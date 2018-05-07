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أثار قرار وزارة الأوقاف الأردنية بـ "رفع" عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان إلى 20 ركعة، موجة جدل عارمة في الأردن، بلغت أصداؤه دولا عربية وإسلامية أخرى.

وقد سرت العادة أن تؤدى معظم مساجد الأردن 8 ركعات في صلاة التراويح، تخفيفا عن المصلين في شهر رمضان.

لكن وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية، عبد الناصر أبو البصل أصدر بيانا دعا من خلاله أئمة المساجد بضرورة الالتزام بأن تكون صلاة التراويح في رمضان 20 ركعة خلافا لما هو معتاد.

وأضاف الوزير أبو البصل في بيانه أن هذه الخطوة تأتي "عملا على إحياء سنة الخلفاء الراشدين في العبادات وتفعيلا لدور أداء سنة التراويح في المساجد وسنة قيام الليل"، داعيا الأئمة إلى التخفيف على المصلين خلال رمضان في القراءة بصلاة التراويح".

وتباينت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قرار أبو بصل بين التأييد والانتقاد. وقد أرفق المدونون تغريداتهم ومنشوراتهم بعدة هاشتاغات أبرزها هاشتاغ #صلاة_التراويح.

ورأى البعض أن صلاة التراويح يجب أن تكون 20 ركعة واستدلوا بنصوص من المذاهب الإسلامية الأربعة.

وغرد عبد الرحمن الدويري قائلا :"أشكر وزير الأوقاف عبدالناصر أب البصل على قراره الشجاع بإلزام الأئمة بصلاة عشرين ركعة في صلاة التراويح لأن التساهل فيها في الأعوام الماضية أفقدها روحها."

في المقابل، دعا آخرون الوزارة لانتهاج الوسطية ومراعاة الصائم، خاصة أن ساعات الصيام طويلة، مشيرين إلى أن الإسلام دين "يسر لا عسر".

وهناك من استغرب إثارة الموضوع من أساسه، واصفا إياه بالجدل "الفارع".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MutazAssaf لماذا نبحث دائماً عن ما يفرقنا ولا يجمعنا؟ ما المشكلة في ان تكون #صلاة_التراويح ٢٠ ركعة؟ من أراد ان يصلي العشرين فليصلها ومن أراد الثمانية فعليه بها. والأجر للجميع ان شاء الله. على الأغلب معظم المعترضين لا يصلون لا العشيرين ولا الثمانية. — Dr. Mutaz Assaf (@MutazAssaf) ٥ مايو ٢٠١٨

وانتهج مغردون آخرون السخرية أسلوبا لمناقشة القرار، فأوصوا وزير الأوقاف بعدم استخدام كلمة "رفع" التي باتت تؤرق الناس بعدما رفعت الحكومة الأسعار والضرائب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALMASHAQBEH1569 الحكومة رفعت أسعار كل شيء من وقود وماء وكهرباء وسلع غذائية ودوائية وإنشائية وصناعية ولم يتبقى لهم سوى رفع عدد ركعات التراويح الى عشرون ركعه #الاردن — AHMAD ALMASHAQBEH (@ALMASHAQBEH1569) ٣ مايو ٢٠١٨