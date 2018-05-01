مغردون يسخرون من "أرشيف نتنياهو النووي"، وسعوديون يناقشون #فوائد_الزوجة_الثانية
قضايا اليوم: انقسام حاد في آراء مستخدمي هاشتاغ #فوايد_الزوجه_الثانيه بالسعودية، وفي مصر مطالبات عبر تويتر بإقالة المدير الفني لنادي الأهلي بعد خسارة ناديه أمام نادي الأسيوطي، ومغردون يسخرون من "أرشيف نتنياهو النووي".
"أرشيف نتنياهو النووي"
نبدأ اليوم باهتمام رواد مواقع التواصل بما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يوم الاثنين من وثائق سرية يقول إنها "تثبت أن إيران أخفت برنامجها للتسلح النووي" على حد وصفه.
وظهر اسم نتنياهو بالإنجليزية في أكثر من ربع مليون تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.
وغرد المتحدث باسم رئيس الوزراء أوفير جندلمان مؤكدا ما قاله نتنياهو من أن الاتفاق النووي مع إيران مبني على "أكاذيب إيرانية" على حد وصفه.
بينما غرد وزير الخارجية الإيراني جواد أن ادعاءات نتنياهو ليست بالجديدة وأن وكالة الطاقة الذرية الدولية على علم بها.
ووصف ظريف نتنياهو في تغريدته بالطفل الباكي الكاذب.
وناقش المغردون ما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي لما وصفها بأدلة دامغة.
ورأى العديد منهم أن توقيت عرض تلك الوثائق هو للتأثير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن البقاء في الاتفاق النووي الإيراني.
بينما سخر العديد من المغردين من طريقة تقديمه لتلك الوثائق ناشرين لقطات تم التلاعب بها من عرض نتناهيو لـ"أرشيف إيران النووي".
ترجمة التغريدة الساخرة: نتنياهو هو الأفضل في استخدام .PowerPoint .PowerPoint .PowerPoint .PowerPoint
ترجمة التغريدة: عرض لطرق إعادة استخدام الأقراص المدمجة بعد الانتهاء من استخدامها.
#فوايد_الزوجه_الثانيه
وننتقل إلى السعودية حيث ناقش المغردون فوائد تعدد الزوجات على حد وصفهم عبر هاشتاغ ظهر في قائمة أكثر الوسوم انتشارا صباح الثلاثاء.
وورد على الهاشتاغ الذي حمل عنوان #فوايد_الزوجه_الثانيه أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع ساعات الماضية.
وانقسمت الآراء بحدة عبر الهاشتاغ، فرفض العديد من المستخدمين تعدد الزوجات.
بينما دافع العديد من الرجال عن تعدد الزوجات على أساس ديني.
#إقالة_حسام_البدري
وننتقل إلى مصر حيث تداول المستخدمون مطالبات بإقالة المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري وذلك بعد خسارة فريقه أمام فريق الأسيوطي في بطولة كأس مصر.
وتأتي الهزيمة من الأسيوطي في أعقاب هزيمة أخرى مفاجئة في الدوري أمام غريم الأهلي نادي الزمالك لأول مرة منذ 11 سنة.
وطالب مشجعو الأهلي باستقالة البدري عبر هاشتاغ #إقالة_حسام_البدري الذي ورد عليه أكثر من ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.