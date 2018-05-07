غضب بعد القبض على مدون ساخر في مصر

قضايا اليوم: غضب عبر مواقع التواصل بعد "القبض" على مدون ساخر في مصر، واهتمام بنتيجة مباراة #برشلونه_ريال_مدريد.

#شادي_ابو_زيد_فين

مصدر الصورة Rich content - المحتوى الغني Image caption المدون الساخر ومراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق شادي ابو زيد (على يمين الصورة)

تفاعل المغردون في مصر مع خبر نقلته وسائل إعلام محلية عن اعتقال المدون الساخر شادي ابو زيد.

واضافت وسائل الإعلام المصرية إن شادي تم اقتياده إلى مكان مجهول بعد اقتحام بيته من قبل مجموعة من أفراد الأمن.

ونشرت أخت المدون المصري رولا أبو زيد على صفحتها على فيسبوك خبر القبض على أخيها.

وتداول مستخدمو فيسبوك ما كتبته رولا أكثر من ألف مرة منذ صباح الأحد.

كما ظهر هاشتاغ #شادي_ابو_زيد_فين على تويتر وورد عليه نحو ألفي تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HMahmoudmohmed النهارده الفجر الأمن راح لشادي أبو زيد البيت واخدوا ومحدش يعرف عنه حاجه لحد دلوقتي



شادي مذيع بيعمل فيديوهات ساخره علي مواقع التواصل الاجتماعي وكان أحد أفراد فريق عمل برنامج ابله فاهيتا



شادي مش مجرم ولا بلطجي المجرم والبلطجي اللي بيروح يقبض ع الناس ف نص الليل#شادي_ابو_زيد_فين pic.twitter.com/yCerG3xHAD — بتاع التيشرت (@HMahmoudmohmed) ٦ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PakinamLGanayny لحد دلوقتي مانعرفش شادي فين، من بعد ما اتاخد من البيت امبارح الفجر، وبحسب ما اخته قالت انهم اخدو الابتوب بتاعه وبتاعها كمان الموبيلات بتاعتهم، من حق أهل شادي يعرفوا هو فين.#شادي_ابو_زيد_فين pic.twitter.com/uAIjowRJzf — Pakinam ElGanayney (@PakinamLGanayny) ٦ مايو ٢٠١٨

#تعلم_اجري

مصدر الصورة Facebook Image caption لقطة من الفيديو المتداول

تداول نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء رجال شرطة باستعمال الهراوات على شاب أعزل طاردوه حتى سقط أرضا.

وذكر الناشطون أن المشهد حدث يوم السبت إثر مباراة بكرة السلة جمعت النجم الرادسي و الاتحاد المنستيري.

وعلى اثرها انتشر ت حملة بعنوان #تعلم_اجري على موقع فيسبوك احتجاجا على سلوك قوات الأمن الذي وصف بالوحشي تجاه المشجعين الرياضيين.

واقتبس عنوان الحملة من حملة #تعلم_عوم، التي لقيت رواجا كبيرا الشهر الماضي عقب وفاة مشجع نادي الإفريقي عمر العبيدي غرقا بعد مطاردة بوليسية.

نشر الشاب علي بوزويدة، وهو أحد الشابين الذين ظهرا في الفيديو تدوينة على فيسبوك سرد من خلالها أطوار الحادثة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في ملابسات الحادثة للتحديد المسؤولين.

لكن الوزارة ذكرت في بيان لها بأن "الجماهير المحلية تعمدت رشق أعوان الأمن المكلفين بحفظ النظام أمام الملعب بالحجارة ما حدا بالشرطة للتدخل حماية للممتلكات الإدارية".

وأضافت الوزارة إنه "5 أعوان أمن تعرضوا إلى إصابات مختلفة."

#برشلونه_ريال_مدريد

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وننتقل إلى الزخم حول نتيجة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبتلك النتيجة يواصل برشلونة مسيرته في الدوري دون هزيمة، بعد فوزهم باللقب.

وانتشر هاشتاغ #برشلونه_ريال_مدريد بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشاد مشجعي برشلونة باقتراب فريقهم من تحقيق إنجاز تاريخي وهو عدم تلقيه أي هزيمة خلال الموسم بأكمله.

كما أشاد مشجعو برشلونة بأداء فريقهم وصموده على الرغم من طرد أحد لاعبيه.