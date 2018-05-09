مغردون لأردوغان: كفى
قضايا اليوم: ردود فعل واسعة على قرار انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، ومغردون يقولون لأردوغان "تمام" بما معناه "كفى" بعد أن قال أردوغان انه سيتنحى لو سمع تلك الكلمة من الشعب.
مغردون أتراك لأردوغان: كفى
نبدأ من تركيا حيث انتشرت حملة حملت اسم " Tamam" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لأردوغان بأن الشعب إذ قال له "تمام" سيتنحى جانبا.
وفي سياق حديثه فإن مرادف كلمة "تمام" التركية هو كفى بالعربية. وتداول مستخدمو موقع تويتر الكلمة للتعبير عن رغبتهم برحيل أردوغان.
وشارك في الحملة ايضا زعماء المعارضة التركية.
وظهرت كلمة تمام في أكثر من مليوني تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، كما ظهرت الكلمة في قائمة أكثر الكلمات والهاشتاغات تداولا حول العالم مساء الثلاثاء.
كما ظهرت حملة مضادة شنها أنصار أردوغان حملت اسم devam أو "مستمر"، وورد على هاشتاغ الحملة أكثر من ربع مليون تغريدة.
#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي
وننتقل إلى الاهتمام الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وطغى قرار ترامب على اهتمامات المستخدمين العرب عبر مواقع التواصل، وظهر هاشتاغ #ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي في أكثر من 130 ألف تغريدة منذ صدور القرار.
وجاءت ردود فعل الخليجيين وخاصة السعوديين لتؤيد قرار ترامب، شاكرين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي برأيهم كان له دور في إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي.
بينما رأى الكاتب السعودي جمال خاشقجي أن الاحتفالية المبالغ بها حول الاتفاق النووي (من قبل السعوديين) مبالغ به.