مغردون عرب يمدحون المغرب بعد إغلاقه السفارة الإيرانية

قضايا اليوم التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل العرب: إشادات بقرار المغرب إغلاق السفارة الإيرانية، واهتمام بالغ بمجريات دوري أبطال أوروبا.

إغلاق السفارة الإيرانية في المغرب

مصدر الصورة Getty Images Image caption ملك المغرب محمد السادس

ناقش المغردون العرب قرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وإغلاق سفارتها، وذلك على خلفية اتهامات مغربية بدعم طهران للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ومدها بالأسلحة.

كما اتهم الوزير المغربي حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى جبهة البوليساريو.

وأشاد مغردون عرب وخاصة الخليجيين بالخطوة المغربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidalkhalifa نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما . و نؤيدبقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع ايران نتيجة دعمها لأعداء #المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابي

حفظ الله الملك محمد السادس و الشعب المغربي الشقيق — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HaniBinbrek نقف متضامنين مع المغرب الشقيق وهي الدولة العضو في التحالف العربي.

النظام في إيران وتحالفه مع تنظيم الإخوان المسلمين هو أساس كل المصايب في منطقتنا ولابد على كل الدول العربية والإسلامية من تسريع الخطى في القضاء على النظامين الفاشيين #المغرب_تقطع_العلاقه_مع_ايران — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) ١ مايو ٢٠١٨

وظهر اسما المغرب وإيران في نفس الجملة في أكثر من 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

دوري أبطال اوروبا

مصدر الصورة Getty Images Image caption كريم بنزيما بعد احرازه هدف التعادل مع بايرن

تابع المستخدمون حول العالم بشغف مباراة دور نصف النهائي في دوري الأبطال الأوروبي بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ والتي انتهت بفوز ريال مدريد ليتأهل إلى الدور النهائي في البطولة.

وانتشر هاشتاغ #ريال_مدريد_بايرن_ميونخ بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 120 ألف تغريدة.

وناقش المغردون العرب وغيرهم أيضا مباراة مساء الأربعاء بين ليفربول الانجليزي وروما الإيطالي في مباراة الإياب في الدور نصف النهائي.

ويشجع جانب كبير من العرب ليفربول لأنه يضم في صفوفه المصري محمد صلاح.

ويترقب المصريون خاصة والعرب بشكل عام المباراة الليلة لمشاهدة صلاح.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shanab1398 ان شاء الله يفوز ليفربول وياصل نهائي كأس اوروبا مع ان ميولي مدريدي لكن الود ودي يفوز ليفربول بالكأس بس عشان محمد صلاح 😍 #روما_ليفربول — خالد عبدالله البطي (@shanab1398) ٢ مايو ٢٠١٨