها هي تقرر تحلو ولا لا، أنت اهتم بلحيتك."

#حرق_العلم

مصدر الصورة Getty Images Image caption شهدت التظاهرات السابقة مقتل عدد من المتظاهرين الفلسطينيين

تداول المستخدمون في غزة هاشتاغ #حرق_العلم في إشارة إلى العلم الإسرائيلي وهو شعار الجمعة الثالثة في "مسيرات العودة الكبرى".

ويتابع المستخدمون بكثب فعاليات التظاهرات الأسبوعية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

ونشر المستخدمون صورا للمتظاهرين وهم يتجهون إلى الحدود مرفقين الصور بعبارات تضامنية.