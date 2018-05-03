قضايا اليوم: اعتقال السلطات الأمنية اليمنية ضابطا قطريا عند مغادرته إلى عُمان للاشتباه في دعمه الحوثيين، ووضع قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة العربية السعودية على تويتر، وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته في إياب دور نصف النهائي من البطولة أمام روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن

مصدر الصورة Getty Images Image caption قوات الأمن اليمنية

إعتقلت السلطات الأمنية اليمنية في منفذ شحن بمحافظة المهرة ضابطا في الاستخبارات القطرية، يدعى محسن صالح سعدون الكربي وذلك عند مغادرته إلى عُمان للاشتباه في دعمه الحوثيين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Farook_Hamza السلطات الأمنية في منفذ شحن بمحافظة المهرة تلقي القبض على ضابط المخابرات القطرية الرائد محسن صالح سعدون الكربي ( قطري الجنسية ) معلومات مؤكدة ان المذكور كان متواجد في صنعاء ويداوم بغرف عمليات الاستخبارات الحوثية والإيرانية وبعد عملية رصد استخباراتية تم ضبطه اثناء مغادرتة الى مسقط — د. فاروق حمزه #اليمن (@Farook_Hamza) ٢ مايو ٢٠١٨

ومن جهتها قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، إن الكربي كان في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في الجمهورية اليمنية. ودعت اللجنة كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه.

وانتشر هاشتاغ #القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن في عدد من الدول الخليجية، حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة عبر خلالها المستخدمون عن آرائهم المتفاوتة من قضية الاعتقال والأزمة القطرية الخليجية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @majkuwari كلكم ركزتوا على موضوع الجاسوس #محسن_صالح_الكربي ونسيتوا الى اين كان يتجه الجاسوس ومن يستقبله في سلطنة عمان ؟😉😉 يجب على سلطنة عمان ان تتوقف فوراً من حيادها الزائف وتعاطفها مع الحوثي وان تقف بكل نبل ورجولة مع اشقاءها دول الخليج ضد ميليشيات الحوثي #القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن — د. محمد الكواري (@majkuwari) ٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m8_alshahwani ذهب لزيارة أهله في اليمن عن طريق عمان

وتم إعتقاله مِن قبل السعودية ليكون ورقة ضغط على قطر !

والآن سيقولون إنهُ إرهابي كالعادة ،

خَرقوا جميع مواثيق الشرف والأخوة ومِن ثُم يقولون لا مشكلة لدينا مع الشعب القطري !

هُم سائرون لا مَحالة إلى نهاية سوداء .#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن — محمد الشهواني (@m8_alshahwani) ٢ مايو ٢٠١٨

#قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين

طالب المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، على حسابه على تويتر، وضع قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة، ونشر إساءاتهم على هاشتاغ #قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلموا حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها.

مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسمائهم وإسائتهم هنا. #قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢ مايو ٢٠١٨

وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير في السعودية ليكون في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في المملكة، حاصدا أكثر من ثمانية آلاف تغريدة، نشر خلالها المستخدمون أسماء عدد من الإعلاميين الذين أساؤوا إلى المملكة العربية السعودية على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YL511 #قايمه_سوداء_للاعلامين_المسين

معالي المستشار

لايخفى عليكم ماتقوم به

قنوات MBC من إساءة

للشعب السعودي من خلال

البرامج والمسلسلات

والاستهزاء بالدين والمشايخ

وإظهار الشعب بأبشع صورة

بالأضافة إلى التقارير الكاذبه

وطرحوا تقرير بأن نسبة كبيرة

من السعوديات يتعاطن الحشيش

فمن ينتصرللشعب ؟ — اتحادي صريح (@YL511) ٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shuj55 #قايمه_سوداء_للاعلامين_المسين

الاعلام الخاص المملوك لمواطنين ومحسوب علينا إذا لم يكن معنا ويخدم الوطن وقضاياة

- وقف الدعم الحكومي عنهم اذا كان لهم دعم من الدولة.

- وقف الأعلان عنهم — د.شجاع المطرفي الهُذلي🇸🇦 (@shuj55) ٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kas5043 عمركم شفتم سعودي مدير علي لبنانيات في لبنان مصريات في مصر اردنيات في الاردن فلسطينيات في فلسطين هنديات في الهند يمانيات في اليمن

عندنا عادي اي جنسيه تكون ومدير على سعوديات وزارة العمل الفاشله نايمه فيي العسل 🤪🤬#السعوديه_اولا#قايمه_سوداء_للاعلامين_المسين — مُحبطهہ غياب 💔 (@kas5043) ٢ مايو ٢٠١٨

#روما_ليفربول

تأهل محمد صلاح ورفاقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارتهم في إياب دور نصف النهائي أمام روما الإيطالي بأربعة اهداف مقابل هدفين.

وعلق المغردون على المباراة من خلال هاشتاغ #روما_ليفربول الذي ظهر في أكثر من 67 ألف تغريدة.

ووجه حساب فريق روما الإنجليزية عبر تويتر رسالة إلى محمد صلاح قال فيها: "يؤلمنا جدًا أن حلم روما لم يكتمل بالتأهل للنهائي في كييف، لكنك ستذهب هناك بألوان وقميص جديد. كل التوفيق لك في النهائي، محمد صلاح" .