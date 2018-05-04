تصريح من تويتر عن خلل في تأمين كلمات المرور يثير قلق المغردين
قضايا اليوم: المغردون يتداولون تصريحا لتويتر عن خلل في تأمين كلمات المرور، وخروج أرسنال من الدوري الأوروبي يثير استياء مشجعيه.
تويتر وكلمات مرور المستخدمين
اهتم المغردون بالعالم العربي وخارجه بتصريح من تويتر نصح فيه مستخدمي الموقع بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم.
وجاء في التصريح، الذي نشر عبر حساب تويتر لدعم المستخدمين، أن الموقع اكتشف خللا فنيا داخليا أدى إلى الكشف عن كلمات سر المستخدمين بدون تشفير.
وأكد تويتر في رسالة أخرى لمستخدميه عدم وجود أي أثر لاختراق أو إساءة استخدام بواسطة أي شخص.
وتداول المستخدمون تغريدة الكشف عن الخلل أكثر من 25 ألف مرة منذ نشرها مساء الخميس.
ووصف مستخدم ما حدث بأنه "خطأ فادح لا يمكن أن يقع من شركة مثل تويتر."
بينما نشر آخرون نصائح للمستخدمين لتفادي وقوع كلمات مرور في أياديهم.
ارسنال يودع الدوري الأوروبي ومدربه
وننتقل إلى اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بخروج أرسنال من الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام اتليتكو مدريد في مباراة الإياب.
وظهر اسم ارسنال بالانجليزية في أكثر من 300 ألف تغريدة، بينما ظهر اسم الفريق بالعربية في نحو تسعة آلاف تغريدة، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وعبر مشجعو ارسنال عن استيائهم من نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز اتليتكو بهدف مقابل لا شيء، كما انتهز عدد منهم الفرصة للتأكيد على أهمية رحيل المدرب الفني للفريق ارسين فينغر.
بينما غرد آخرون عبارات وداع وشكر لفينغر إذ أن المباراة ضد اتليتكو من آخر مباريات الفريق تحت إدارته للفريق التي دامت 22 عاما.