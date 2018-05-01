مغردون يسخرون من "أرشيف نتنياهو النووي"، وسعوديون يناقشون #فوائد_الزوجة_الثانية

قضايا اليوم: انقسام حاد في آراء مستخدمي هاشتاغ #فوايد_الزوجه_الثانيه بالسعودية، وفي مصر مطالبات عبر تويتر بإقالة المدير الفني لنادي الأهلي بعد خسارة ناديه أمام نادي الأسيوطي، ومغردون يسخرون من "أرشيف نتنياهو النووي".

"أرشيف نتنياهو النووي"

مصدر الصورة @ofirgendelman Image caption لقطة من العرض التقديمي لأرشيف إيران النووي كما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي

نبدأ اليوم باهتمام رواد مواقع التواصل بما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يوم الاثنين من وثائق سرية يقول إنها "تثبت أن إيران أخفت برنامجها للتسلح النووي" على حد وصفه.

وظهر اسم نتنياهو بالإنجليزية في أكثر من ربع مليون تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

مصدر الصورة Spredfast Image caption رسم توضيحي يظهر معدل انتشار اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية

وغرد المتحدث باسم رئيس الوزراء أوفير جندلمان مؤكدا ما قاله نتنياهو من أن الاتفاق النووي مع إيران مبني على "أكاذيب إيرانية" على حد وصفه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ofirgendelman المواد التي حصلت عليها إسرائيل تثبت أن الاتفاقية النووية مبنية على أكاذيب إيرانية. الاتفاقية ألزمت إيران بالكشف عن برنامجها النووي بشكل كامل وصريح إلا أن إيران كذبت, خاصة بما يتعلق بأبعاد البرنامج العسكرية. إيران أخفت أنشطتها النووية العسكرية وبذلك خرقت الاتفاقية. pic.twitter.com/APT9t7el1O — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ١ مايو ٢٠١٨

بينما غرد وزير الخارجية الإيراني جواد أن ادعاءات نتنياهو ليست بالجديدة وأن وكالة الطاقة الذرية الدولية على علم بها.

ووصف ظريف نتنياهو في تغريدته بالطفل الباكي الكاذب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JZarif Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7 — Javad Zarif (@JZarif) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

وناقش المغردون ما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي لما وصفها بأدلة دامغة.

ورأى العديد منهم أن توقيت عرض تلك الوثائق هو للتأثير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن البقاء في الاتفاق النووي الإيراني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @anasalhajji خطاب نتنياهو عن #إيران اليوم يشير إلى أن ترامب كان يود تغيير الاتفاق النووي بشكل طفيف لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن نتنياهو حشر ترامب في الزاوية. إلا ان أثر عودة العقوبات على إيران سيكون محدودا لأن الإيرانيين أتقنوا التلاعب عليها. pic.twitter.com/cu5Yt0XLzc — Anas Alhajji (@anasalhajji) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JKhashoggi خطاب نتيناهو بالانجليزية موجه للرأي العام الامريكي بمثابة دعم لترامب لتسهيل مهمته للانسحاب من الاتفاق ، يبدو ان الأخير اتخذ قراره . https://t.co/65Ik5efHnq — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

بينما سخر العديد من المغردين من طريقة تقديمه لتلك الوثائق ناشرين لقطات تم التلاعب بها من عرض نتناهيو لـ"أرشيف إيران النووي".

ترجمة التغريدة الساخرة: نتنياهو هو الأفضل في استخدام .PowerPoint .PowerPoint .PowerPoint .PowerPoint

ترجمة التغريدة: عرض لطرق إعادة استخدام الأقراص المدمجة بعد الانتهاء من استخدامها.

#فوايد_الزوجه_الثانيه

مصدر الصورة Getty Images

وننتقل إلى السعودية حيث ناقش المغردون فوائد تعدد الزوجات على حد وصفهم عبر هاشتاغ ظهر في قائمة أكثر الوسوم انتشارا صباح الثلاثاء.

وورد على الهاشتاغ الذي حمل عنوان #فوايد_الزوجه_الثانيه أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع ساعات الماضية.

وانقسمت الآراء بحدة عبر الهاشتاغ، فرفض العديد من المستخدمين تعدد الزوجات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hdo_io #فوايد_الزوجه_الثانيه



الرجل خائن للعشره ومافيه معروف اعرف كذا وحده مرضت في شبابها ولا وقف معها زوجها وتزوج عليها بوقت قصير بعد مرض زوجته 👎💔 — تنهيدهه 🍂 (@hdo_io) ١ مايو ٢٠١٨

بينما دافع العديد من الرجال عن تعدد الزوجات على أساس ديني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @x_h1411 #فوايد_الزوجه_الثانيه



الصحابيات رضي الله عنهم عددو عليهم ازواجهم فلاتسوين دراما انتي وياه التعدد خير بعض الحريم والعياذ بالله ترضى ان رجالها يروح للحرام بس عشان البرستيج وكلام الناس ماترضا يتزوج عليها ويعلم الله كثير يبون الزواج ب ثانيه بس الماده وبنك التسليف مايدعم المعددين ! — 7azm (@x_h1411) ١ مايو ٢٠١٨

#إقالة_حسام_البدري

مصدر الصورة Getty Images

وننتقل إلى مصر حيث تداول المستخدمون مطالبات بإقالة المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري وذلك بعد خسارة فريقه أمام فريق الأسيوطي في بطولة كأس مصر.

وتأتي الهزيمة من الأسيوطي في أعقاب هزيمة أخرى مفاجئة في الدوري أمام غريم الأهلي نادي الزمالك لأول مرة منذ 11 سنة.

وطالب مشجعو الأهلي باستقالة البدري عبر هاشتاغ #إقالة_حسام_البدري الذي ورد عليه أكثر من ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.