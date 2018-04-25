قضايا اليوم: محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على روما بخماسية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعادل الجبير يؤكد أن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، وأن ترسل قواتها العسكرية إلى الأراضي السورية،والملف النووي الإيراني.

#محمد_صلاح

مصدر الصورة Clive Brunskill/Getty Images Image caption صلاح أحرز هدفين وصنع هدفين أخرين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نبدأ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث فاز ليفربول الإنجليزي على روما الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيمت على ملعب انفيلد مساء الثلاثاء.

وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه للفوز على فريقه السابق بعد تسجيله لهدفين وصناعة اثنين آخرين.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأداء الرائع الذي قدمه صلاح خلال المباراة، وتصدر اسم النجم المصري منصات مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا، فقد ظهر اسم صلاح بالانجليزية في أكثر من مليون وثلاثمئة ألف تغريدة، وأكثر من 150 ألف تغريدة بالعربية، وحصد هشتاغ #ليفربول_روما أكثر من 110 آلاف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlsisiOfficial أتقدم بالتهنئة لإبن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر ويؤكد على قدرات المصريين المُبهرة فى كل المجالات .. فخور به وبكل مصري يرفع أسم مصر عالياً pic.twitter.com/sikUHRcU75 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

#الجبير_علي_قطر_الدفع_لامريكا

ومن الرياضة إلى السياسة حيث أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، وأن ترسل قواتها العسكرية إلى الأراضي السورية، وذلك في تعليق له على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان لهذا الخبر صداه على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #الجبير_علي_قطر_الدفع_لأمريكا واحتل مركزا متقدما على قائمة الترند في السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amjadt25 إلى من يقول ترامب يقصد السعودية نقول:#السعودية لا توجد فيها قاعدة أمريكية

ولديها قاعدة شعبية من المحيط إلى جاكارتا وفي فتوى وهزت فنجال تهز العالم ولديها علاقة مع دول عظمى

ترامب قصد قطر لأن لأمريكا قاعدة هناك وعلى الأمير تميم أن يدفع أو...#الجبير_علي_قطر_الدفع_لامريكا#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

الملف النووي الإيراني

وأخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والملف النووي الإيراني الذي كان حديث المغردين على تويتر، بعد أن ألمح الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي ليحل محل الاتفاق الحالي الذي يراه ترامب معيبا.

ووصل عدد التغريدات التي تناولت هذا الموضوع إلى أكثر من 30 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jerrymahers الرئيس دونالد ترمب: الاتفاق النووي مع إيران "غير معقول" وهو كارثة وما كان ينبغي إبرامه.

اقتربت ساعة الحسم مع الاتفاق الخبيث ورأس حزب الله لن يكون بعيداً عن طاولة المرحلة القادمة. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hadeelOueiss ماكرون اراد جلب ايران لصفه في الاتفاق النووي فاقترب هو من خط ترمب .. عصر جديد مع ايران ولا شئ من مصالحها في المنطقة سيمر بسلاسة بعد اليوم بل سيتجرع وكلائها السم على كل رصاصة أطلقوها في البلاد العربية. — hadil oueisهديل عويس (@hadeelOueiss) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