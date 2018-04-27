المغردون العرب: الاجتماع بين الزعيمين الكوريين "درس للعرب"

موضوعات سياسية واجتماعية متنوعة استوقفت المغردين العرب اليوم، أبرزها اللقاء "التاريخي" بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية، وعودة القائد العسكري الليبي خليفة حفتر إلى بنغازي، والمواجهة بين فريقي الأهلي والزمالك.

اللقاء الكوري "درس للعرب"

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استوقف اللقاء التاريخي بين زعيمي الكوريتين الجنوبية والشمالية، المغردين عربيا وعالميا.

فبعد عبور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون خط الحدود بين الدولتين اليوم، أصبح أول زعيم للشطر الشمالي من كوريا، تطأ قدماه أراضي الشطر الجنوبي.

ورأى المغردون العرب في اللقاء نهاية "تاريخية" لحرب طويلة.

مما دفعهم إلى مقارنة ما وصفوها بـ"المصالحة" الكورية بالنزاعات العربية، متمنين في تغريداتهم أن تكون القمة الكورية "درسا" للعرب.

ومن جهة أخرى، تساءل آخرون عن تأثير التقارب بين الزعيمين الكوريين على الساحة السياسية العالمية.

فرأى البعض فيها ظهورا لقوة جديدة عظمى، بينما طرح غيرهم أسئلة حول سبب المصالحة "المفاجئة"، على حد تعبيرهم.

وظهر هاشتاغا "كوريا الشمالية" و"كوريا الجنوبية" في أكثر من نصف مليون تغريدة خلال 12 ساعة الماضية.

بعد شائعات وغياب طويل: حفتر يعود

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عربيا، اتجهت الأنظار نحو عودة القائد العسكري الليبي خليفة حفتر إلى بنغازي بعد غيابٍ أطلق عاصفة من الشائعات والتكهنات على مواقع التواصل بشأنه.

وكان حفتر قد غادر ليبيا قبل أسابيع لتلقي العلاج داخل مستشفى في فرنسا، قبل أن يصل أمس إلى مطار بنينا في بنغازي.

وتداول المغردون صورا ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام ليبية للحظة وصوله، وهو الأمر الذي وُصف بأنه "إحراج" لمن صدق الشائعات المتداولة عن وفاته.

وتصدر اسم حفتر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في ليبيا والأمارات.

في مصر: المواجهة بين الأهلي والزمالك

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وننتقل إلى مصر حيث تابع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشغف مجريات مباراة أمس الخميس بين فريقي الأهلي والزمالك.

وظهر هاشتاغ حمل اسم الفريقين في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا بمصر وورد عليه أكثر من 20 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، مما دفع مشجعيه للاحتفال عبر منصاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالنتيجة.