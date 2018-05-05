موضوعات متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب، أبرزها، جدل في الخليج بسبب سقطرى اليمنية، وسما المصري تعلن تقديم برنامج ديني مجددا، وهاشتاغ مغربي جزائري "يهدد" الرجال.. فما القصة؟

نزال بين #الامارات_سند_سقطري و#الامارات_تحتل_سقطرى

يرد مغردون في الإمارات عبر #الامارات_سند_سقطري على ما وصفوه بالحملة المغرضة التي تحاك ضد بلادهم وتروج بأن أبوظبي تستغل جزيرة سقطرى اليمنية.

مصدر الصورة KHALED FAZAA

وناشد المتفاعلون مع الهاشتاغ السلطات الإمارتية بالعمل الحثيث لكشف ما اعتبروه مؤامرة، داعين في الوقت ذاته للابتعاد عن الفتن والشائعات التي تسعى إلى بث الفرقة بين الشعب الإماراتي واليمني.

ويرى مغردون خليجيون إلى أن مثل هذه الحملات تهدف إلى تشويه دور التحالف العربي بقيادة السعودية، في اليمن وللتشكيك في جهوده في إنقاذ اليمن من الحوثيين والأجندات الإيرانية، وفق قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash إكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في إستقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hsom67 أزمة سقطرى تأتي ضمن سلسلة ازمات بدأت منذ قطع العلاقات مع نظام قطر ، احداث عدن وحضرموت وتعز والمهرة كلها مرتبطة بعنصر واحد هو #اخوان_اليمن ، على الرئاسة اليمنية أن تحدد مفهومها حول قطع العلاقات مع الدوحة فالاختراقات القطرية لا يمكن اخفائها#الامارات_سند_سقطرى — هاني مسهور (@hsom67) ٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdelrahmanAAli ستبقى الامارات عون وسند وباب للخير وجحيم لكل صاحب نية شريرة



وافعالها تسبق أقوالها وأهل اليمن ادرى بها #الامارات_سند_سقطري — Abdelrahman A Al Ali (@AbdelrahmanAAli) ٥ مايو ٢٠١٨

وحظي هاشتاغ #الامارات_سند_سقطري بتفاعل كبير في عدد من دول الخليج. كما حصد هاشتاغ #سقطرى في أكثر من 13 ألف تغريدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان مغردون يمنيون أطلقوا هاشتاغ #الامارات_تحتل_سقطرى، عبروا من خلاله عن غضبهم من التواجد الإماراتي في سقطرى واعتبروه محاولة للسيطرة التامة على الجزيرة وللاستفادة من خيراتها الطبيعية.

كما تداول البعض صورا قالوا إنها تظهر انتشار قوات ومدرعات إماراتية في الجزيرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ali_Albukhaiti الموقف الاماراتي لم يعد مفهوماً في اليمن؛ قبل ايّام يشارك عسكريين إماراتيين باحتفال المجلس الانتقالي الجنوبي تحت علم وشعارات مضادة للجمهورية اليمنية واليوم يتحدث قرقاش عن علاقات تاريخية بسقطرى وأهلها متجاوزاً اليمن كدولة وحكومة؛ تصرفات اكثر من مريبة ويجب على هادي تحديد موقف منها. — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) ٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tareqhomaidi لاحرب في سقطرى، لاحوثيين في سقطرى، لا (إخوان) في سقطرى، لاقاعدة في #سقطرى ..

لاشيء يستحق كل هذا الجنون العسكري الإماراتي..

لماذا كل تلك الدبابات والمصفحات؟

لمن لايعرف..

خلال نصف قرن (على الأقل) لم تحدث أي جريمة قتل في سقطرى..#الامارات_تحتل_سقطرى — طارق الحميدي (@tareqhomaidi) ٥ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abbasaldhaleai المال السائب يعلم الناس السرقة..

هادي لايقوم بمعالجة المشاكل وقت حدوثها

يصمت حتى تتجذر المشكلة وبعدين يصحى من النوم.

هادي عقاب على اليمنيين والمنطقة#سقطري — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) ٥ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AEMNB0 طيب جزيرة سقطرى مافيها حوثيين فيها رئيس الدوله ووزرائه وليش كل هذه القوه والاستعراضات كان الأفضل ان يتم استعراض هالقوه في جزر طنب الكبرى والصغرى #الامارات_تحتل_سقطرى #سقطرى — الصحفية ايمان باحاج (@AEMNB0) ٤ مايو ٢٠١٨

وسقطرى هي أرخبيل متكون من 4 جزر رئيسية تقع بالمحيط الهندي. ويحتوي الأرخبيل على محميات طبيعية وأشجار نادرة في العالم.

ويقع الأرخبيل على مفترق طرق من الممرات المائية البحرية الاستراتيجية فهو ممر رئيسي يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

كما أنه طريق عبور الرئيسي لناقلات النفط نحو آسيا.

"حرب" بين الرجال والنساء في المغرب العربي

مصدر الصورة FAROUK BATICHE

مع اقتراب شهر رمضان ، أشعل هاشتاغ "خليه بلا فطور" فتيل حرب الكترونية بين الرجال والنساء على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول المغربية.

