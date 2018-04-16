الصواريخ_البلاستيكية: سخرية وتهكم لما جاء في خطاب السيسي

قضايا اليوم: المغردون يتهكمون على طريقة نطق الرئيس المصري للصواريخ الباليستية في خطابه بالقمة العربية، واهتمام بفوز مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز بعد خسارة مفاجئة لمنافسه مانشستر يونايتد أمام ويست بوميتش.

#الصواريخ_البلاستيكية

مصدر الصورة ON live Youtube channel

نبدأ اليوم تقريرنا بما جاء في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ألقاه في القمة العربية المنعقدة في ظهران، إذ تداول المستخدمون مقطع فيديو من خطاب السيسي وهو يصف الصواريخ التي يطلقها الحوثيين تجاه السعودية بالصواريخ "البلاستيكية" عوضا عن "الباليستية".

ويتشابه النطق الإنجليزي للكلمة " ballistic" مع النطق العربي لكلمة "بلاستيكية".

وإثر تصريحات السيسي ظهر هاشتاغ يحمل عنوان #الصواريخ_البلاستيكية تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر وورد عليه نحو 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

وطغت النبرة الساخرة على تغريدات المستخدمين للهاشتاغ.

بينما أشار عدد من المستخدمين إلى أن الرئيس المصري لم يرتكب خطأً في النطق، بل استخدم نطقا للكلمة مختلفا مشابها لطريقة نطق ذلك النوع من الصواريخ بالإنجليزية.

وعلى صعيد متصل انتشر هاشتاغ #القمة_العربية في عدد من الدول العربية وإن لم يحظ بنفس القدر من الانتشار كهاشتاغ #صواريخ_بلاستيكية، إذ ظهر هاشتاغ "القمة العربية" في نحو 18 ألف تغريدة.

سيتي يفوز بالدوري الانجليزي الممتاز

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وننتقل إلى موضوع آخر حاز على اهتمامات المستخدمين في العالم العربي وهو فوز نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة مفاجئة لمنافسه مانشستر يونايتد أمام ويست بوميتش.

ولا يزال أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني في البطولة حتى الآن، خمس مباريات، لكنه متأخر عن مانشستر سيتي بفارق 16 نقطة.

وظهر اسم مانشستر سيتي بالعربية في أكثر من 12 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @farisf9 مانشستر سيتي يتوج

بطلا وهو في المنزل ..!

تحقق اللقب وبقيت الارقام

القياسية الممكنة 🏆⚽️👏🏻

مبروك لسمو الشيخ منصور بن زايد

ولسعادة خلدون المبارك ولكل

عشاق السيتي في الوطن العربي.

البرميرليج .. انجاز آخر لحقبة ذهبية

لا تتأثر بخسارة لقب ولا تكتفي بالحصول عليه #ComeOnCity pic.twitter.com/7BF7sTz1eQ — فارس عوض (@farisf9) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @raoufbenkhelif الف مبروك لعشاق مانشستر سيتي التتوييج بلقب الدوري الانقليزي والف مبروك لجمهور باريس سان جرمان الحصول علي لقب الدوري الفرنسي. — Raouf BenKhelif (@raoufbenkhelif) ١٦ أبريل، ٢٠١٨