مغردون سعوديون يتضامنون مع الفلبين #Saudis_support_Philippines وغرق #التجمع_الخامس في القاهرة
قضايا اليوم: حملة دعم سعودية للعمالة الفلبينية في الكويت وذلك بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم، فوز ريال مدريد الإسباني على مضيفه بايرن ميونخ الألماني ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسوء الأحوال الجوية يغرق القاهرة الجديدة.
#Saudis_support_Philippines
نبدأ من السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #Saudis_support_Philippines أعربوا من خلاله عن دعمهم للعمالة الفلبينية في الكويت وذلك بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم مما دفع عددا من العمال للانتحار.
وتطورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية الأزمة الكويتية الفلبينية، كان آخرها ابلاغ السفير الفلبيني لدى الكويت بأنه شخص غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، مبينة أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.
واحتل الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 36 ألف تغريدة، أكد خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع الفلبين من جهة ومعترضين على طرد السفير الفلبيني من جهة أخرى، مذكرين بموقف الكويت الحيادي من الأزمة الخليجية .
وفي الجهة المقابلة أعلن بعض السعوديين رفضهم لهذا الهاشتاغ معتبرين أن العلاقة مع الكويت هي علاقة حب واحترام.
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تغلب ريال مدريد الإسباني على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء أمس على ملعب "اليانز ارينا" في ميونخ.
وكان لعشاق كرة القدم كلمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عدة هاشتاغات كان أبرزها #HalaMadrid الذي حصل على أكثر من 160 ألف تغريدة في حق الفريق الملكي، وهاشتاغ #بايرن_مدريد الذي حصد أكثر من 75 ألف تغريدة.
الأمطار تغرق القاهره الجديده
وأخيرا إلى مصر وتحديدا إلى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة التي غرقت بسبب الأمطار.
وأغلقت الأمطار أجزاء من الطريق الدائري بالقاهرة، ما أجبر بعض الأشخاص على قضاء الليل داخل سياراتهم، وكما وأدى سوء الأحوال الجوية إلى انقطاع في التيار الكهربائي، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو التي تظهر حجم الأضرار التي تعرض له أهالي التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وبعض المناطق المجاورة.
ولم تغب الفكاهة عن المجتمع المصري حتى في هكذا ظروف.