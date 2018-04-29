تدشين "لاس فيغاس" السعودية و"صوت المرأة عورة" يثير جدلا في تونس

محطات متنوعة استوقفت المغردين العرب، أهمها تدشين أكبر مدينة ترفيهية في العالم بالسعودية، وحملة مقاطعة للشركات الكبرى بالمغرب بسبب غلاء الأسعار، وإعلان فنانة "توبتها" عن الغناء يثير ضجة في تونس.

#الملك_يضع_حجر_اساس_القديه

قفز هاشتاغ #الملك_يضع_حجر_اساس_القديه إلى لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، ما إن وضع الملك سلمان بن عبدالعزيز، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة "القدية".

مصدر الصورة @qiddiya

وحصد الهاشتاغ أكثر من 40 ألف تغريدة منذ تدشينه مساء أمس السبت 28 أبريل/نيسان.

ويتميز مشروع القدية"،الذي وصفته وسائل إعلام غربية بـ"لاس فيجاس الشرق الأوسط" بأنه المشروع الترفيهي الأضخم من نوعه في العالم، إذ يمتد على مساحة 334 كيلومترا مربعا. وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان المشروع في أبريل /نيسان2017، ضمن رؤية 2030.

وألهب تدشين المشروع رواد العالم الافتراضي فانقسموا بين مهلل للخبر ومنتقد.

المستبشرون بالمشروع انبروا للدفاع عنه وتداولوا صورا تخيلية له .

ووصف البعض التوجه الذي اتبعته السعودية بـ"النهضة" وأطلقوا هاشتاغ #المجدد_محمد_بن_سلمان للثناء على سياسات ولي العهد.

ووجه بعضهم انتقادات لاذعة لمهاجمي المشروع وعددوا فوائده من منطلق كونه سيوفر فرصاً ووظائف جديدة للشباب السعودي من الجنسين.

أما الرافضون للتغيرات الأخيرة في السعودية، فاعتبروا مشروع "القدية" مخططا لتغريب المجتمع السعودي ونشر الانحلال داخله".

وانتقد البعض ما أسموه بـ "الانفتاح المبتذل" قائلين التطور لا يعني التخلي عن العادات والتقاليد والأخلاقيات أو صرف أموال طائلة على أمور تعتبر من الكماليات، حسب رأيهم.

ودعوا لتفعيل صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف للتصدي لما وصفوه بالتجاوزات الاخلاقية التي انشرت في المملكة واستدلوا على كلاهم بمقاطع فيديو وثقت لقطات من الحفل الغنائي التي نظمته السعودية أخيرا.

#خليه_يريب: حملة ضد غلاء الأسعار تشعل المغرب

تستمر حملة "كَنْقَاطْعو" التي أطلقها مغاربة على فيسبوك احتجاجا على غلاء الأسعار في البلاد.

كما غزا هاشتاغ #مقاطعون وهاشتاغ #خليه_يريب (اتركوه يفسد) موقعي تويتر وانستغرام على مدى الأسبوع الماضي.

استهدفت الحملة المقاطعة في بدء الأمر ثلاثة علامات تجارية في البلاد، واصفين أسعارها بالمبالغ فيها.

وشملت المنتجات الثلاثة شركة للحليب وشركة أخرى للمياه المعدنية وثالثة للمحروقات، وهي من كبرى الشركات في مجالها بالمغرب.

ولاقت هذه الحملة مساندة من طرف فنانين ومشاهير مغاربة انخرطوا بدورهم في نشر صور للعلامات التجارية المستهدفة في الحملة مرفقة بالعلامات المنافسة لها.

كما تداول آخرون صورا لثلاجاتهم التي بدت خالية فارغة من العلامات المستهدفة من الحملة.

وتصاعدت الحملة عقب تصريح لوزير الاقتصاد والمالية وصف خلاله المقاطعين بالخونة واتهمهم بتسيس القضية.

واستنكر نشطاء موقف المسؤولين إزاء الحملة واشتكوا قلة حليتهم أمام ما وصفوه بالارتفاع الجنوني للأسعار الذي كبد المواطن البسيط معاناة إضافية في ظل "لا مبالاة المسؤولين".

ونفى القائمون عن الحملة التهم الموجهة لها قائلين إن خيار المقاطعة هو سلوك حضاري يهدف لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع دون الإضرار بمؤسسات الوطن.

بالمقابل، هاجم آخرون الحملة، وعدوها مؤامرة ضد شركات بعينها وتهديدا للاقتصاد الوطني.

وأشاد بعضهم بالشركات المستهدفة ونوهوا بدورها ي النهوض باقتصاد المغرب.

"صوت المرأة عورة"..تصريح فنانة يقسم تونس

طغى تصريح فنانة تونسية قالت إن "صوتها عورة" على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

مصدر الصورة facebook

ففي أحد البرامج التلفزيونية، قالت الفنانة الشعبية زينة القصرينيّة إنها تفكر في الاعتزال قريبا، مشيرة إلى أنها تشعر بالخجل من الغناء لأنها "امرأة مسلمة وقارئة للقرآن وتعرف أن صوت المرأة عورة". وأكدت الفنانة الشعبية أن الفقر أجبرها على امتهان الغناء.

وشوهد مقطع الفيديو ملايين مرات على فيسبوك ويوتيوب.

أثارت تصريح الفنانة سجالا حادا على مواقع التواصل وتحولت إلى قضية رأي عام ما دفع برجال دين للتدخل. وانقسم التونسيون بين مدافع عن الفنانة وبين من يصف خطابها "بالداعشي" ويعتبره إهانة للمرأة".

وبعد الجدل الكبير الذي تسببت به، ظهرت زينة القصرينية لتؤكد أن تصريحها تم تأويله مضيفة بأن "الغناء ليس حراما " وأنها لا تنوي الاعتزال."