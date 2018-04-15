مغردون يسخرون: ننتظر اندلاع #الحرب_العالمية_الثالثة

مازالت الضربات الجوية التي وجهتها الدول الثلاث وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري تطغى على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل العالم العربي وخارجه.

مصدر الصورة Twitter Image caption إحدى الصور الساخرة التي تداولها المستخدمون

تابع المستخدمون العرب بشغف على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية تداعيات الضربة العسكرية، وظهر اسم سوريا باللغة العربية في نحو ربع مليون تغريدة خلال تلك المدة الزمنية.

وتداول المغردون العرب هاشتاغ #الحرب_العالمية_الثالثة الذي طغت عليه السخرية من احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة بعد توجيه الدول الغربية الثلاث ضرباتها ضد مواقع سورية لها علاقة بتصنيع الأسلحة الكيماوية.

وكتب آخر: "لقد قررت ترك كوكب الأرض والعيش بالمريخ."

وعبر الهاشتاغ أشار مستخدمون إلى الاهتمام البالغ بتلك الضربات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والزخم الإعلامي حولها, وعدم انعكاس ذلك على أرض الواقع وفقا لهم.

بينما رفض عدد من المغردين السخرية من الموقف، قائلين إن الوضع جدي لا يتحمل التهكم، وكتبت مريم: ما يحدث في سوريا ليس مضحكا وهؤلاء الذين يسخرون مما يحدث يثيرون الاشمئزاز لدي."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mariammmm_mm What's happening in Syria is no laughing matter and I'm sickened by the people launching their insensitive jokes left and right under this hashtag. How disturbed must you be in order to joke about the innocent lives lost due to such atrocities.

#الحرب_العالميه_الثالثه — MariamMM (@mariammmm_mm) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ الحرب العالمية الثالثة أكثر من 70 ألف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.