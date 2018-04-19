استشهاد_رجال_امن_المجارده يشغل المغردين السعوديين

قضايا اليوم: عملية إطلاق نار من قبل مجهولين استهدفت نقطة أمنية في محافظة الجرادة تثير اهتمام المستخدمين، ومغردون مصريون يتادلون بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ذكر فيه مقتل أمير تنظيم إرهابي بسيناء يدعى أبو زقول.

#استشهاد_رجال_امن_المجارده

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية

ظهر هاشتاغ #استشهاد_رجال_امن_المجارده في قائمة أكثر الوسوم انتشارا بالسعودية صباح الخميس.

ويشير الهاشتاغ إلى عملية إطلاق نار من قبل مجهولين استهدفت نقطة أمنية في محافظة الجرادة ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن، وذلك كما نقلت الصحيفة المحلية "صحيفة المجاردة اليوم".

كما غرد حساب "أخبار السعودية" المعروف خبر إطلاق النار على رجال الأمن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ENAD_Alotaibi نجحت الجهات الأمنية المختصة في استعاده "الدورية الأمنية" التي استولى عليها المتورطون في جريمة استشهاد رجال الأمن الثلاثة بالمجاردة البارحة .

في وقت يتم تتبعهم باسناد من طيران الأمن .

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سيقعون في قبضة الأمن باذن الله.

#استشهاد_رجال_امن_المجارده — عناد العتيبي🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #استشهادة_رجال_امن_المجاردة أكثر من أربعين ألف تغريدة على مدار العشر ساعات الماضية.

ونشر المستخدمون تعازيهم لرجال الشرطة الثلاثة، مشيدين بما وصفوه بالشجاعة والتفاني في حماية المواطن السعودي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nwid26 #استشهاد_رجال_امن_المجارده ماتلاحظون ماعمره تذمر عسكري فتويتر بسبب دوامه او بسبب اجازه صابرين على كل ضغوط الحياه

ينامون في المعسكرات

يصبحون بصوت الرصاص

يستشهدون لكن لاتجد منهم من يقول تعبت من الدوام او غبار لا اريد الدوام

هم من يستحقون الزيادات والعلاوات

رحم الله الشهداء pic.twitter.com/CmrXv7pjGh — رائد آلـ,ـرۅقـ,ـيـ,ـ (@nwid26) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

بينما حذر آخرون من وصفوهم بـ"العناصر المجهولة"، وكتب مستخدم: "تكاثر مجهولي الهوية في الضواحي والمناطق الجبلية أصبح ظاهرة مقلقة لها تبعاتها المتعددة وفي مقدمتها الامنية. وأن تصل ببعضهم الجرأة لنصب الكمائن واغتيال رجال الأمن فتلك سابقة لا يمكن السكوت عليها."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drmohamadalhdla هذه الجريمة التي يقف خلفها مجهول الهوية سوف تكون الإنطلاقة الحقيقية لحملة وطنية كبيرة لتطهير مدن مثل جيزان والمجارده ونجران وبقية مناطق عسير الحدودية من مجهولي الهوية الذين باتو يشكلون خطر على امننا القومي والإجتماعي #استشهاد_رجال_امن_المجارده — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

"مقتل أبو زقول"

وننتقل إلى خبر حاز على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إذ أعلن المتحدث العسكري لقوات الجيش المصرية عن مقتل أمير التنظيم الإرهابي في سيناء، كما جاء في بيان المتحدث العسكري.

وظهرت عبارة "أمير التنظيم الإرهابي" في قائمة أكثر العبارات تداولا عبر تويتر في مصر صباح الخميس.

وتداول المستخدمون الصورة التي نشرها المتحدث العسكري والتي تظهر رجلا مقتولا وصفه البيان بأنه "أبو زقول" وبأنه أمير تنظيم إرهابي بوسط سيناء.

وأشاد أغلب المغردين بقتل أبو زقول.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @07ka5nooooor قوات الجيش تصفي أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء #ناصر_أبو_زقول وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران ، وعثر بحوزته على بندقية آلية ، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر و (6) خزنة بندقية آلية وجهاز إتصال لاسلكى .



مفيش تسلم الايادى و لا ايه 💃💃👏👏👏 pic.twitter.com/gLcfGa5CPc — نووووورالحياااااه (@07ka5nooooor) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dhahi_Khalfan الجيش المصري يحرر سيناء مرتان ..مرة من الارهابي شارون المهبول... ومرة من أمير التنظيم الارهابي ناصر ابو زقول. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.