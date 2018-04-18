مصر: انتقاد عبر مواقع التواصل لقرار زيادة مرتبات الوزراء
قضايا اليوم: مستخدمون مصريون يناقشون قرار رفع رواتب ومعاشات وزراء ونواب بعد الموافقة عليه في البرلمان المصري الاثنين، والسعوديون ينتقدون عدم شمول قرار تعليق الدراسة، بسبب عاصفة غبار، للمعلمين عبر هاشتاغ #تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين.
زيادة رواتب الوزراء والنواب في مصر
نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث ناقش مستخدمون قرار رفع رواتب وزراء ونواب بعد الموافقة عليه في البرلمان المصري الاثنين.
ويشمل قرار رفع الرواتب رئيس الوزراء ووزرائه ونواب البرلمان، بالإضافة إلى منح الدبلوماسيين "بدلات مالية".
وجاءت ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تناقش القرار.
وانتقد عدد من رواد تويتر المصريين القرار بنبرة من السخرية.
بينما يقول آخرون إن القرار هو لوضع حد أقصى لرواتب الوزراء والنواب.
#تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين
وننتقل إلى السعودية والزخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق الدراسة في عدد من المدن السعودية نظر لعاصفة الغبار التي تشهدها المملكة.
وتفاعل المغردون بصورة كبيرة مع تغريدة من حساب "أخبار السعودية" المعروف والذي نقل عن وزير التعليم قوله إن تعليق الدراسة لا يشمل المعلمين.
وعلى إثر تصريح الوزير انتشر بصورة كبيرة هاشتاغ #تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم.
وورد على الهاشتاغ نحو أربعين ألف تغريدة على مدار الساعتين الماضيتين.
وانتقد المستخدمون قرار الوزير الذي برأيهم لا ينصف المعلمين كما يضع حياتهم في خطر نظرا لصعوبة الرؤية خلال العاصفة الرملية.