يطالب الهاشتاغ الذي أطلقته ناشطات من المغرب والجزائر النساء بعدم إعداد وجبة الإفطار لأزواجهن خلال شهر رمضان.

وتقول المشاركات في الحملة إن هدفهن إعطاء مساحة للنساء لتغيير الصورة النمطية التي رسمه المجتمع للمرأة وحصرها في إطار ربة منزل مطيعة تخدم زوجها.

ولم يمر وقت طويل على حملة #خليه_بلا_فطور ، حتى دشن شبان حملة "#خليها_بلا_مصروف" .

لجأ المتفاعلون مع هذه الحملات إلى سلاح السخرية تارة وإلى النقد تارة أخرى. منهم وصف تلك الحملات بالفارغة ومنهم عدها ظاهرة صحية تدل على وعي المرأة بحقوقها في حين تخوف بعض الرجال من أن تنفذ النساء تهديدهن وتركهم بلا فطور.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amazighmmaro يبدو أن حملة #خليه_بلا_فطور و التي تولى كِبَر الترويج لها الجنس اللطيف تمهيدا لتطبيقها في الشهر الفضيل قد أقبرت في مهدها بعد أن قرر الجنس الخشن شن هجمة مرتدة مضادة تحت شعار #خليها_بلا_مصروف ...عموما كما تدين تدان و البادئ أظلم #مقاطعون — إبراهيم الأمازيغي الزياني الرجاوي (@amazighmmaro) ١ مايو ٢٠١٨

وكانت حملة " ما نتزوجش خليها تبور" المحرك المباشر لاندلاع هذه الحرب الالكترونية بين الجنسين.

فقد استنكر رجال عبر هذه الحملة ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور واعتبروها سببا رئيسا في عزوفهم عن الزواج.

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واعتبر العديد هذه الحملة دعوة صريحة للشباب للانحلال ودليلا على انهيار القيم في المجتمع، بينما عدها آخرون إهانة للمرأة وكرامتها.

سما المصري وبرامج رمضان .. جدل متكرر

مصدر الصورة Instagram

لاقت تدوينة نسبت للراقصة المصرية سما المصري تتحدث فيها عن اعتزامها تقديم برنامج ديني في رمضان تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة صورة إعلان لما قالت إنه برنامجها الديني "أهل العلم، الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل، وذلك عبر حساب يحمل اسمها على انستاغرام.

وظهرت سما في الإعلان وهي مرتدية الحجاب.

وعلى اثرها، انهالت التعليقات المنتقدة لها. فقد اعتبر فريق من المغردين الإعلان مستفزا وطالب البعض هيئة الرقابة بالتدخل لمنع البرنامج بينما رجح آخرون أن يكون الإعلان مجرد إشاعة أطلقتها الفنانة لتحظى باهتمام على الساحة الفنية والإعلامية.

وانتقد المغردون الأساليب التي يتبعها بعض المشاهير لإثارة الجدل ودعوا الجهات المعنية للتدخل لإيقاف ما وصفوه بالمهزلة واستهتار البعض بالدين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iBraiDy هو إشاعة برنامج سما المصري الديني والإفيهات المكمكمه بتاعة كل سنه دي إتكتبت علينا خلاص ومينفعش يعدي علينا رمضان من غيرها؟ — Braidy. (@iBraiDy) ٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AymanSeba3yy هو الاسلام لعبة عشان تيجي واحدة زي سما المصري تعمل كدة !!

مفيش ثورات ضد الاسفاف دا ؟ — Ayman Khaled Seba3y (@AymanSeba3yy) ٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedEladl8 ياريت يا جماعه الناس اللى قاعده تتريق على سما المصرى وعالبرنامج اللى هتعمله ماتروحش تتفرج عليه حتى لو بدافع التريقه عليها عشان نجاحها هيتقاس على نسب المشاهده و صداه بين الناس — Mohammed Eladl (@MohammedEladl8) ٤ مايو ٢٠١٨

يذكر أن سما المصري، كانت قد أثارت الأزمة نفسها العام الماضي، بعدما أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديمها برنامجا دينيا، تحت مسمى "مين مسؤول"، ما أثار وقتها غضب مسؤولين كثر في مصر.

#اسحبوا_دراجاتكم

غرد نشطاء فلسطينيون عبر " #اسحبوا_دراجاتكم" احتجاجا على مشاركة الإمارات والبحرين في سباق الدراجات الهوائية الذي انطلق أمس الجمعة في مدينة القدس.

يأتي هذا بعدما نشر حساب إسرائيل بالعربية على تويتر مجموعة صور تظهر وفدي الإمارات والبحرين خلالها مشاركتهما في السباق.

يضم السباق العالمي المعروف باسم "طواف إيطاليا" 12 مرحلة. وبدأت المرحلة الأولى من السباق من القدس في مسار يمتد لكيلومترات، ويمر عبر مدينة حيفا وصولا إلى تل أبيب على أن يستكمل السباق في إيطاليا.

وفي الوقت الذي اعتبر فيها مغردون عرب مشاركة الدولتين الخليجيتين في السباق طعنة للقضية الفلسطينية، دافع آخرون عن الدولتين وطالبوا بفصل بين السياسة والرياضة.