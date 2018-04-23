#محمد_صلاح أفضل لاعب في إنكلترا و#غبار_القصيم يشعل تويتر في السعودية
قضايا اليوم: اللاعب الدولي المصري محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري لعام 2017/ 2018، واجتياح عاصفةٌ وموجة غبار شديدة منطقةَ القصيم في السعودية، ووفاة المغنية والممثلة والإعلامية المغربية وئام الدحماني.
#محمد_صلاح
نبدأ من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حيث فاز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري لعام 2017/ 2018.
وتفوق صلاح، البالغ من العمر 25 عاما، على كل من كيفن دي برويني، هاري كين، ليروي ساني، ديفيد سيلفا، ديفيد دي خيا، في التصويت من قبل زملائه اللاعبين.
وقال صلاح: "إنه شرف لي، خصوصا أنه تصويت من اللاعبين. أنا سعيد وأشعر بالفخر".
وكان لهذا الخبر صداه على مواقع التوصل الاجتماعي عربيا وعالميا إذ تصدر اسم محمد صلاح قائمة الترند في عدد من دول العالم.
ووصل عدد التغريدات التي تحدثت عن الخبر إلى أكثر من 200 ألف تغريدة.
وظهر عدد من الهاشتاغات نذكر منها #محمد_صلاح و #الاسطوره_محمد_صلاح و mo salah باللغة الإنكليزية.
#غبار_القصيم
ومن بريطانيا إلى السعودية حيث اجتاحت منطقةَ القصيم عاصفةٌ وموجة غبار شديدة خففت من مستوى الرؤية في معظم محافظات المنطقة، وتسببت في العديد من الحوادث، بينها اقتلاع منارة الجامع الوحيد بمركز روض الجواء.
ودشن المغردون وسم #غبار_القصيم ليتصدر قائمة الترند في السعودية حاصدا أكثر من 40 ألف تغريدة، ونشر المستخدمون على "تويتر" صورًا تبين الغبار الذي أخفى ملامح المنطقة وكساها باللون الأصفر .
وقد سجلت عدد من مدارس القصيم حالات غياب في صفوف الطلاب والطالبات بنسب متفاوتة والتي كان معظمها بأمر من أولياء أمورهم خوفاً على أبنائهم من تأثير الغبار الذي وصل فعلاً للقاعات والفصول الدراسية، فيما لم تعلق الإدارة العامة للتعليم بالقصيم الدراسة.
وأطلق المغردون هاشتاغا آخر بعنوان #مدراء_التعليم_يتجاهلون_الارصاد والذي وصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 11 ألف تغريدة تطالب الإدارة العامة للتعليم بالقصيم بإغلاق المدارس.
#ويام_الدحماني
وأخيرا إلى الإمارات حيث انتشر خبر وفاة المغنية والممثلة والإعلامية المغربية وئام الدحماني إثر سكتة قلبية مفاجئة، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر هاشتاغ #ويام_الدحماني قائمة الترند في الإمارات حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن حزنهم لرحيل الفنانة المغربية.