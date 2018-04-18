مصر: انتقاد عبر مواقع التواصل لقرار زيادة مرتبات الوزراء

قضايا اليوم: مستخدمون مصريون يناقشون قرار رفع رواتب ومعاشات وزراء ونواب بعد الموافقة عليه في البرلمان المصري الاثنين، والسعوديون ينتقدون عدم شمول قرار تعليق الدراسة، بسبب عاصفة غبار، للمعلمين عبر هاشتاغ #تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين.

زيادة رواتب الوزراء والنواب في مصر

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية للبرلمان المصري

نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث ناقش مستخدمون قرار رفع رواتب وزراء ونواب بعد الموافقة عليه في البرلمان المصري الاثنين.

ويشمل قرار رفع الرواتب رئيس الوزراء ووزرائه ونواب البرلمان، بالإضافة إلى منح الدبلوماسيين "بدلات مالية".

وجاءت ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تناقش القرار.

وانتقد عدد من رواد تويتر المصريين القرار بنبرة من السخرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GamalSultan1 اشتكى المواطنون شدة الغلاء ومضاعفة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات وضعف الرواتب وصعوبة الحياة الكريمة ، فقرر البرلمان اليوم زيادة رواتب السادة الوزراء ، يحدث في #مصر الآن :) — جمال سلطان (@GamalSultan1) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ELD0DGE الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات الدولة زودت رواتب الوزراء والدبلوماسيين بأثر رجعي من ٢٠١٥ بسبب التضخم و زيادة الأسعار الناتجة عن فشل الشعب في إدارة شؤون البلاد — حمدي (@ELD0DGE) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NadaMostafa66 بالنسبة للمواطنين اللي عاوزين يهدموا الدولة ويخلونا زى سوريا والعراق

ألا تعلم أيها الخائن العميل منك ليه أن زيادة رواتب الوزراء بأثر رجعي لعام 2015 إلي اليوم يصب في مصلحتك بشكل مباشر بينما أنت تعترض قبل أن تدرس جيدا هذا الموضوع؟

تحيا مصر — Nada Mostafa (@NadaMostafa66) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

بينما يقول آخرون إن القرار هو لوضع حد أقصى لرواتب الوزراء والنواب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Marwan_Yousri رواتب الوزراء قبل القانون

كان الاساسي بتاعها 2000 جنيه

وشوية وبتوصل بالمكافآت

للحد الأقصى 42 ألف راتب الوزير

الحكاية إنه اتعمل قانون يقول

إن راتب الوزير 42 ألف جنيه بدل

ماكان بياخدهم بلفة من غير قانون منظم

يعني عملوا قانون يحدد رواتب الوزراء

والتزموا بالحد الاقصى للأجور زي ماهو — мαrwαɴ™🔇.🎧.✌🇪🇬 (@Marwan_Yousri) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

#تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لعاصفة ترابية بالسعودية

وننتقل إلى السعودية والزخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق الدراسة في عدد من المدن السعودية نظر لعاصفة الغبار التي تشهدها المملكة.

وتفاعل المغردون بصورة كبيرة مع تغريدة من حساب "أخبار السعودية" المعروف والذي نقل عن وزير التعليم قوله إن تعليق الدراسة لا يشمل المعلمين.

وعلى إثر تصريح الوزير انتشر بصورة كبيرة هاشتاغ #تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم.

وورد على الهاشتاغ نحو أربعين ألف تغريدة على مدار الساعتين الماضيتين.

وانتقد المستخدمون قرار الوزير الذي برأيهم لا ينصف المعلمين كما يضع حياتهم في خطر نظرا لصعوبة الرؤية خلال العاصفة الرملية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdMohsnAlmogrn الظاهر أن من وضع القرار يتوقع أن المدارس بجوار بيوت المعلمين والمعلمات، وكأنه لا يعلم أن بعضهم يسافر لكي يباشر العمل وفي اجواء صعبة..!! #تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين — عبدالمحسن المقرن (@AbdMohsnAlmogrn) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DRabusaad #تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين

بعد هذا القرار الذي لايعود بأي فائده علميه او عمليه او تنظيميه بقدر ماهو استفزاز وتطفيش واستمرار في اهانة المعلمين اعتقد ان افضل واهم انجاز خلال الخمس سنوات الاخيره ممكن ان يفرح ويحتفل به المعلم سيكون اعفاء معاليكم من منصبه والله أعلم. — د.عبدالله بن سعد (@DRabusaad) ١٨ أبريل، ٢٠١٨