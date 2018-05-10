تباين في آراء المغردين العرب تجاه الضربات الإسرائيلية في سوريا

قضايا اليوم: اهتمام بالضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا، والمصريون واللبنانيون يتداولون هاشتاغ يحمل اسم المغني اللبناني فضل شاكر.

#إسرائيل و #إيران

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نبدأ اليوم تقريرنا بتفاعل العالم العربي على وسائل التواصل الاجتماعي مع الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وطغى الحدث على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في قوائم أكثر الهاشتاغات والكلمات تداولا عبر تويتر في أغلبية البلاد العربية اسما "إسرائيل" و"إيران".

وظهرت كلمة إسرائيل بالإنجليزية في أكثر من 300 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ظهرت كلمة "إيران" في أكثر من 130 ألف تغريدة.

مصدر الصورة Spredfast Image caption معدل استخدام كلمتي "إسرائيل" و"إيران" على تويتر ارتفع بعد منتصف ليل الأربعاء كما يظهر الرسم التحليلي

مصدر الصورة Spredfast Image caption رسم تحليلي يظهر عدد التغريدات التي وردت على الأسماء المذكورة

وتباينت ردود فعل المغردين العرب تجاه الضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا، ولكن أغلبية ردود الفعل جاءت لتؤيد الضربات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALMALKI_SASA #إسرائيل لم تقتل مليون ونصف سوري

لم تهجر خمسة عشر مليون سوري

لم تستخدم السلاح الكيماوي

لم تقتل ثلاثة مليون عراقي

لم تسجن اكثر مليون عراقي

⁦لم تقصف مكة والرياض بالصواريخ البالستية

لم تحتل أربعة عواصم عربية

⁦

فعلت كل هذا واكثر



لذلك عدونا الحقيقي إيران ونتمنى زوالها قريبا — علي المالكي (@ALMALKI_SASA) ١٠ مايو ٢٠١٨

بينما عارض فريق من العرب الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وهم الموالون للرئيس السوري بشار الأسد، وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى بعض الشخصيات المصرية الموالية للحكومة المصرية ومن بينهم عضو البرلمان مصطفى بكري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BakryMP العدو الصهيوني بدا الحرب ضد سوريا العربيه بتعليمات امريكيه =غربيه مباشره ، القضيه ليست ايران ، فايران قادره علي التفاهم ، ولكن القضيه الاساس هي سوريا ونظام الحكم فيها ، كلما تقدم الجيش العربي السوري في حربه ضد الارهاب تحركت اسرائيل وامريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم لوأد الانتصار — مصطفى بكري (@BakryMP) ١٠ مايو ٢٠١٨

وكتبت إحدى الشخصيات السورية المعارضة تبريرا لتأييد الضربات الإسرائيلية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aliamansour عزيزي الفلسطيني، كما تحتل اسرائيل ارضك وتعتقل شبابك وكما هجرتك من بيتك وبلدتك، كذلك تفعل ايران في سوريا.. مشاعرنا بضرب الاحتلال الايراني ليست موجهة ضدك ولا تعني بأي حال اننا لا نفهم معاناتك.. الحرية لنا ولَك — alia (@aliamansour) ١٠ مايو ٢٠١٨

#فضل_شاكر

مصدر الصورة AFP Image caption كان فضل شاكر أحد اتباع الشيخ السلفي اللبناني أحمد الأسير

وننتقل إلى موضوع آخر، إذ اهتم المغردون اللبنانيون والمصريون بقرار حذف أغنية لفضل شاكر من مسلسل مصري للممثلة المصرية الشهيرة يسرا "احتراما للشعب اللبناني" كما جاء في بيان عبر فيسبوك من شركة الإنتاج "العدل جروب"، قبل أن تقوم بحذف المنشور من على صفحتها على فيسبوك وتويتر.

وكانت الشركة قد اعلنت أن شاكر سيغني أغنية "شبعنا من التمثيل" في تغريدة نشرها حساب الشركة يوم الاثنين.

وظهر هاشتاغ حمل اسم المغني اللبناني في قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر صباح الخميس.

ويواجه شاكر حكما أصدرته محكمة لبنانية بالسجن 15 عاما لدوره في اشتباكات بين مقاتلي جماعة الشيخ أحمد الأسير والجيش الللبناني التي أسفرت عن مقتل 18 جنديا في جنوب البلاد وهو ما ناقشه المغردون المصريون واللبنانيون.