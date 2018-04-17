كيف استقبل المغردون الأردنيون السفير الإسرائيلي الجديد؟
موضوعات سياسية واجتماعية متعددة سيطرت على مواقع التواصل في العالم العربي اليوم أبرزها: وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى الأردن، وتداول عبارة "الدفاعات الجوية السورية" بشكل واسع في لبنان، وافتتاح مكتبة قطر الوطنية.
استقبال على تويتر للسفير الإسرائيلي في الأردن
في الأردن، انشغل المغردون العرب بوصول السفير الإسرائيلي الجديد أمير فايسبرود إلى عمان يوم الثلاثاء وبدء عمله الدبلوماسي في العاصمة الأردنية.
ويأتي ذلك بعد أشهر من التوتر حول المنصب إثر مقتل أردنيين برصاص عنصر أمن إسرائيلي بإحدى الشقق التابعة للسفارة في يوليو تموز الماضي.
وربط مغردون بين الحادثة وتعيين السفير الإسرائيلي الجديد، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ"التطبيع" والحضور الإسرائيلي الدبلوماسي في البلد.
ومن جهة أخرى، أعربت شخصيات سياسية إسرائيلية، منها المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، عن دعمهم للسفير الجديد .
ويقتصر وجود سفارات عربية في تل أبيب على دولتين عربيتين، هما مصر والأردن.
اهتمام لبناني بـ"الدفاعات الجوية السورية"
أما في لبنان، فاتخذت عبارة "الدفاعات الجوية السورية" مرتبة متقدمة في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا.
وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بتصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجوم صاروخي بالقرب من مدينة حمص.
وقد اتضح بعد ذلك أن الإنذار كان خاطئا كما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية .
وانقسم المغردون في قراءتهم للحدث، فبينما حمّل البعض إسرائيل مسؤولية الهجوم، اعتبر آخرون أنه جاء من الولايات المتحدة، بالرغم من نفي الحكومة الأمريكية تورطها في الهجوم .
وظهر هاشتاغ #سوريا في أكثر من 30 ألف تغريدة باللغة العربية على مدار 24 ساعة الماضية.
في قطر: افتتاح مكتبة قطر الوطنية
أما في قطر، فسيطر افتتاح مكتبة قطر الوطنية على مواقع التواصل هناك حيث تداول المغردون صورا ومقاطع فيديو من حفل الافتتاح ليلة أمس.
وعبر المستخدمون عن فخرهم بما وصفوه بـ"الصرح الحضاري الثقافي" وأكدوا على أهمية الاستثمار بمشاريع ثقافية في منطقة الخليج.
وتم تداول صورة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووالدته الشيخة موزا بنت ناصر على نطاق واسع ورأى فيها البعض رمزا لـ"الرفاهية"، بينما وصفها آخرون بأنها رمز لـ"النجاح والرؤية العظيمة".
وحضر الحفل شخصيات سياسية كبرى من دول مختلفة، منها نائب رئيس وزراء سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد والأميرة المغربية لالة حسناء.