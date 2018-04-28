مسابقة "المصارعة الاستعراضية" بالسعودية، وزوجة محمد صلاح، ومقترح بحذف سورة الإخلاص في مدارس الجزائر، من أبرز المواضيع التي شغلت المغردين العرب.

"#اعظم_رويال_رامب " في السعودية

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تفاعل مغردون سعوديون مع تنظيم عرض "رويال رامبل" الشهير للمصارعة الاستعراضية للمحترفين الذي استضافته مدينة جدة أمس الجمعة.

وقد اعتلى هاشتاغ #اعظم_رويال_رامبل قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما على تويتر في المملكة.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 140 ألف تغريدة، تباينت خلالها آراء المغردين بين الإشادة والشكوى والدهشة من تنظيم مثل هذه المسابقات في السعودية.

وتداول مغردون لقطات من العرض تظهر بعضها أجنبيات يرتدين لباس سباحة، وأخرى صورت دخول مصارعين يرفعان العلم الإيراني يجلدهم آخرون يحملون العلم السعودي

وأثارت هذه اللقطات غضب بعض السعوديين، إذ هاجموا القائمين على الحدث واتهموهم بهدم عادات المجتمع السعودي المحافظ بالسماح بهذه المشاهد المخلة والإباحية، حسب وصفهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_officer1 عرض مخزي وفاشل، وزاد الطين بله، دخول علم إيران

إسراف المال العام بحجة تعويضه بمداخيل الحضور والرعايات !

وهل من دُفعت الأموال لأجلهم يستحقونها أكثر من جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي والعاطلين الذين ينتظرون فرص العمل !!!



#اعظم_رويال_رامبل — حمد (@i_officer1) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ويرى مغردون أن تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقابل توسيع نشاطات هيئة الترفيه أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للفساد، وفق تعبيرهم.

في المقابل، أعرب كثيرون عن فخرهم لاستضافة هذه المنافسة في السعودية ، واستعانوا بهاشتاغ #السعوديه_الجديده_عاجبتني للتعبير عن رضاهم عن التغيرات الأخيرة التي شهدتها المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @__lb5 #السعوديه_الجديده_عاجبتني

"بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا"..

كل شيء يصير في السعودية حاليًا لا يُمت للتطور والحضارة بصلة وإن دل على شيء فهو يدل على بداية الإنحدار والإنسلاخ من الدين، فالحرام يبقى حرامًا حتى لو كان الجميع يفعله. — بشـاير. (@__lb5) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

سجال في الجزائر بعد مقترح بحذف #سورة_الإخلاص

لاقى مقترح بإلغاء سورة الإخلاص من مناهج التعليم جدلا كبيرا في الجزائر، خاصة أنه يتزامن مع دعوات في فرنسا لحذف بعض السور من القرآن بحجة معاداتها للسامية.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

وحسب صحف جزائرية، فقد دعا باحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في مدينة وهران، إلى إلغاء سورة الإخلاص، ودرس فرائض الوضوء من المناهج التعليم الابتدائي وبرر دعوته بأن التلاميذ يلقون صعوبة في فهم معنى تلك الفرائض رغم سهولة حفظها.

وتحت هاشتاغ #سورة_الإخلاص ، انتقد مدونون المقترح واعتبروه مخططا فرنسيا لضرب الهوية الإسلامية في الجزائر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @marouaahalmdz هجوم قوي في بلدي الجزائر من حذف للبسملة و تلاها حذف سورة الإخلاص و فرائض الوضوء من الكتب المدرسية ....

وحماة المرجعية الصوفية نائمون ! و لكن عندما يتكلم الشيخ فركوس يستقيظون ...!

أين ٥٥ عالم ؟ — s A الأستاذة لوصيف / أحلام مروة# D z (@marouaahalmdz) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Malabdah في الجزائر بلد العلامة الشيخ ابن باديس رحمه الله هناك من يطالب بحذف سورة الإخلاص من كتب طلاب الابتدائية ، لابد أن يقف علماء الجزائر لهذه الفرنسة وهذا التجديف — د.محمد العبدة (@Malabdah) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

على النقيض، وصف قطاع آخر من المغردين الاقتراح بـ"السديد" إلا أنهم دعوا في الوقت ذاته إلى استحداث مناهج تربوية تبسط عملية استيعاب الآيات والأحاديث الدينية دون حذفها.

في حين، استغرب البعض الضجة التي أثيرت حول الموضوع قائلين إن بعض وسائل الإعلام عمدت إلى تأويل تصريح الباحث.

من هي زوجة "أبو مكة" ؟

شغلت زوجة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، المغردين إثر ظهورها الأخير بجوار زوجها.

مصدر الصورة PAUL ELLIS

وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تظهر فيها زوجة صلاح ماغي محمد صادق بحاجبها ولباسها المحتشم.

ولم يمر ظهورها دون ضجة إذ انتقد البعض مظهرها ليرد مغردون آخرون بأن الانتقاد في هذا الأمر غير اللائق مستنكرين التطرق في حياة الشخصية للنجم المصري، وترك كل ما حققه من إنجازات للحديث عن زوجته.

وتزوج صلاح من ماغي محمد صادق، ابنة قريته، عام 2013، ولديهما ابنة تدعى مكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aurora_kwt عزيزتي حواء لتكن زوجة صلاح قدوتج ما تشوفين زوجها صار شي خطير ترا من ورا هالسوالف

سويها وانشالله زوجج بيصير حاجة مهمة يعني كده اللهمصلعلنبي pic.twitter.com/HklC0zknJ9 — औरोरा (@aurora_kwt) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

"نيستلي" متهمة بـ "تسليع" المرأة المغربية

لاتزال الحقلة الأولى من برنامج "باغي نتزوج" تثير جدلا في المغرب لاحتوائها على أفكار اعتبرها البعض مهينة للمرأة.

مصدر الصورة facebook

ويحكي برنامج "باغي نتزوج"، الذي أطلقته شركة نيستلي قصة شاب يرغب في الزواج بمباركة والدته التي تختبر 5 فتيات في أعمال منزلية منها الطبخ.

وفي نهاية كل حلقة يتم إقصاء فتاة على أن تكون جائزة الفائزة الزواج من الابن الملقب بـ"سيدي أنس".

لكن البرنامج فجر انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع الشركة لإيقافه.

وأطلقت حقوقيات وناشطات مغربيات على فيسبوك وتويتر عدة هاشتاغات من قبيل "العارعلى نستليه" وباغي نتزوج" للتنديد بفكرة البرنامج لما لمسن فيه من إهانة للمرأة وحصر دورها في ربة منزل تسعى لإرضاء السلطان، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @O_OHasnaa @NestleMaroc

في هذا الوقت الي الشركات الكبرى ولا عندها قسم المسؤولية الإجتماعية، كتساهم من خلاله في تطوير المجتمع. حل مشاكله، وكتعطي صورة جميلة على الشركة لتسويق منتجاتها، جيتو نتوما رجعتونا للعصور الوسطى.

أنا كنت كنحماق على الحليب المركز اامحلى، دابا مبقيتش حملتو#baghintzewej — تمازيغت (@O_OHasnaa) ٢٥ أبريل ٢٠١٨