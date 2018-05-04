قضايا اليوم: المغردون يتداولون تصريحا لتويتر عن خلل في تأمين كلمات المرور، وخروج أرسنال من الدوري الأوروبي يثير استياء مشجعيه.

تويتر وكلمات مرور المستخدمين

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اهتم المغردون بالعالم العربي وخارجه بتصريح من تويتر نصح فيه مستخدمي الموقع بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mrmeit إنذار عاجل .... علي الجميع تغيير كلمات المرور الخاصة بهم علي تويتر .... هذا نداء من #تويتر نفسه بعد إكتشاف ثغرة داخلية في نظام تويتر ....



ﻷمنك .... يجب عليك تغيير كلمة السر الخاصة بك الأن#امن_الكتروني — Mohammed Adel (@mrmeit) ٣ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PrimoAhmad تويتر تكتشف ثغرة سمحت بتخزين كلمات السر بشكل غير مشفر، وتنصح المستخدمين بتغيير كلمات السر الخاصة بهم، وتؤكد بالوقت ذاته أنها أصلحت المشكلة دون أي أثر اختراق أو إساءة استخدام.



غيروا الباسوردات وفعلوا ميزة التحقق بخطوتين. pic.twitter.com/jMz9bGsCl8 — أَحمَد بريمو | Primo (@PrimoAhmad) ٤ مايو ٢٠١٨

وجاء في التصريح، الذي نشر عبر حساب تويتر لدعم المستخدمين، أن الموقع اكتشف خللا فنيا داخليا أدى إلى الكشف عن كلمات سر المستخدمين بدون تشفير.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TwitterSupport We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ — Twitter Support (@TwitterSupport) ٣ مايو ٢٠١٨

وأكد تويتر في رسالة أخرى لمستخدميه عدم وجود أي أثر لاختراق أو إساءة استخدام بواسطة أي شخص.

وتداول المستخدمون تغريدة الكشف عن الخلل أكثر من 25 ألف مرة منذ نشرها مساء الخميس.

ووصف مستخدم ما حدث بأنه "خطأ فادح لا يمكن أن يقع من شركة مثل تويتر."

بينما نشر آخرون نصائح للمستخدمين لتفادي وقوع كلمات مرور في أياديهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ntwtr حدوث خطأ برمجي في التويتر يسمح بتخزين كلمات السر للمستخدمين.



ما علينا، المهم حاليًا ستكون موجة للهاكر لإستغلال ذلك من خلال ارسال إيميلات تطلب تغيير الباسوورد.



نصيحة لا تستجيبوا لأي إيميل حاليًا من تويتر وقوموا بالدخول مباشرة على حساباتكم في تطبيق تويتر أو موقع تويتر من المستعرض pic.twitter.com/7KCcWQov81 — نواف السويّد (@Ntwtr) ٣ مايو ٢٠١٨

ارسنال يودع الدوري الأوروبي ومدربه

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وننتقل إلى اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بخروج أرسنال من الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام اتليتكو مدريد في مباراة الإياب.

وظهر اسم ارسنال بالانجليزية في أكثر من 300 ألف تغريدة، بينما ظهر اسم الفريق بالعربية في نحو تسعة آلاف تغريدة، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وعبر مشجعو ارسنال عن استيائهم من نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز اتليتكو بهدف مقابل لا شيء، كما انتهز عدد منهم الفرصة للتأكيد على أهمية رحيل المدرب الفني للفريق ارسين فينغر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Radhi_Abdlwahab #ارسنال

حظ اوفر ..

آرسنال أضاعها في ملعب الامارات ..

تألق اوبلاك...

تضييع الفرص ..

الخطأ الدفاعي القاتل ...



٢٢ سنه ل ارسن مع آرسنال من دون بطوله اوربيه



ننتظر سنه جديده لمدرب جديد .. بشكل اخر .. بلاعبين آخرين حتى و إن كانوا هم انفسهم شكلا و اسما

حظ اوفر — Radhi Ali (@Radhi_Abdlwahab) ٣ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3li3nani طبيعي جدا .. آرسن كالعادة ساذج تكتيكيا ! يعتقد انه كاسب المباراة و انه الطرف الأفضل لما يتسحوذ على الكرة .. سيميوني سير المباراة كما يريد



يعرف انه أرسنال عقيم لما يسحتوذ على الكرة خصمه يدافع بعمق .. يعرف انه رح يحصل على مساحات في الخلف



مو بس سيميوني .. اَي مدرب يعرف هذا — AE (@3li3nani) ٣ مايو ٢٠١٨

بينما غرد آخرون عبارات وداع وشكر لفينغر إذ أن المباراة ضد اتليتكو من آخر مباريات الفريق تحت إدارته للفريق التي دامت 22 عاما.