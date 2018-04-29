مصدر الصورة FILIPPO MONTEFORTE

راج في أوساط المغردين المصريين هاشتاغ "ادعم محمد صلاح" على خلفية أزمة نجم ليفربول مع اتحاد كرة القدم المصري.

وأعرب صلاح في تغريدة عن استيائه من طريقة اتحاد القدم المصري، لاستعماله اسمه، بعدما وضع صورته على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري دون علمه، في حين أن اللاعب مرتبط بعقد دعاية مع شركة أجنبية.

وكتب صلاح على تويتر: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا".وأضاف "كنت أتمنى التعامل يكون بطريقة أرقى من ذلك."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MoSalah بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا... — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وقد حققت التغريدة تفاعلا واسعا على تويتر، إذ تم تداولها آلاف المرات في أقل من ساعة.

ولم تمر ثواني على تغريدة محمد صلاح، حتى رد وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز بتغريدة أخرى أكد فيها أنه سيتدخل لحل الأزمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khAzizOfficial سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة . خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلي أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل. #تحيا_مصر — khaled Abd Elaziz (@khAzizOfficial) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وتفاوتت آراء المغردين إزاء أزمة صلاح واتحاد الكرة المصري، فمنهم من أعلن دعمه الكامل للاعب في حين دعا البعض الآخر الطرفين إلى التحلي بالصبر وبالابتعاد عن الشائعات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @isayeds افضل عباره للبدأ للتعليق ع تويتة محمد صلاح هي بالفعل " بكل أسف" ان الواحد مكانش يتمنى ان صلاح يُجر في القضيه دي وينزل بـ تويته ، وكان يظل النقاش والحل بين رامي عباس والاتحاد ، مساندة الفانز وانتشار هاشتاج #ادعم_محمد_صلاح هو اكبر رد من محبي صلاح ع اتحاد الكره واي هيئة حكوميه . https://t.co/Xas0ea2fM5 — ☠️الخديوي☠️ (@isayeds) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وتفجرت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب، الذي يرى وكيله أن الشركة الراعية للمنتخب المصري، قامت باستغلالها بدون سند قانوني.

وكان مسؤول في الاتحاد المصري قد أشار إلى أنه لم يخالف أي لوائح دولية بشأن استخدام صور محمد صلاح والحقوق التجارية الخاصة بقميص المنتخب وأنه "عازم على مواصلة استخدام حقوقه لتطوير كرة القدم وصناعة أبطال آخرين مثل محمد صلاح" وفق مانقلته وسائل إعلام محلية.