محبو الموسيقى الإلكترونية الحديثة ينعون "دي جى أفيتشي" على تويتر
مواضيع عدة جذبت اهتمام المغردين حول العالم كان من أهمها إعلان كيم جونغ-أون زعيم كوريا الشمالية عن إيقاف التجارب النووية والصاروخية ووفاة الموسيقي السويدي دي جى أفيتشي عن عمر يناهز 28 عاماً بعُمان.
كوريا الجنوبية
ونبدأ مع كوريا الشمالية حيث علق عدد كبير من المغردين في العالم العربي حول إعلان كيم جونغ-أون قائلين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطاع بسياسته الجريئة إخافة كوريا الشمالية وردعها عن الاستمرار في الاختبارات النووية والصاروخية.
بينما شكك البعض بنوايا كيم جونغ-أون قائلين إن هذا الإعلان ما هو إلا مناورة سياسية لكسب الوقت وإبعاد الأنظار عن نشاطات كوريا الشمالية المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية.
أما غالبية التغريدات فأتت مرحبة بهذه التطورات داعية العالم لإحلال السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
"دي جى أفيتشي"
وإلى موضوعنا الآخر حيث نعى محبو الموسيقى الإلكترونية الحديثة حول العالم وفاة الموسيقي السويدي تيم بيرغلينغ المعروف عالمياً باسم "دي جى أفيتشي".
وانتشر هاشتاغ #Avicii حول العالم حيث ورد في أكثر من 260 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية. وتحدث المغردون عن أغاني أفيتشي الشهيرة وإنجازاته التي حققها وهو في عمر صغير. وكان المغردون في لبنان والسعودية من الأكثر حديثا عن أفيتشي في البلدان العربية.
ولم يتم إعلان سبب وفاة أفيتشي حتى الآن.
#وش_تعرف_عن_الكويتيين
وانتشر في الكويت والسعودية والإمارات هاشتاغ #وش_تعرف_عن_الكويتيين حيث ورد في أكثر من 60 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأتت التغريدات إيجابية حيث تحدث المغردون عن صفات الشعب الكويتي والعادات والتقاليد المتعارف عليها في البلاد. كما استخدم بعض المغردين الهاشتاغ للحديث عن الشخصيات الكويتية التي تأثروا بها من فنانين وسياسيين ومثقفين.
#NationalTeaDay
وأخيرا فقد انتشر حول العالم هاشتاغ #NationalTeaDay للاحتفال باليوم العالمي للشاي. وانتشر الهاشتاغ في أكثر من عشرة آلاف تغريدة وردت غالبيتها في بريطانيا. وتحدث المغردون عن حبهم للشاي وفوائده.