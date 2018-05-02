مغردون عرب يمدحون المغرب بعد إغلاقه السفارة الإيرانية
قضايا اليوم التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل العرب: إشادات بقرار المغرب إغلاق السفارة الإيرانية، واهتمام بالغ بمجريات دوري أبطال أوروبا.
إغلاق السفارة الإيرانية في المغرب
ناقش المغردون العرب قرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وإغلاق سفارتها، وذلك على خلفية اتهامات مغربية بدعم طهران للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ومدها بالأسلحة.
كما اتهم الوزير المغربي حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى جبهة البوليساريو.
وأشاد مغردون عرب وخاصة الخليجيين بالخطوة المغربية.
وظهر اسما المغرب وإيران في نفس الجملة في أكثر من 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.
دوري أبطال اوروبا
تابع المستخدمون حول العالم بشغف مباراة دور نصف النهائي في دوري الأبطال الأوروبي بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ والتي انتهت بفوز ريال مدريد ليتأهل إلى الدور النهائي في البطولة.
وانتشر هاشتاغ #ريال_مدريد_بايرن_ميونخ بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 120 ألف تغريدة.
وناقش المغردون العرب وغيرهم أيضا مباراة مساء الأربعاء بين ليفربول الانجليزي وروما الإيطالي في مباراة الإياب في الدور نصف النهائي.
ويشجع جانب كبير من العرب ليفربول لأنه يضم في صفوفه المصري محمد صلاح.
ويترقب المصريون خاصة والعرب بشكل عام المباراة الليلة لمشاهدة صلاح.