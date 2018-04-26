قضايا اليوم: حملة دعم سعودية للعمالة الفلبينية في الكويت وذلك بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم، فوز ريال مدريد الإسباني على مضيفه بايرن ميونخ الألماني ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسوء الأحوال الجوية يغرق القاهرة الجديدة.

#Saudis_support_Philippines

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT Image caption الأزمة الكويتية الفلبينية

نبدأ من السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #Saudis_support_Philippines أعربوا من خلاله عن دعمهم للعمالة الفلبينية في الكويت وذلك بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم مما دفع عددا من العمال للانتحار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YSalfaisal الفلبينيين اعلى عماله جوده، حتى المطعم اللي هم عمالته تحس براحه من ناحية النظافه وريحتهم شامبو ومالهم بالمشاكل وطول حياتهم شغل ومانشوفهم بالاماكن العامه الا نادر، لن نتركهم لوحدهم يواجهون هذا الظلم.#Saudis_support_Philippines pic.twitter.com/KzmOwUNWjC — ياسر الفيصل. MBS (@YSalfaisal) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

وتطورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية الأزمة الكويتية الفلبينية، كان آخرها ابلاغ السفير الفلبيني لدى الكويت بأنه شخص غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، مبينة أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.

واحتل الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 36 ألف تغريدة، أكد خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع الفلبين من جهة ومعترضين على طرد السفير الفلبيني من جهة أخرى، مذكرين بموقف الكويت الحيادي من الأزمة الخليجية .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KHALED_Z_KSA_24 #Saudis_support_Philippines

مدري كيف الكوايته يحسبونها ، يعني قضية عادية مثل هذي جن جنونهم و قطع علاقات ، بينما دولة :

-خططت لقتل امير الكويت

-وحرضت الشعب على المظاهرات

-وجابت كويتيين و دربتهم على مقاومة الامن الكويتي

"يقفون معها بالحياد ويحترمونها واحيانا يساندوها"

مخ مافيه !؟ — خالد عبدالعزيز MBS (@KHALED_Z_KSA_24) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

وفي الجهة المقابلة أعلن بعض السعوديين رفضهم لهذا الهاشتاغ معتبرين أن العلاقة مع الكويت هي علاقة حب واحترام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KsaBanker انا شخصياً ضد الهاشتاق هذا

#Saudis_support_Philippines

بس اذا فيه مشاهير وممثلين واعلاميين يشاركون فيه ويسبون ولي عهد الكويت ويسوون خلايا فزعة للفلبين ورودريغو يدعمهم بالفلوس ويرفعون علم الفلبين ويرتوتون لتغريدات الفلبينيين المسيئة للشيخ صباح…محد يقدر يمنعهم…لان الغانون يحميهم — أحمد ميكافيلي🇸🇦 (@KsaBanker) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تغلب ريال مدريد الإسباني على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء أمس على ملعب "اليانز ارينا" في ميونخ.

وكان لعشاق كرة القدم كلمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عدة هاشتاغات كان أبرزها #HalaMadrid الذي حصل على أكثر من 160 ألف تغريدة في حق الفريق الملكي، وهاشتاغ #بايرن_مدريد الذي حصد أكثر من 75 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yahya_h1417 #بايرن_مدريد فريق يهزم بطل فرنسا على ملعبة وبطل إيطاليا في ملعبة وبطل ألمانيا في ملعبة ويجيك برشلوني يقول فريق حكام . — كروس المنديالي🥇 (@yahya_h1417) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

الأمطار تغرق القاهره الجديده

وأخيرا إلى مصر وتحديدا إلى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة التي غرقت بسبب الأمطار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abosrhan321 #القاهره_الجديده

مصر غرقت ⛈☁

لا مش مصر القديمه ، دى مصر الجديده

آه والله زى مبقولك كدا " من الرحاب ، لمدنتى ، للقطاميه ، لتسعين ، لتجمع من الأول للخامس ، للعين السخنه ، للباردة "

غرقت كلها ، كل حاجة بناها الفاسدين الحرمية غرقت كلها ، ومفيش بلاعات صرف كمان ، بلد الفشل pic.twitter.com/HIit5eVS7a — mohamed srhan (@abosrhan321) ٢٦ أبريل، ٢٠١٨

وأغلقت الأمطار أجزاء من الطريق الدائري بالقاهرة، ما أجبر بعض الأشخاص على قضاء الليل داخل سياراتهم، وكما وأدى سوء الأحوال الجوية إلى انقطاع في التيار الكهربائي، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو التي تظهر حجم الأضرار التي تعرض له أهالي التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وبعض المناطق المجاورة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrHesham20 #التجمع_الخامس بالنسبه للعربيات اللي غرقت في الجراجات او لنصها محدش يحط المفتاح في الكونتكت ولا يفتح بالريموت

افتح بالمفتاح نفسه بعدها افتح الكبوت وافصل كابل البطاريه بعدها حط المفتاح عشان تفك لوك الدركسيون وتقطرها بره

رجاء الكل يبلغ ضروري عشان العواقب كارثيه. منقول pic.twitter.com/AEJCPHHObQ — د/هشام خلف@Dr.Hesham (@DrHesham20) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @basmh3ooo #التجمع_الخامس اهل اسكندريه الفقراء غرقوا من سنتين بسبب شوية امطار واليوم غرق الطبقة الراقيه فى مصر ولسه المسؤولين نايمين فى العسل لأ وايه زيادة فى مرتباتهم على ايه على خبيتهم الفشله هما ورئيسهم الفاشل الاهيعمل شبكة تمسك مصر كده ✊️ البلد بتغرق فى شبر ميه

يا فااااشل يا فاااشل😋 pic.twitter.com/VWAzPcBZlq — شامية✨ الهوى (@basmh3ooo) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

ولم تغب الفكاهة عن المجتمع المصري حتى في هكذا ظروف.