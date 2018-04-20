مغردون: #المصريين_أجمل_رجال_العرب و #المغربيات_اجمل_نساء_العرب

  • 20 أبريل/ نيسان 2018

قضايا اليوم: انتشار لهاشتاغ طريف في مصر يحمل عنوان #المصريين_أجمل_رجال_العرب يأتي بعد الانتشار الواسع لاخر حمل عنوان #المغربيات_اجمل_نساء_العرب، والسعوديون ينتقدون أسعار تذاكر دار عرض السينما.

#المصريين_أجمل_رجال_العرب و#المغربيات_اجمل_نساء_العرب

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Image caption إحدى الصور الطريفة التي تداولها المستخدمون

نبدأ تقريرنا اليوم بهاشتاغ طريف ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الجمعة حمل عنوان #المصريين_أجمل_رجال_العرب.

وورد على الهاشتاغ نحو سبعة آلاف تغريدة.

وانقسمت آراء المصريين تجاه الهاشتاغ، وطغت النبرة الساخرة على تغريداتهم ناشرين عددا من الصور الطريفة.

وبعيدا عن السخرية تحدث مغردون مصريون عن قيم يملكها الرجل المصري تجعله "أجدع" رجال العرب على حد وصفهم.

بينما نشر آخرون صورا لمطربين ومشاهير مصريين معروفين مؤكدين على صحة الهاشتاغ.

ويأتي انتشار الهاشتاغ بعد هاشتاغ مماثل تداوله الخليجيون يوم الخميس حمل عنوان #المغربيات_اجمل_نساء_العرب الذي انتشر بصورة واسعة وورد عليه نحو أربعين ألف تغريدة.

#تذكره_السينما_٧٥_ريال

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Image caption صورة من الـ18 من الشهر الحالي عندما فتح أول دار عرض سينما منذ أكثر من 30 عاما ابوابه

وننتقل إلى هاشتاغ آخر انتشر في السعودية ينتقد أسعار تذاكر دار عرض السينما المفتوحة حديثا في الرياض.

وانتشر هاشتاغ حمل عنوان #تذكره_السينما_٧٥_ريال ليظهر في أكثر من 60 الف تغريدة.

وانتقد المستخدمون السعر المرتفع للتذاكر.

وتناول عدد منهم الموضوع بنبرة ساخرة.

بينما رفض آخرون الذهاب إلى السينما على أساس ديني.

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