مغردون: #المصريين_أجمل_رجال_العرب و #المغربيات_اجمل_نساء_العرب

قضايا اليوم: انتشار لهاشتاغ طريف في مصر يحمل عنوان #المصريين_أجمل_رجال_العرب يأتي بعد الانتشار الواسع لاخر حمل عنوان #المغربيات_اجمل_نساء_العرب، والسعوديون ينتقدون أسعار تذاكر دار عرض السينما.

#المصريين_أجمل_رجال_العرب و#المغربيات_اجمل_نساء_العرب

مصدر الصورة Twitter Image caption إحدى الصور الطريفة التي تداولها المستخدمون

نبدأ تقريرنا اليوم بهاشتاغ طريف ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الجمعة حمل عنوان #المصريين_أجمل_رجال_العرب.

وورد على الهاشتاغ نحو سبعة آلاف تغريدة.

وانقسمت آراء المصريين تجاه الهاشتاغ، وطغت النبرة الساخرة على تغريداتهم ناشرين عددا من الصور الطريفة.

وبعيدا عن السخرية تحدث مغردون مصريون عن قيم يملكها الرجل المصري تجعله "أجدع" رجال العرب على حد وصفهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MaiNagi5 #المصري_اجمل_رجال_العرب

الهاش مستفز ي جماعه الراجل عمره ما كان بجماله ..الراجل بجدعنته وشهامته وحنيته وحفاظه ع أهل بيته ..الراجل المصري ع وضعه واجدع راجل ف الدنيا كمان ..👌💪😊 — Mai Nagi 🇦🇹🏹 (@MaiNagi5) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @d0a4b9cf8ef14a4 #المصري_اجمل_رجال_العرب

كل الكلام اللى فات ده funny ✋



الراجل المصرى مافيش اجدع و لا ارجل منه حنين و راجل دايما تلاقيه ف ظهرك ف اى موقف لو حبك بجد عمره ما هيزعلك هيتمنى ليك الرضا هتبقى ايده معاكى ف كل حاجه



ربنا يديمه نعمه ف حياتى 😊 — 🌘 Blue moon 🌒 (@d0a4b9cf8ef14a4) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

بينما نشر آخرون صورا لمطربين ومشاهير مصريين معروفين مؤكدين على صحة الهاشتاغ.

ويأتي انتشار الهاشتاغ بعد هاشتاغ مماثل تداوله الخليجيون يوم الخميس حمل عنوان #المغربيات_اجمل_نساء_العرب الذي انتشر بصورة واسعة وورد عليه نحو أربعين ألف تغريدة.

#تذكره_السينما_٧٥_ريال

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من الـ18 من الشهر الحالي عندما فتح أول دار عرض سينما منذ أكثر من 30 عاما ابوابه

وننتقل إلى هاشتاغ آخر انتشر في السعودية ينتقد أسعار تذاكر دار عرض السينما المفتوحة حديثا في الرياض.

وانتشر هاشتاغ حمل عنوان #تذكره_السينما_٧٥_ريال ليظهر في أكثر من 60 الف تغريدة.

وانتقد المستخدمون السعر المرتفع للتذاكر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @omar_alamer #تذكره_السينما_٧٥_ريال

طيب لو حسبنا أن العائله مكونه من 6 أشخاص يعني يطلع سعر التذاكر فقط 450 وإذا فكروا يشترون فشار وعصير يطلع عليهم الحساب أكثر من 600 ريال. طيب كذا انت تحرم البسطاء وترفه المرفهين اللي اصلا مو محتاجك وكل ويكند بدبي أو البحرين — $العنزي، قدس سره (@omar_alamer) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

وتناول عدد منهم الموضوع بنبرة ساخرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Al_yousef1 #تذكره_السينما_٧٥_ريال

مع الضريبة ولا بدون ؟!

75 ريال تعشي في ليلة 4 اسر

75 ريال تجيب بها حفايظ لطفلك لمدة شهر

75 ريال تجيب حليب وعيش وكيلو لحم بقر

75 ريال تزود 25 وتسدد مخالفة ظلم وقهر

من سيء لأسوء ياخيبة الترفيه

حسبنا الله ونعم الوكيل — Fahad_Alyousef (@Al_yousef1) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

بينما رفض آخرون الذهاب إلى السينما على أساس ديني.