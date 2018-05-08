قضايا اليوم: مغردون يتداولون صورا للافتات السفارة الأمريكية الجديدة بالقدس قبيل افتتاحها الأسبوع المقبل، وفي تونس مستخدمون عبر فيسبوك يطالبون الغنوشي بالوفاء بوعد قطعه قبيل الانتخابات البلدية بتوفير خدمة انترنت مجانية للبلديات التي تصوت لحزب النهضة، وفي مصر مشجعو نادي الزمالك يشيدون بنجاح فريقهم في الوصول إلى نهائي كأس مصر.

لافتات السفارة الأمريكية في القدس

مصدر الصورة Getty Images Image caption اللافتة الجديدة بالقدس

نبدأ اليوم تقريرنا من القدس إذ اهتم مغردون عرب برفع لافتات السفارة الأمريكية قبيل افتتاحها.

وتداول المغردون صورا للافتات الجديدة عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتثير قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جدلا واسعا في أوساط العرب.

وتساءل أحد المغردين: "أين حكام العرب من رفع لافتات السفارة الأمريكية في القدس؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rania91131013 #نكبة_فلسطين70

(وين الملايين الشعب العربي ويين.....

مش فاضى وراه أشغال شو يعنى القدس تصير عاصمة "إسرائيل "ما حكامكم صارت تحت نعل ترمب بتركع😤)



أمريكا تتحدى القرارات الدولية وتعلق لافتات نقل السفارة الأمريكية بالقدس#تويت_فلسطينى — Rania (@Rania91131013) ٧ مايو ٢٠١٨

ومن المقرر أن تفتح السفارة أبوابها الاثنين المقبل الموافق للـ14 من مايو/أيار.

"سيب الويفي"

مصدر الصورة Getty Images Image caption الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي

وننتقل إلى تونس حيث يطالب مستخدمون على فيسبوك زعيم حزب النهضة التونسية راشد الغنوشي بالالتزام بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية بتوفير خدمة إنترنت مجانية للبلديات التي يفوز فيها حزب النهضة بالأغلبية.

وجاء وعد الغنوشي أثناء الحملة الانتخابية عندما كان في مدينة مساكن بمحافظة سوسة.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها tunisie telegraph تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها tunisie telegraph حقوق نشر الصورة tunisie telegraph tunisie telegraph

وبعد ظهور النتائج تداول مستخدمو فيسبوك عبارة "سيب الويفي" مطالبين الغنوشي بتلبية وعده.

الزمالك في نهائي كأس مصر

مصدر الصورة Getty Images

وننتقل إلى مصر حيث اهتم مستخدمو مواقع التواصل بنجاح نادي الزمالك المصري لكرة القدم في الوصول إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد تغلبه على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وظهر اسم النادي في أكثر من 30 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sehammokthar99 صباحكم ابيض زي الفل 🌹🌹

صباحكم ابيض بخطين حمر 💙💙

وعلى سبيل الفخر وكدهون يعني الزمالك عصر المانجا الاسماعلاوي

وأي حد اهلاوى مش حيرد على الصباح حبلكه🌹🌹🌹 😂😂😂🙌🙌🙌😍😍😍 pic.twitter.com/baEsVfAnLG — 🌹 سهام 🌹 (@sehammokthar99) ٨ مايو ٢٠١٨

ونشر "ميدو" لاعب كرة القدم المصري السابق الشهير عبر حسابه على تويتر رسالة شكر للاعبي الفريق، خاصة لاعب الزمالك طارق حامد الذي وصفه ميدو بـ"قلب الأسد" و"الشريان الرئيسي للفريق".