كيف استقبل المغردون الأردنيون السفير الإسرائيلي الجديد؟

موضوعات سياسية واجتماعية متعددة سيطرت على مواقع التواصل في العالم العربي اليوم أبرزها: وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى الأردن، وتداول عبارة "الدفاعات الجوية السورية" بشكل واسع في لبنان، وافتتاح مكتبة قطر الوطنية.

استقبال على تويتر للسفير الإسرائيلي في الأردن

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في الأردن، انشغل المغردون العرب بوصول السفير الإسرائيلي الجديد أمير فايسبرود إلى عمان يوم الثلاثاء وبدء عمله الدبلوماسي في العاصمة الأردنية.

ويأتي ذلك بعد أشهر من التوتر حول المنصب إثر مقتل أردنيين برصاص عنصر أمن إسرائيلي بإحدى الشقق التابعة للسفارة في يوليو تموز الماضي.

وربط مغردون بين الحادثة وتعيين السفير الإسرائيلي الجديد، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ"التطبيع" والحضور الإسرائيلي الدبلوماسي في البلد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Palestinian_leo وصل #السفير_الإسرائيلي_الجديد لدى الأردن أمير فايسبرود إلى عمّان في إطار التطبيع بين البلدين بعد أشهر من التوتر إثر استشهاد شابيّن اثنين برصاص عنصر أمن إسرائيلي في عمّان في تموز 2017

هم

محمد الدوايمة

بشار حمارنة



هذا ما جنته اتفاقيات السلام من ذل وعار ودم رخيص#قروب_عشاق_فلسطين — ᴹᴿ•ᴮᴬˢᴵᴸ•ᴴᴬᴶᴱᴱᴿ🇵🇸 (@Palestinian_leo) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rabbaa74 في عهد السفيره السابقه للكيان الصهيوني استشهد اثنين من مواطنينا على ارضنا في حادث السفاره

وفي عهد #السفير_الإسرائيلي_الجديد كم سيستشهد منا ؟.فهذا الكيان وجد ليقتل فلا اهلا ولا سهلا بك. — eyad 74 (@rabbaa74) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، أعربت شخصيات سياسية إسرائيلية، منها المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، عن دعمهم للسفير الجديد .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ofirgendelman السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن السيد أمير فايسبرود وصل قبل قليل إلى عمان ويبدأ اليوم عمله في السفارة. ألف مبروك وبالتوفيق. pic.twitter.com/WzZARvuxfx — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

ويقتصر وجود سفارات عربية في تل أبيب على دولتين عربيتين، هما مصر والأردن.

اهتمام لبناني بـ"الدفاعات الجوية السورية"

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أما في لبنان، فاتخذت عبارة "الدفاعات الجوية السورية" مرتبة متقدمة في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا.

وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بتصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجوم صاروخي بالقرب من مدينة حمص.

وقد اتضح بعد ذلك أن الإنذار كان خاطئا كما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية .

وانقسم المغردون في قراءتهم للحدث، فبينما حمّل البعض إسرائيل مسؤولية الهجوم، اعتبر آخرون أنه جاء من الولايات المتحدة، بالرغم من نفي الحكومة الأمريكية تورطها في الهجوم .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamedzitout اصبح قصف الصهاينة للسفاح كشرب احدهم كأس شاي

طبعا منظومات بوتين الدفاعية والصاروخية التي زعموا انها ترى الطيور في أعشاشها

لا تشتغل ابدا ضد الضربات الإسرائيلية



اما ان بوتين حقا جبان او فعلا متواطئ



وان كنت لا استبعد الإثنين#قصف#سوريا#مطار_الشعيرات — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

وظهر هاشتاغ #سوريا في أكثر من 30 ألف تغريدة باللغة العربية على مدار 24 ساعة الماضية.

في قطر: افتتاح مكتبة قطر الوطنية

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أما في قطر، فسيطر افتتاح مكتبة قطر الوطنية على مواقع التواصل هناك حيث تداول المغردون صورا ومقاطع فيديو من حفل الافتتاح ليلة أمس.

وعبر المستخدمون عن فخرهم بما وصفوه بـ"الصرح الحضاري الثقافي" وأكدوا على أهمية الاستثمار بمشاريع ثقافية في منطقة الخليج.

وتم تداول صورة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووالدته الشيخة موزا بنت ناصر على نطاق واسع ورأى فيها البعض رمزا لـ"الرفاهية"، بينما وصفها آخرون بأنها رمز لـ"النجاح والرؤية العظيمة".

وحضر الحفل شخصيات سياسية كبرى من دول مختلفة، منها نائب رئيس وزراء سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد والأميرة المغربية لالة حسناء.