#استشهاد_رجال_امن_المجارده يشغل المغردين السعوديين
قضايا اليوم: عملية إطلاق نار من قبل مجهولين استهدفت نقطة أمنية في محافظة الجرادة تثير اهتمام المستخدمين، ومغردون مصريون يتادلون بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ذكر فيه مقتل أمير تنظيم إرهابي بسيناء يدعى أبو زقول.
#استشهاد_رجال_امن_المجارده
ظهر هاشتاغ #استشهاد_رجال_امن_المجارده في قائمة أكثر الوسوم انتشارا بالسعودية صباح الخميس.
ويشير الهاشتاغ إلى عملية إطلاق نار من قبل مجهولين استهدفت نقطة أمنية في محافظة الجرادة ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن، وذلك كما نقلت الصحيفة المحلية "صحيفة المجاردة اليوم".
كما غرد حساب "أخبار السعودية" المعروف خبر إطلاق النار على رجال الأمن.
وورد على هاشتاغ #استشهادة_رجال_امن_المجاردة أكثر من أربعين ألف تغريدة على مدار العشر ساعات الماضية.
ونشر المستخدمون تعازيهم لرجال الشرطة الثلاثة، مشيدين بما وصفوه بالشجاعة والتفاني في حماية المواطن السعودي.
بينما حذر آخرون من وصفوهم بـ"العناصر المجهولة"، وكتب مستخدم: "تكاثر مجهولي الهوية في الضواحي والمناطق الجبلية أصبح ظاهرة مقلقة لها تبعاتها المتعددة وفي مقدمتها الامنية. وأن تصل ببعضهم الجرأة لنصب الكمائن واغتيال رجال الأمن فتلك سابقة لا يمكن السكوت عليها."
"مقتل أبو زقول"
وننتقل إلى خبر حاز على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إذ أعلن المتحدث العسكري لقوات الجيش المصرية عن مقتل أمير التنظيم الإرهابي في سيناء، كما جاء في بيان المتحدث العسكري.
وظهرت عبارة "أمير التنظيم الإرهابي" في قائمة أكثر العبارات تداولا عبر تويتر في مصر صباح الخميس.
وتداول المستخدمون الصورة التي نشرها المتحدث العسكري والتي تظهر رجلا مقتولا وصفه البيان بأنه "أبو زقول" وبأنه أمير تنظيم إرهابي بوسط سيناء.
وأشاد أغلب المغردين بقتل أبو زقول.
ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.