محبو الموسيقى الإلكترونية الحديثة ينعون "دي جى أفيتشي" على تويتر

مصدر الصورة BJORN LINDGREN

مواضيع عدة جذبت اهتمام المغردين حول العالم كان من أهمها إعلان كيم جونغ-أون زعيم كوريا الشمالية عن إيقاف التجارب النووية والصاروخية ووفاة الموسيقي السويدي دي جى أفيتشي عن عمر يناهز 28 عاماً بعُمان.

كوريا الجنوبية

ونبدأ مع كوريا الشمالية حيث علق عدد كبير من المغردين في العالم العربي حول إعلان كيم جونغ-أون قائلين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطاع بسياسته الجريئة إخافة كوريا الشمالية وردعها عن الاستمرار في الاختبارات النووية والصاروخية.

بينما شكك البعض بنوايا كيم جونغ-أون قائلين إن هذا الإعلان ما هو إلا مناورة سياسية لكسب الوقت وإبعاد الأنظار عن نشاطات كوريا الشمالية المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrAl_Lawati مواقف امريكا الابتزازية للدول لا تشذ عن عقلية الكاوبوي: التنمر امام الضعيف، واحترام القوي، واحتقار الجبان، والتفاهم مع من تعجز عن هزيمتهم، فمن عرفها صان كرامته وسيادته ومن جهلها اصبح لها خادما منقادا



ها هي كوريا الشمالية تثبت صحة هذا الواقع وتمرغ غرور ترامب في التراب#د_حيدر

. pic.twitter.com/fiyERlbWaE — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohd_al_rashed بعد كسر غطرسة روسيا بالضربة الغربية

وإخضاع كوريا الشمالية حتى أعلنت اليوم إنهاء برنامجها النووي والباليستي لم يتبقى على أجندة ترامب إلا#إيران_الإرهاب

فهل يفعلها ؟ — محمد الراشد (@mohd_al_rashed) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

أما غالبية التغريدات فأتت مرحبة بهذه التطورات داعية العالم لإحلال السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

"دي جى أفيتشي"

وإلى موضوعنا الآخر حيث نعى محبو الموسيقى الإلكترونية الحديثة حول العالم وفاة الموسيقي السويدي تيم بيرغلينغ المعروف عالمياً باسم "دي جى أفيتشي".

وانتشر هاشتاغ #Avicii حول العالم حيث ورد في أكثر من 260 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية. وتحدث المغردون عن أغاني أفيتشي الشهيرة وإنجازاته التي حققها وهو في عمر صغير. وكان المغردون في لبنان والسعودية من الأكثر حديثا عن أفيتشي في البلدان العربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidhmg كان يعاني من امراض في الكلى والمثانة من كثر شرب الكحول. لقوه متوفي في مسقط عمان اليوم ٢٠ ابريل واهله يقولون ما راح يصرحون عن أي شئ في الوقت الحالي.. اللي ما يعرف وش السالفة هذا دي جي عالمي من السويد اسمه أفيتشي. — Khalid 🇸🇦 (@khalidhmg) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

ولم يتم إعلان سبب وفاة أفيتشي حتى الآن.

#وش_تعرف_عن_الكويتيين

وانتشر في الكويت والسعودية والإمارات هاشتاغ #وش_تعرف_عن_الكويتيين حيث ورد في أكثر من 60 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأتت التغريدات إيجابية حيث تحدث المغردون عن صفات الشعب الكويتي والعادات والتقاليد المتعارف عليها في البلاد. كما استخدم بعض المغردين الهاشتاغ للحديث عن الشخصيات الكويتية التي تأثروا بها من فنانين وسياسيين ومثقفين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alutaibi1 - شعب دمه خفيف

- ماعندهم عقد نفسية مقارنة بباقي دول الخليج

- أفضل شعب خليجي في المسرحيات والكوميديا

- شهر رمضان عندهم له طعم مختلف

- سبقوا دول الخليج في الرفاهية والسفر

- يهتمون بالأكل وعندهم أفضل أنواع المطاعم

- أكثر شعب يستهلك العطور والعود والبخور

.#وش_تعرف_عن_الكويتيين — فيصل العتيبي (@Alutaibi1) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

#NationalTeaDay

وأخيرا فقد انتشر حول العالم هاشتاغ #NationalTeaDay للاحتفال باليوم العالمي للشاي. وانتشر الهاشتاغ في أكثر من عشرة آلاف تغريدة وردت غالبيتها في بريطانيا. وتحدث المغردون عن حبهم للشاي وفوائده.