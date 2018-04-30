"تدخل قطري" في الخلاف بين الكويت والفلبين و"حل قريب" لأزمة صلاح

موضوعات متنوعة استوقفت المغردين العرب اليوم، أبرزها تصعيد جديد في الخلاف بين الكويت والفلبين، وهاشتاغ مصري يؤكد على دعم المغردين لمحمد صلاح، وفريق برشلونة يتصدر تويتر عالميا بلقب جديد.

هل تدخلت قطر في الخلاف بين الفلبين والكويت؟

مصدر الصورة Elmer Cato Twitter/@elmer_cato

في تصعيد جديد للتوتر بين الكويت والفلبين، اتهمت الدول المقاطعة لقطر شركة الطيران القطرية "قطر إيروايز" بمنح تذاكر سفر مجانية للفلبينيين لمغادرة الكويت.

ويأتي ذلك بعد فرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي "حظرا دائما" على سفر العمالة إلى الكويت ورفض وزارة الخارجية الكويتية من جهتها "ما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت من انتهاكات".

وبالرغم من غياب أي تأكيد رسمي من الطيران القطري أو الحكومة القطرية على الخطوة، انطلقت الإشاعات من تغريدة مساعد لوزير الخارجية الفلبيني، عبر فيها عن شكره لدعم الطيران القطري لإعادة الفلبينيين إلى دولتهم.

ورأى مغردون من الدول المقاطعة لقطر في ذلك "تدخلا قطريا واضحا" في أزمة لا تخصهم، بينما حذر القطريون من "الخلط" بين الأزمة الخليجية وأزمات أخرى في المنطقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Fahd_Alshelaimi الخطوط الجوية القطرية: تتعاون وبكل اسف ولكننا تعودنا على هذه الادوار من الاخوة في الخطوط القطرية دعمهم وقيامهم بنقل الفلبينين العاملين في الكويت بالمجان ومؤقتا وقبولهم بالدفع الأجل في دعم قرار رئيس الفلبين الذي استهتر بالكويت وخارجيتها وشعبها pic.twitter.com/Xkn0slL06W — د.فهد الشليمي (@Fahd_Alshelaimi) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وانتشر هاشتاغ #القطريه_تستفز_الكويتيين بشكل واسع في الخليج، ليتصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في قطر والكويت.

في مصر: صلاح يسيطر على النقاش على تويتر

مصدر الصورة Getty Images

أما في مصر، فدشن المغردون هاشتاغ #ليه_بنحب_صلاح للتعبير عن دعمهم للاعب المصري محمد صلاح في الخلاف بينه وبين اتحاد كرة القدم المصري بعدما وضع الاتحاد صورته على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري دون علمه.

ولا يزال الخلاف يسيطر على مواقع التواصل المصرية، إذ ظهر اسم اللاعب المصري باللغة العربية أكثر من 220 ألف تغريدة خلال اليومين الأخيرين.

وغرد محمد صلاح مساء أمس ليشكر مشجعيه على ما وصفه بالدعم "غير الطبيعي" وأكد على أن الخلاف "في طريقه للحل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MoSalah أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، انتشرت تغريدة وزير الرياضة المصري المهندس خالد عبد العزيز، التي أكد فيها على "تنفيذ كافة طلبات الكابتن محمد صلاح" على حد تعبيره.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khAzizOfficial تم الإتفاق مع المهندس هاني أبو ريدة على تنفيذ كافة طلبات الكابتن محمد صلاح . و أؤكد اننا جميعا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التي أبرمها في إنجلترا، حتى لا يتعرض لأي مشكلات. #تحيا_مصر — khaled Abd Elaziz (@khAzizOfficial) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وتفاوتت آراء المغردين إزاء أزمة صلاح واتحاد الكرة المصري، فمنهم من أعلن دعمه الكامل للاعب في حين دعا البعض الآخر الطرفين إلى التحلي بالصبر وبالابتعاد عن الشائعات.

برشلونة ولقب الدوري الإسباني

مصدر الصورة Getty Images

وعالميا، تصدر اسم الفريق الإسباني برشلونة قائمة تويتر بعد أن تُوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل 4 جولات من النهاية، عقب فوزه على مضيفه ديبروتيفو لاكورونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

والتفتت أنظار المغردين العرب نحو اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز ثلاثة أهداف ليقود برشلونة للتتويج للمرة 25 في تاريخ الفريق.