مغردون: #المصريين_أجمل_رجال_العرب و #المغربيات_اجمل_نساء_العرب
- 20 أبريل/ نيسان 2018
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قضايا اليوم: انتشار لهاشتاغ طريف في مصر يحمل عنوان #المصريين_أجمل_رجال_العرب يأتي بعد الانتشار الواسع لاخر حمل عنوان #المغربيات_اجمل_نساء_العرب، والسعوديون ينتقدون أسعار تذاكر دار عرض السينما.
#المصريين_أجمل_رجال_العرب و#المغربيات_اجمل_نساء_العرب
نبدأ تقريرنا اليوم بهاشتاغ طريف ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الجمعة حمل عنوان #المصريين_أجمل_رجال_العرب.
وورد على الهاشتاغ نحو سبعة آلاف تغريدة.
وانقسمت آراء المصريين تجاه الهاشتاغ، وطغت النبرة الساخرة على تغريداتهم ناشرين عددا من الصور الطريفة.
#المصري_اجمل_رجال_العرب— الملواني (@mimoqool) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
اهتمي بمظهرك يازينب انت متجوزه من اجمل رجال العرب 😂 pic.twitter.com/vqhUm7QHv9
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mimoqool
#المصري_اجمل_رجال_العرب مش بس كدة واكثرهم رشاقة 😍😂 pic.twitter.com/ZcbpruSNxZ— anosh (@Gad3aMasrya) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Gad3aMasrya
احنا و لا مضيقن من الهشتاج ولا نيلة ...احنا بس عايزين نشوف امارة 😂😂😂 #المصري_اجمل_رجال_العرب pic.twitter.com/Dzq4Ob8ArS— DY (@JUST_DYY) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @JUST_DYY
#المصري_اجمل_رجال_العرب— 🇪🇬جيشي موطني🇪🇬 مومو (@momo_elnagar3) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
ومعروف بقوامه الممشوق 😂😂😂 pic.twitter.com/b5eIW9nUK8
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @momo_elnagar3
#المصري_اجمل_رجال_العرب— мoм Єʏα∂-желание (@menna_1992010) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
و واثق في نفسه كمان 🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/P1JjdSiVFX
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @menna_1992010
وبعيدا عن السخرية تحدث مغردون مصريون عن قيم يملكها الرجل المصري تجعله "أجدع" رجال العرب على حد وصفهم.
#المصري_اجمل_رجال_العرب— Mai Nagi 🇦🇹🏹 (@MaiNagi5) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
الهاش مستفز ي جماعه الراجل عمره ما كان بجماله ..الراجل بجدعنته وشهامته وحنيته وحفاظه ع أهل بيته ..الراجل المصري ع وضعه واجدع راجل ف الدنيا كمان ..👌💪😊
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MaiNagi5
#المصري_اجمل_رجال_العرب— 🌘 Blue moon 🌒 (@d0a4b9cf8ef14a4) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
كل الكلام اللى فات ده funny ✋
الراجل المصرى مافيش اجدع و لا ارجل منه حنين و راجل دايما تلاقيه ف ظهرك ف اى موقف لو حبك بجد عمره ما هيزعلك هيتمنى ليك الرضا هتبقى ايده معاكى ف كل حاجه
ربنا يديمه نعمه ف حياتى 😊
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @d0a4b9cf8ef14a4
بينما نشر آخرون صورا لمطربين ومشاهير مصريين معروفين مؤكدين على صحة الهاشتاغ.
#المصرى_اجمل_رجال_العرب انا اشهد ماشاءالله pic.twitter.com/gxbDxnwrEu— رُكبه (@rokbah70) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @rokbah70
#المصري_اجمل_رجال_العرب طبعا ما ننكرش 😍 pic.twitter.com/7KFcgaG0SG— Nany Turky (@nany_turky) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @nany_turky
ofcourse #المصري_اجمل_رجال_العرب pic.twitter.com/gD8PrXQwU8— savanna (@salmayasalama69) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @salmayasalama69
ويأتي انتشار الهاشتاغ بعد هاشتاغ مماثل تداوله الخليجيون يوم الخميس حمل عنوان #المغربيات_اجمل_نساء_العرب الذي انتشر بصورة واسعة وورد عليه نحو أربعين ألف تغريدة.
#تذكره_السينما_٧٥_ريال
وننتقل إلى هاشتاغ آخر انتشر في السعودية ينتقد أسعار تذاكر دار عرض السينما المفتوحة حديثا في الرياض.
وانتشر هاشتاغ حمل عنوان #تذكره_السينما_٧٥_ريال ليظهر في أكثر من 60 الف تغريدة.
وانتقد المستخدمون السعر المرتفع للتذاكر.
#تذكره_السينما_٧٥_ريال— $العنزي، قدس سره (@omar_alamer) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨
طيب لو حسبنا أن العائله مكونه من 6 أشخاص يعني يطلع سعر التذاكر فقط 450 وإذا فكروا يشترون فشار وعصير يطلع عليهم الحساب أكثر من 600 ريال. طيب كذا انت تحرم البسطاء وترفه المرفهين اللي اصلا مو محتاجك وكل ويكند بدبي أو البحرين
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @omar_alamer
#تذكره_السينما_٧٥_ريال— فالهالا (@Valhalla_ksa) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨
-كم سعر التذكره ؟
-75 ريال
-👇🏾 pic.twitter.com/yXcjBngP2k
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Valhalla_ksa
وتناول عدد منهم الموضوع بنبرة ساخرة.
#تذكره_السينما_٧٥_ريال— احلام الرويلي💚. (@ahlawiyeh51) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
وليش ادفع ٧٥ ريال في السينما
أروح احظر مباراه للاتحاد بـ ٢٠ واضحك قبل يعرقون واطلع
ههههههههههههههههههههههههههههههه😂💩.
#تذكره_السينما_٧٥_ريال pic.twitter.com/3f5m5Lsdol
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ahlawiyeh51
#تذكره_السينما_٧٥_ريال— Fahad_Alyousef (@Al_yousef1) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
مع الضريبة ولا بدون ؟!
75 ريال تعشي في ليلة 4 اسر
75 ريال تجيب بها حفايظ لطفلك لمدة شهر
75 ريال تجيب حليب وعيش وكيلو لحم بقر
75 ريال تزود 25 وتسدد مخالفة ظلم وقهر
من سيء لأسوء ياخيبة الترفيه
حسبنا الله ونعم الوكيل
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Al_yousef1
بينما رفض آخرون الذهاب إلى السينما على أساس ديني.
#تذكره_السينما_٧٥_ريال— سماوية (@samawih) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨
نصيحة:
وفر نقودك..!
وتجنب الأماكن التي يعرض فيها ما يغضب الله!
فالموت إذا جاء لا يعطيك مهلة لتخرج منها..!
~
اللهم اجعل خاتمتنا على أحب الأحوال وأقربها إليك..
وتوفنا وأنت راضٍٍ عنا..
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @samawih