#محمد_صلاح يضرب من جديد و #الجبير_علي_قطر_الدفع_لامريكا
قضايا اليوم: محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على روما بخماسية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعادل الجبير يؤكد أن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، وأن ترسل قواتها العسكرية إلى الأراضي السورية،والملف النووي الإيراني.
#محمد_صلاح
نبدأ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث فاز ليفربول الإنجليزي على روما الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيمت على ملعب انفيلد مساء الثلاثاء.
وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه للفوز على فريقه السابق بعد تسجيله لهدفين وصناعة اثنين آخرين.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأداء الرائع الذي قدمه صلاح خلال المباراة، وتصدر اسم النجم المصري منصات مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا، فقد ظهر اسم صلاح بالانجليزية في أكثر من مليون وثلاثمئة ألف تغريدة، وأكثر من 150 ألف تغريدة بالعربية، وحصد هشتاغ #ليفربول_روما أكثر من 110 آلاف تغريدة.
#الجبير_علي_قطر_الدفع_لامريكا
ومن الرياضة إلى السياسة حيث أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، وأن ترسل قواتها العسكرية إلى الأراضي السورية، وذلك في تعليق له على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان لهذا الخبر صداه على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #الجبير_علي_قطر_الدفع_لأمريكا واحتل مركزا متقدما على قائمة الترند في السعودية.
الملف النووي الإيراني
وأخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والملف النووي الإيراني الذي كان حديث المغردين على تويتر، بعد أن ألمح الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي ليحل محل الاتفاق الحالي الذي يراه ترامب معيبا.
ووصل عدد التغريدات التي تناولت هذا الموضوع إلى أكثر من 30 ألف تغريدة.