تباين في آراء المغردين العرب تجاه الضربات الإسرائيلية في سوريا
قضايا اليوم: اهتمام بالضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا، والمصريون واللبنانيون يتداولون هاشتاغ يحمل اسم المغني اللبناني فضل شاكر.
#إسرائيل و #إيران
نبدأ اليوم تقريرنا بتفاعل العالم العربي على وسائل التواصل الاجتماعي مع الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا في الساعات الأولى من صباح الخميس.
وطغى الحدث على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في قوائم أكثر الهاشتاغات والكلمات تداولا عبر تويتر في أغلبية البلاد العربية اسما "إسرائيل" و"إيران".
وظهرت كلمة إسرائيل بالإنجليزية في أكثر من 300 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ظهرت كلمة "إيران" في أكثر من 130 ألف تغريدة.
وتباينت ردود فعل المغردين العرب تجاه الضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا، ولكن أغلبية ردود الفعل جاءت لتؤيد الضربات.
بينما عارض فريق من العرب الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وهم الموالون للرئيس السوري بشار الأسد، وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى بعض الشخصيات المصرية الموالية للحكومة المصرية ومن بينهم عضو البرلمان مصطفى بكري.
وكتبت إحدى الشخصيات السورية المعارضة تبريرا لتأييد الضربات الإسرائيلية.
#فضل_شاكر
وننتقل إلى موضوع آخر، إذ اهتم المغردون اللبنانيون والمصريون بقرار حذف أغنية لفضل شاكر من مسلسل مصري للممثلة المصرية الشهيرة يسرا "احتراما للشعب اللبناني" كما جاء في بيان عبر فيسبوك من شركة الإنتاج "العدل جروب"، قبل أن تقوم بحذف المنشور من على صفحتها على فيسبوك وتويتر.
وكانت الشركة قد اعلنت أن شاكر سيغني أغنية "شبعنا من التمثيل" في تغريدة نشرها حساب الشركة يوم الاثنين.
وظهر هاشتاغ حمل اسم المغني اللبناني في قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر صباح الخميس.
ويواجه شاكر حكما أصدرته محكمة لبنانية بالسجن 15 عاما لدوره في اشتباكات بين مقاتلي جماعة الشيخ أحمد الأسير والجيش الللبناني التي أسفرت عن مقتل 18 جنديا في جنوب البلاد وهو ما ناقشه المغردون المصريون واللبنانيون.