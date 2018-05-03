مغردون: #القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن و #قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين في السعودية
قضايا اليوم: اعتقال السلطات الأمنية اليمنية ضابطا قطريا عند مغادرته إلى عُمان للاشتباه في دعمه الحوثيين، ووضع قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة العربية السعودية على تويتر، وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته في إياب دور نصف النهائي من البطولة أمام روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن
إعتقلت السلطات الأمنية اليمنية في منفذ شحن بمحافظة المهرة ضابطا في الاستخبارات القطرية، يدعى محسن صالح سعدون الكربي وذلك عند مغادرته إلى عُمان للاشتباه في دعمه الحوثيين.
ومن جهتها قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، إن الكربي كان في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في الجمهورية اليمنية. ودعت اللجنة كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه.
وانتشر هاشتاغ #القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن في عدد من الدول الخليجية، حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة عبر خلالها المستخدمون عن آرائهم المتفاوتة من قضية الاعتقال والأزمة القطرية الخليجية.
#قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين
طالب المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، على حسابه على تويتر، وضع قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة، ونشر إساءاتهم على هاشتاغ #قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين.
وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير في السعودية ليكون في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في المملكة، حاصدا أكثر من ثمانية آلاف تغريدة، نشر خلالها المستخدمون أسماء عدد من الإعلاميين الذين أساؤوا إلى المملكة العربية السعودية على حد قولهم.
#روما_ليفربول
تأهل محمد صلاح ورفاقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارتهم في إياب دور نصف النهائي أمام روما الإيطالي بأربعة اهداف مقابل هدفين.
وعلق المغردون على المباراة من خلال هاشتاغ #روما_ليفربول الذي ظهر في أكثر من 67 ألف تغريدة.
ووجه حساب فريق روما الإنجليزية عبر تويتر رسالة إلى محمد صلاح قال فيها: "يؤلمنا جدًا أن حلم روما لم يكتمل بالتأهل للنهائي في كييف، لكنك ستذهب هناك بألوان وقميص جديد. كل التوفيق لك في النهائي، محمد صلاح" .