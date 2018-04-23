قضايا اليوم: اللاعب الدولي المصري محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري لعام 2017/ 2018، واجتياح عاصفةٌ وموجة غبار شديدة منطقةَ القصيم في السعودية، ووفاة المغنية والممثلة والإعلامية المغربية وئام الدحماني.

#محمد_صلاح

مصدر الصورة Steven Paston Image caption محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

نبدأ من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حيث فاز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري لعام 2017/ 2018.

وتفوق صلاح، البالغ من العمر 25 عاما، على كل من كيفن دي برويني، هاري كين، ليروي ساني، ديفيد سيلفا، ديفيد دي خيا، في التصويت من قبل زملائه اللاعبين.

وقال صلاح: "إنه شرف لي، خصوصا أنه تصويت من اللاعبين. أنا سعيد وأشعر بالفخر".

وكان لهذا الخبر صداه على مواقع التوصل الاجتماعي عربيا وعالميا إذ تصدر اسم محمد صلاح قائمة الترند في عدد من دول العالم.

ووصل عدد التغريدات التي تحدثت عن الخبر إلى أكثر من 200 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @trikaofficial لم يسعي الي الجوائز بل هي من أتت اليه راغمة مطيعة تتشرف به تتزين له مبروك محمد صلاح ومزيد من التألق في القادم إن شاء الله pic.twitter.com/Pebzh2WhT0 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

وظهر عدد من الهاشتاغات نذكر منها #محمد_صلاح و #الاسطوره_محمد_صلاح و mo salah باللغة الإنكليزية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hassan_Aljassmi من لاعب حالم بكومة معاناة

الى المقاولون العرب

الى بازل بـ ٢مليون يورو

الى #تشلسي بـ ١٦ مليون

الى روما ب ١٥ مليون

الى ليفربول بـ ٤٢ مليون

الى هداف الدوري الانجليزي

الى افضل لاعب في انجلترا ..



كل ذلك في ٨ سنوات !

كل ذلك ولم يفقد تقاليده

مبروك يا

الملك المصري مبروك #محمد_صلاح pic.twitter.com/fXFI7t4NAc — حسن الجسمي (@Hassan_Aljassmi) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

#غبار_القصيم

ومن بريطانيا إلى السعودية حيث اجتاحت منطقةَ القصيم عاصفةٌ وموجة غبار شديدة خففت من مستوى الرؤية في معظم محافظات المنطقة، وتسببت في العديد من الحوادث، بينها اقتلاع منارة الجامع الوحيد بمركز روض الجواء.

ودشن المغردون وسم #غبار_القصيم ليتصدر قائمة الترند في السعودية حاصدا أكثر من 40 ألف تغريدة، ونشر المستخدمون على "تويتر" صورًا تبين الغبار الذي أخفى ملامح المنطقة وكساها باللون الأصفر .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #غبار_القصيم

وزير التعليم مشغول بإيجاد حلول لطول إجازة المعلمين لذلك ربما لم تنتبه وزارته لخطورة الأجواء على الطلاب والمعلمين.

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أعتقد انه من المناسب سحب صلاحية تعليق الدراسة من وزارة التعليم وتكوين لجنة من الدفاع المدني والأرصاد والصحة تكون مسؤولة عن تعليق الدراسة عند الحاجة. pic.twitter.com/SPLYsW3hxr — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

وقد سجلت عدد من مدارس القصيم حالات غياب في صفوف الطلاب والطالبات بنسب متفاوتة والتي كان معظمها بأمر من أولياء أمورهم خوفاً على أبنائهم من تأثير الغبار الذي وصل فعلاً للقاعات والفصول الدراسية، فيما لم تعلق الإدارة العامة للتعليم بالقصيم الدراسة.

وأطلق المغردون هاشتاغا آخر بعنوان #مدراء_التعليم_يتجاهلون_الارصاد والذي وصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 11 ألف تغريدة تطالب الإدارة العامة للتعليم بالقصيم بإغلاق المدارس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Viip_sR7 #مدراء_التعليم_يتجاهلون_الارصاد



مؤلمة



اذا مررت بشارع ووجدت صالة سينما بمبنى فاخر وأثاث راقي وامكانيات بصرية وسمعية ، وبعدها بمسافة قصيرة وجدت مدرسة مستأجرة بعض فصولها كانت مطابخ سابقاً .. ومكتب المدير غرفة حريم اساساً !!



فأعلم أن الجيل القادم سيلبس ب أناقة ويفكر بحماقة !! — سداح السبيعي (@Viip_sR7) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Aboreval13131 #مدراء_التعليم_يتجاهلون_الارصاد حسبنا الله ونعم الوكيل هذا وزير تعسفي بالقرارات ومدراء التعليم في سبات عميق الى اين مصير هؤلاء المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات أليس منكم رجل رشيد؟؟؟ نناشد ولاة الأمر لما يسود التعليم من سوء ما نرى — وليد العبدالعزيز (@Aboreval13131) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

#ويام_الدحماني

وأخيرا إلى الإمارات حيث انتشر خبر وفاة المغنية والممثلة والإعلامية المغربية وئام الدحماني إثر سكتة قلبية مفاجئة، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ #ويام_الدحماني قائمة الترند في الإمارات حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن حزنهم لرحيل الفنانة المغربية.