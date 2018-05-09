مغردون لأردوغان: كفى

قضايا اليوم: ردود فعل واسعة على قرار انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، ومغردون يقولون لأردوغان "تمام" بما معناه "كفى" بعد أن قال أردوغان انه سيتنحى لو سمع تلك الكلمة من الشعب.

مغردون أتراك لأردوغان: كفى

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نبدأ من تركيا حيث انتشرت حملة حملت اسم " Tamam" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لأردوغان بأن الشعب إذ قال له "تمام" سيتنحى جانبا.

وفي سياق حديثه فإن مرادف كلمة "تمام" التركية هو كفى بالعربية. وتداول مستخدمو موقع تويتر الكلمة للتعبير عن رغبتهم برحيل أردوغان.

وشارك في الحملة ايضا زعماء المعارضة التركية.

وظهرت كلمة تمام في أكثر من مليوني تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، كما ظهرت الكلمة في قائمة أكثر الكلمات والهاشتاغات تداولا حول العالم مساء الثلاثاء.

كما ظهرت حملة مضادة شنها أنصار أردوغان حملت اسم devam أو "مستمر"، وورد على هاشتاغ الحملة أكثر من ربع مليون تغريدة.

#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي

مصدر الصورة Getty Images

وننتقل إلى الاهتمام الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وطغى قرار ترامب على اهتمامات المستخدمين العرب عبر مواقع التواصل، وظهر هاشتاغ #ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي في أكثر من 130 ألف تغريدة منذ صدور القرار.

وجاءت ردود فعل الخليجيين وخاصة السعوديين لتؤيد قرار ترامب، شاكرين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي برأيهم كان له دور في إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LabeebHub في اعتقادي أن الأمير محمد بن سلمان لم يغادر أمريكا إلا وهو واثق من موقف الأمريكان تجاه إيران وأن ترامب سيتخذ موقفا صلبا ضد الاتفاق النووي، ولذلك فرسالة الأمير عن "الباربكيو صوص" للرئيس الفرنسي لم تكن مجرد مزحة، بل رسالة عميقة #ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي

pic.twitter.com/VdrQEJncfR — لبيب Labeeb (@LabeebHub) ٨ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @talzlami شبيه جده صارت اقواله افعال

وقطع تطاول كل يمنىً قصيره

جده نفض بشته على كثر الاهوال

ووحد بحد السيف شبه الجزيره

وهذا محمد حقق آمال وآمال

اعطاه ربي قو عزم وبصيره

عزمه يهد جبال وينوخ رجال

تقول ما يحكم على الارض غيره



#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي pic.twitter.com/MqEJoAJ5P9 — تركي بن رشيد الزلامي 🇸🇦 (@talzlami) ٨ مايو ٢٠١٨

بينما رأى الكاتب السعودي جمال خاشقجي أن الاحتفالية المبالغ بها حول الاتفاق النووي (من قبل السعوديين) مبالغ به.